https://sputniknews.com.tr/20240321/fatih-portakal-bir-surpriz-olabilir-dedi-emekliye-seyyanen-zam-yapilacak-mi-1081905746.html

Fatih Portakal 'Bir sürpriz olabilir' dedi: Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Fatih Portakal 'Bir sürpriz olabilir' dedi: Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Fatih Portakal "Emeklilerle ilgili şu bilgiyi vereyim. Bir sürpriz olabilir. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam açıklayabilir. İddialar bu... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T11:40+0300

2024-03-21T11:40+0300

2024-03-21T11:43+0300

ekonomi

türkiye

seyyanen zam

emekli

enflasyon

fatih portakal

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31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçime saylı günler kala, emekliler için sürpriz gelişmelerin yaşanacağı bilgisi kulislerden sızdı.Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Mart'ta gerçekleştireceği büyük Ankara mitingine çevrilirken, gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.Canlı yayında konuşan gazeteci Fatih Portakal, "Emeklilerle ilgili şu bilgiyi vereyim. Bir sürpriz olabilir. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam açıklayabilir. İddialar bu şekilde" diye belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240321/fed-baskani-powell-enflasyon-hala-cok-yuksek-1081897287.html

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türkiye, seyyanen zam, emekli, enflasyon, fatih portakal