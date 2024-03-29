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https://sputniknews.com.tr/20240329/emekliler-ne-kadar-zam-alacak-kok-maaslar-degisecek-mi-1082183942.html
Emekliler ne kadar zam alacak, kök maaşlar değişecek mi?
Emekliler ne kadar zam alacak, kök maaşlar değişecek mi?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da emekli maaşlarını Temmuz ayında masaya yatıracaklarını söyledi. Periyodik olarak emekliler Ocak ve Temmuz aylarında... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T09:29+0300
2024-03-29T09:29+0300
ekonomi
emekli maaşı
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Emekliler için ocak ayında yapılan yüzde 49.25’lik zammın ardından Temmuz ayında yapılması beklenen zamma odaklanılırken yılın ilk iki ayında oluşan kümülatif artış oranı yüzde 11.53 oldu. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilere verilecek zam oranı da netleşmiş olacak.Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ne?Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda 2024 yılına ilişkin enflasyon tahminini yüzde 30-42 aralığında belirlemişti. En üst noktadaki tahmin baz alındığında yılın ilk 6 ayı için enflasyonun ortalama olarak yüzde 21 oranında gerçekleşmesi beklentisi ortaya çıkıyor.Kök maaşları etkileyecek mi?En düşük emekli maaşı alan kişilerin bazıları yapılacak Temmuz ayı zammıyla birlikte kök maaşları 10 bin lirayı aşabilir hale gelecek. Kök maaşı 10 bin lirayı aşmayan kişilerin de kök maaşları 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılmış olacak.Hürriyet'ten Burak Taşçı'nı haberinde aktardığına göre, örnek vermek gerekirse kök maaşı 7 bin lira olup en düşük emekli maaşı olan 10 bin lirayı alan emeklinin maaşına yüzde 21 zam yapılırsa 1470 lira zam alacak ve kök maaşı 8470 lira seviyesine çıkacak. Ancak en düşük emekli maaşı 10 bin lira olduğu için kök maaşı 8470 liraya yükselse de 10 bin lira maaş almaya devam edecek.En düşük emekli maaşı artar mı?Emeklilere verilen en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Genel olarak Kabine toplantısının ardından en düşük emekli maaşı belirleniyor. Sonrasında düzenleme Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra kanunlaşmış oluyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla en düşük emekli maaşında artış olup olmayacağı belli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20240328/erdogan-yuksek-enflasyon-ortaminda-kime-ne-verirseniz-verin-istediginiz-neticeyi-alamiyorsunuz-1082158564.html
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emekli maaşı zam,kök maaş hesaplama,emekliye zam ne zaman verilecek,seyyanen zam ne zaman,emekli promosyon
emekli maaşı zam,kök maaş hesaplama,emekliye zam ne zaman verilecek,seyyanen zam ne zaman,emekli promosyon

Emekliler ne kadar zam alacak, kök maaşlar değişecek mi?

09:29 29.03.2024
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da emekli maaşlarını Temmuz ayında masaya yatıracaklarını söyledi. Periyodik olarak emekliler Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranında zam alıyorlar. Emekli maaşlarına yapılacak zam kök maaşları da etkileyecek.
Emekliler için ocak ayında yapılan yüzde 49.25’lik zammın ardından Temmuz ayında yapılması beklenen zamma odaklanılırken yılın ilk iki ayında oluşan kümülatif artış oranı yüzde 11.53 oldu. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilere verilecek zam oranı da netleşmiş olacak.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ne?

Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda 2024 yılına ilişkin enflasyon tahminini yüzde 30-42 aralığında belirlemişti. En üst noktadaki tahmin baz alındığında yılın ilk 6 ayı için enflasyonun ortalama olarak yüzde 21 oranında gerçekleşmesi beklentisi ortaya çıkıyor.

Kök maaşları etkileyecek mi?

En düşük emekli maaşı alan kişilerin bazıları yapılacak Temmuz ayı zammıyla birlikte kök maaşları 10 bin lirayı aşabilir hale gelecek. Kök maaşı 10 bin lirayı aşmayan kişilerin de kök maaşları 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılmış olacak.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nı haberinde aktardığına göre, örnek vermek gerekirse kök maaşı 7 bin lira olup en düşük emekli maaşı olan 10 bin lirayı alan emeklinin maaşına yüzde 21 zam yapılırsa 1470 lira zam alacak ve kök maaşı 8470 lira seviyesine çıkacak. Ancak en düşük emekli maaşı 10 bin lira olduğu için kök maaşı 8470 liraya yükselse de 10 bin lira maaş almaya devam edecek.

En düşük emekli maaşı artar mı?

Emeklilere verilen en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Genel olarak Kabine toplantısının ardından en düşük emekli maaşı belirleniyor. Sonrasında düzenleme Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra kanunlaşmış oluyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla en düşük emekli maaşında artış olup olmayacağı belli olacak.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Erdoğan: Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız
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