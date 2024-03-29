https://sputniknews.com.tr/20240329/gagavuzyaya-gelen-moldova-cumhurbaskani-sandu-protestolarla-karsilandi-1082199870.html

Gagavuzya’ya gelen Moldova Cumhurbaşkanı Sandu protestolarla karşılandı

Gagavuzya’ya gelen Moldova Cumhurbaşkanı Sandu protestolarla karşılandı

Sputnik Türkiye

Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı Gagavuzya özerkliğinin sakinleri, Vulkaneş-Kişinev elektrik hattı açılış törenine katılmak için bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Maia... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T15:06+0300

2024-03-29T15:06+0300

2024-03-29T15:06+0300

dünya

gagavuzya

gagavuzya özerk cumhuriyeti

moldova

maia sandu

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rusya

avrupa

avrupa birliği

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GagauzNews’un haberinde, “Sandu, Vulkaneş-Kişinev yüksek gerilim enerji nakil hattının açılış törenine katılmak üzere Gagavuzya’ya geldi. Bu durum öğrenilir öğrenilmez Kongaz köyünün onlarca sakini, Sandu’nun gelişini protesto etmek ve çalışmalarının sonuçlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmek için Sandu’nun geçtiği yolun kenarında toplandı. Vatandaşlar ayrıca hükümetin Gagavuzya’ya yönelik kötü niyetli politikasını da protesto etti” ifadesi yer aldı.Moldova’nın güneyinde bulunan Gagavuzya Özerk Bölgesi geleneksel olarak Rusya ile yakınlaşmaktan yana iken merkezi yönetim Avrupa ile bütünleşme politikasını uyguluyor. Bölgede 2014 Şubat ayında ülkenin dış politika ile ilgili referandum düzenlenmişti.Katılımcıların yüzde 98’i Moldova’nın Rusya tarafından kurulan Gümrük Birliği ile bütünleşmesinden yana oy kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240307/gagavuzya-ozerk-bolgesi-baskani-gutsul-batiya-yonelme-moldova-icin-peri-masali-haline-geldi-1081498357.html

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gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, moldova, maia sandu, kişinev, rusya, avrupa, avrupa birliği