https://sputniknews.com.tr/20230411/afyonkarahisarda-temel-kazisinda-bulunan-lahitteki-4-comlekten-insan-kemigi-cikti-1069537125.html

Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı

Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan lahitten çıkan 4 çömlek kül kabı Müze Müdürlüğündeki inşaatın yapıldığı arsanın sahipleri ve avukat nezaretinde... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T19:28+0300

2023-04-11T19:28+0300

2023-04-11T19:28+0300

türkiye

lahit

lahit

insan kemikleri

afyonkarahisar

dinar

afyonkarahisar müze müdürlüğü

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan lahitten çıkan 4 çömlek kül kabı Müze Müdürlüğü'nde açıldı.Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, detaylı çalışmada çömleklerin, M.S. 1-2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Roma dönemi eseri olduğu belirlendi.Müdürlükte inşaatın yapıldığı arsanın sahipleri ve avukat nezaretinde açılan çömleklerin içinden insan kemikleri çıktı.TOKİ Mahallesi'nde 3 Nisan'da bina inşaatı için temel kazıldığı sırada, kepçe operatörü tarafından lahit bulunmuştu.Lahit, Müze Müdürlüğü görevlileri ve polisin gözetiminde iş makineleri yardımıyla bulunduğu alandan çıkarılmıştı.

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afyonkarahisar

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lahit, lahit, insan kemikleri, afyonkarahisar, dinar, afyonkarahisar müze müdürlüğü