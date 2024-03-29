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https://sputniknews.com.tr/20240329/fatih-portakal-galatasaraydan-bir-ozur-daha-diledi-1907yi-de-bilerek-yapmadik-1082185761.html
Fatih Portakal Galatasaray'dan bir özür daha diledi: '19.07'yi de bilerek yapmadık'
Fatih Portakal Galatasaray'dan bir özür daha diledi: '19.07'yi de bilerek yapmadık'
Sputnik Türkiye
Fatih Portakal, Sözcü TV ana haber bülteninde Galatasaray-Antalyaspor maçındaki bir pozisyonun yer aldığı, montajlanarak ve kırpılarak sosyal medyaya... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T10:50+0300
2024-03-29T10:50+0300
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Gazeteci Fatih Portakal, Galatasaray'dan özür diledi.Portakal, Sözcü TV ana haber bülteninde Galatasaray-Antalyaspor maçındaki bir pozisyonun yer aldığı, montajlanarak ve kırpılarak sosyal medyaya sızdırılan görüntüyü kullandıkları ve tüm toplantının içeriğine yer vermedikleri gerekçesiyle ana haber yayınında özür diledi. Daha önce Youtube kanalından konuya dair açıklama yapan Portakal, "eksik" haber yapmadıklarını belirtmişti. '19.07 bilerek değildi'SÖZCÜ TV ana haberin de ise Portakal, "Eksik ya da yalan haber yapmadık. Montajlanmış haber de yapmadık. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Kontrol etmem gerekirdi. 19.07'yi de bilerek yapmadık. Önemli olan samimiyet. Samimiyetle ifade ediyorum ve sizlere de bir kere daha iletiyorum" dedi.Kapalı devre yapılan hakem toplantısının önceki gün bir X kullanıcısı tarafından montajlanarak servis edilmesine yönelik tartışma sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'ın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tamamı yayınlanan toplantının sadece montajlı bölümünü yayınladığı için şikayet edeceğini açıklamıştı.Galatasaray, kapalı devre yapılan hakem toplantısı kayıtlarının sadece montajlanmış bölümlerini kullanan TGRT Haber sunucusu Cem Küçük hakkında RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde işlem başlattığını duyurmuştu.'Eksik ya da yalan haber yapmadık'Portakal, daha önce Youtube kanalından konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "eksik" haber yayınladıklarını kabul etmişti. Bugün ana haberde tekrar özür dileyen Portakal, bu kez "eksik" haber yapmadıklarını belirterek şöyle konuştu:"Eksik ya da yalan haber yapmadık. Montajlanmış haber de yapmadık. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Kontrol etmem gerekirdi. 19.07'yi de bilerek yapmadık. Önemli olan samimiyet. Samimiyetle ifade ediyorum ve sizlere de bir kere daha iletiyorum."
https://sputniknews.com.tr/20240321/fatih-portakal-bir-surpriz-olabilir-dedi-emekliye-seyyanen-zam-yapilacak-mi-1081905746.html
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fatih portakal, galatasaray, hakem, haber, dava
fatih portakal, galatasaray, hakem, haber, dava

Fatih Portakal Galatasaray'dan bir özür daha diledi: '19.07'yi de bilerek yapmadık'

10:50 29.03.2024
© Fotoğraf : YoutubeFatih Portakal
Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© Fotoğraf : Youtube
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Fatih Portakal, Sözcü TV ana haber bülteninde Galatasaray-Antalyaspor maçındaki bir pozisyonun yer aldığı, montajlanarak ve kırpılarak sosyal medyaya sızdırılan görüntüyü kullandıkları ve tüm toplantının içeriğine yer vermedikleri gerekçesiyle ana haber yayınında özür diledi.
Gazeteci Fatih Portakal, Galatasaray'dan özür diledi.
Portakal, Sözcü TV ana haber bülteninde Galatasaray-Antalyaspor maçındaki bir pozisyonun yer aldığı, montajlanarak ve kırpılarak sosyal medyaya sızdırılan görüntüyü kullandıkları ve tüm toplantının içeriğine yer vermedikleri gerekçesiyle ana haber yayınında özür diledi. Daha önce Youtube kanalından konuya dair açıklama yapan Portakal, "eksik" haber yapmadıklarını belirtmişti.

'19.07 bilerek değildi'

SÖZCÜ TV ana haberin de ise Portakal, "Eksik ya da yalan haber yapmadık. Montajlanmış haber de yapmadık. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Kontrol etmem gerekirdi. 19.07'yi de bilerek yapmadık. Önemli olan samimiyet. Samimiyetle ifade ediyorum ve sizlere de bir kere daha iletiyorum" dedi.
Kapalı devre yapılan hakem toplantısının önceki gün bir X kullanıcısı tarafından montajlanarak servis edilmesine yönelik tartışma sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'ın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tamamı yayınlanan toplantının sadece montajlı bölümünü yayınladığı için şikayet edeceğini açıklamıştı.
Galatasaray, kapalı devre yapılan hakem toplantısı kayıtlarının sadece montajlanmış bölümlerini kullanan TGRT Haber sunucusu Cem Küçük hakkında RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde işlem başlattığını duyurmuştu.

'Eksik ya da yalan haber yapmadık'

Portakal, daha önce Youtube kanalından konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "eksik" haber yayınladıklarını kabul etmişti. Bugün ana haberde tekrar özür dileyen Portakal, bu kez "eksik" haber yapmadıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Eksik ya da yalan haber yapmadık. Montajlanmış haber de yapmadık. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Kontrol etmem gerekirdi. 19.07'yi de bilerek yapmadık. Önemli olan samimiyet. Samimiyetle ifade ediyorum ve sizlere de bir kere daha iletiyorum."
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