https://sputniknews.com.tr/20240329/gagavuzyaya-gelen-moldova-cumhurbaskani-sandu-protestolarla-karsilandi-1082199870.html
Gagavuzya’ya gelen Moldova Cumhurbaşkanı Sandu protestolarla karşılandı
Gagavuzya’ya gelen Moldova Cumhurbaşkanı Sandu protestolarla karşılandı
Sputnik Türkiye
Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı Gagavuzya özerkliğinin sakinleri, Vulkaneş-Kişinev elektrik hattı açılış törenine katılmak için bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Maia... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T15:06+0300
2024-03-29T15:06+0300
2024-03-29T15:06+0300
dünya
gagavuzya
gagavuzya özerk cumhuriyeti
moldova
maia sandu
kişinev
rusya
avrupa
avrupa birliği
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1c/1055935658_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4ad3ac9a5bd1655bdf632ce68fd42618.jpg
GagauzNews’un haberinde, “Sandu, Vulkaneş-Kişinev yüksek gerilim enerji nakil hattının açılış törenine katılmak üzere Gagavuzya’ya geldi. Bu durum öğrenilir öğrenilmez Kongaz köyünün onlarca sakini, Sandu’nun gelişini protesto etmek ve çalışmalarının sonuçlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmek için Sandu’nun geçtiği yolun kenarında toplandı. Vatandaşlar ayrıca hükümetin Gagavuzya’ya yönelik kötü niyetli politikasını da protesto etti” ifadesi yer aldı.Moldova’nın güneyinde bulunan Gagavuzya Özerk Bölgesi geleneksel olarak Rusya ile yakınlaşmaktan yana iken merkezi yönetim Avrupa ile bütünleşme politikasını uyguluyor. Bölgede 2014 Şubat ayında ülkenin dış politika ile ilgili referandum düzenlenmişti.Katılımcıların yüzde 98’i Moldova’nın Rusya tarafından kurulan Gümrük Birliği ile bütünleşmesinden yana oy kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/gagavuzya-ozerk-bolgesi-baskani-gutsul-batiya-yonelme-moldova-icin-peri-masali-haline-geldi-1081498357.html
gagavuzya
gagavuzya özerk cumhuriyeti
moldova
kişinev
rusya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1c/1055935658_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8d491813b88c7a6a1aa67d09ff8e77f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, moldova, maia sandu, kişinev, rusya, avrupa, avrupa birliği
gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, moldova, maia sandu, kişinev, rusya, avrupa, avrupa birliği
Gagavuzya’ya gelen Moldova Cumhurbaşkanı Sandu protestolarla karşılandı
Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı Gagavuzya özerkliğinin sakinleri, Vulkaneş-Kişinev elektrik hattı açılış törenine katılmak için bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Maia Sandu’yu protestolarla karşıladı.
GagauzNews’un haberinde, “Sandu, Vulkaneş-Kişinev yüksek gerilim enerji nakil hattının açılış törenine katılmak üzere Gagavuzya’ya geldi. Bu durum öğrenilir öğrenilmez Kongaz köyünün onlarca sakini, Sandu’nun gelişini protesto etmek ve çalışmalarının sonuçlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmek için Sandu’nun geçtiği yolun kenarında toplandı. Vatandaşlar ayrıca hükümetin Gagavuzya’ya yönelik kötü niyetli politikasını da protesto etti” ifadesi yer aldı.
Moldova’nın güneyinde bulunan Gagavuzya Özerk Bölgesi geleneksel olarak Rusya ile yakınlaşmaktan yana iken merkezi yönetim Avrupa ile bütünleşme politikasını uyguluyor. Bölgede 2014 Şubat ayında ülkenin dış politika ile ilgili referandum düzenlenmişti.
Katılımcıların yüzde 98’i Moldova’nın Rusya tarafından kurulan Gümrük Birliği ile bütünleşmesinden yana oy kullanmıştı.