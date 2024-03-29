https://sputniknews.com.tr/20240329/fsb-stavropol-bolgesinde-teror-saldirisini-onledi-1082215497.html

FSB, Stavropol Bölgesi'nde terör saldırısını önledi

FSB, Stavropol Bölgesi'nde terör saldırısını önledi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol bölgesinde terör saldırısı planlayan yabancı uyruklu 3 kişinin yakalandığını duyurdu. 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T22:34+0300

2024-03-29T22:34+0300

2024-03-29T22:34+0300

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terör saldırısı

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FSB’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Stavropol Bölgesi'nde terör saldırısı planlayan Orta Asya’dan bir ülkenin vatandaşı olan 3 kişinin yakalandığı, ikamet yerlerinde, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve patlayıcı maddeler ele geçirildiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Stavropol'deki kalabalık yerlerden birinde bombalama yoluyla terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan bir Orta Asya ülkesi vatandaşı 3 kişinin terör faaliyetlerini önledi. Şüphelilerin ikamet ettiği yerlerde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemeler ve patlayıcı maddeler ele geçirildi” denildi.Şüpheliler hakkında terör eylemi düzenleme girişimi nedeniyle dava açıldığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240329/rusya-sorusturma-komitesi-terorisler-kievde-odullerini-almak-icin-ukraynaya-gittiklerini-soyledi-1082215135.html

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fsb, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), terör, terör örgütü, terör saldırısı