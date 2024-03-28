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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Erdoğan: Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız
Erdoğan: Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." dedi. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
emekli maaşı
asgari ücret tespit komisyonu
enflasyon
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240327/emeklilere-ozel-kampanya-ve-indirimler-geliyor-duzenleme-ne-zaman-hayata-gececek-1082083479.html
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emekli maaşlarına zam,emekli maaşı erdoğan açıklama,erdoğan emekli maaşları
emekli maaşlarına zam,emekli maaşı erdoğan açıklama,erdoğan emekli maaşları

Erdoğan: Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız

14:08 28.03.2024 (güncellendi: 14:24 28.03.2024)
© AA / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
Yılbaşında asgari ücret ve emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 50 artış yaptık. Bayram ikramiyelerini de aynı oranda artırdık.
Bize karşı ortalığı ayağa kaldıranlar CHP'nin küstahlıkları karşısında uslu bir kediye döndü
İhtirasları öylesine gözleri bürümüş ki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. PKK'ya göz kırpıyorlar
Yüksek enflasyon ortamında kime ne verirseniz verin istediğiniz neticeyi alamıyorsunuz.
Yatırım bütçemizin tamamını sadece bu artışa tahsis etsek bile yetmeye mümkün olmaz.
Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız
Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor
CHP çeşitli şehirlerde DEM'le, hem de tabanına rağmen, neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
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Emeklilere özel kampanya ve indirimler geliyor: Düzenleme ne zaman hayata geçecek?
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