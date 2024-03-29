https://sputniknews.com.tr/20240329/evin-bahcesinden-lahit-cikti-1082201427.html

Kablo tesisatı yenilenecekti, evin bahçesinden lahit çıktı

Kablo tesisatı yenilenecekti, evin bahçesinden lahit çıktı

Sputnik Türkiye

Hatay’da elektrik kablo tesisatının yenilenmesi esnasında yapılan kazı çalışmasında ortaya çıkan lahit, müze müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T15:46+0300

2024-03-29T15:46+0300

2024-03-29T15:50+0300

yaşam

lahit

lahit

kara lahit

hatay

kazı

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Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi’nde enerji şirketi ekipleri elektrik kablo tesisatının yenilenmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin iş makinesiyle yürüttükleri kazı çalışmaları esnasında bir yapı ortaya çıktı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Müze Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk çalışmada üzerinde mitolojik objeler bulunan yapının lahit olduğu anlaşıldı.Ekiplerin yapacakları taşıma çalışmaları sonrası lahit Hatay Müze Müdürlüğü’nde koruma altına alınacak.

https://sputniknews.com.tr/20230411/afyonkarahisarda-temel-kazisinda-bulunan-lahitteki-4-comlekten-insan-kemigi-cikti-1069537125.html

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