https://sputniknews.com.tr/20240321/fatih-portakal-bir-surpriz-olabilir-dedi-emekliye-seyyanen-zam-yapilacak-mi-1081905746.html
Fatih Portakal 'Bir sürpriz olabilir' dedi: Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Fatih Portakal 'Bir sürpriz olabilir' dedi: Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Portakal "Emeklilerle ilgili şu bilgiyi vereyim. Bir sürpriz olabilir. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam açıklayabilir. İddialar bu... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T11:40+0300
2024-03-21T11:40+0300
2024-03-21T11:43+0300
ekonomi
türkiye
seyyanen zam
emekli
enflasyon
fatih portakal
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31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçime saylı günler kala, emekliler için sürpriz gelişmelerin yaşanacağı bilgisi kulislerden sızdı.Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Mart'ta gerçekleştireceği büyük Ankara mitingine çevrilirken, gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.Canlı yayında konuşan gazeteci Fatih Portakal, "Emeklilerle ilgili şu bilgiyi vereyim. Bir sürpriz olabilir. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam açıklayabilir. İddialar bu şekilde" diye belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240321/fed-baskani-powell-enflasyon-hala-cok-yuksek-1081897287.html
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türkiye, seyyanen zam, emekli, enflasyon, fatih portakal
türkiye, seyyanen zam, emekli, enflasyon, fatih portakal
Fatih Portakal 'Bir sürpriz olabilir' dedi: Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
11:40 21.03.2024 (güncellendi: 11:43 21.03.2024)
Gazeteci Fatih Portakal "Emeklilerle ilgili şu bilgiyi vereyim. Bir sürpriz olabilir. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam açıklayabilir. İddialar bu şekilde" diye konuştu.
31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçime saylı günler kala, emekliler için sürpriz gelişmelerin yaşanacağı bilgisi kulislerden sızdı.
Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Mart'ta gerçekleştireceği büyük Ankara mitingine çevrilirken, gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Canlı yayında konuşan gazeteci Fatih Portakal, "Emeklilerle ilgili şu bilgiyi vereyim. Bir sürpriz olabilir. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam açıklayabilir. İddialar bu şekilde" diye belirtti.