https://sputniknews.com.tr/20240329/fsb-stavropol-bolgesinde-teror-saldirisini-onledi-1082215497.html
FSB, Stavropol Bölgesi'nde terör saldırısını önledi
FSB, Stavropol Bölgesi'nde terör saldırısını önledi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol bölgesinde terör saldırısı planlayan yabancı uyruklu 3 kişinin yakalandığını duyurdu. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T22:34+0300
2024-03-29T22:34+0300
2024-03-29T22:34+0300
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terör saldırısı
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FSB’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Stavropol Bölgesi'nde terör saldırısı planlayan Orta Asya’dan bir ülkenin vatandaşı olan 3 kişinin yakalandığı, ikamet yerlerinde, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve patlayıcı maddeler ele geçirildiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Stavropol'deki kalabalık yerlerden birinde bombalama yoluyla terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan bir Orta Asya ülkesi vatandaşı 3 kişinin terör faaliyetlerini önledi. Şüphelilerin ikamet ettiği yerlerde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemeler ve patlayıcı maddeler ele geçirildi” denildi.Şüpheliler hakkında terör eylemi düzenleme girişimi nedeniyle dava açıldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240329/rusya-sorusturma-komitesi-terorisler-kievde-odullerini-almak-icin-ukraynaya-gittiklerini-soyledi-1082215135.html
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fsb, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), terör, terör örgütü, terör saldırısı
fsb, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), terör, terör örgütü, terör saldırısı
FSB, Stavropol Bölgesi'nde terör saldırısını önledi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol bölgesinde terör saldırısı planlayan yabancı uyruklu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.
FSB’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Stavropol Bölgesi'nde terör saldırısı planlayan Orta Asya’dan bir ülkenin vatandaşı olan 3 kişinin yakalandığı, ikamet yerlerinde, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve patlayıcı maddeler ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Stavropol'deki kalabalık yerlerden birinde bombalama yoluyla terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan bir Orta Asya ülkesi vatandaşı 3 kişinin terör faaliyetlerini önledi. Şüphelilerin ikamet ettiği yerlerde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemeler ve patlayıcı maddeler ele geçirildi” denildi.
Şüpheliler hakkında terör eylemi düzenleme girişimi nedeniyle dava açıldığı belirtildi.