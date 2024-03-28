Erdoğan: Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız

Yılbaşında asgari ücret ve emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 50 artış yaptık. Bayram ikramiyelerini de aynı oranda artırdık. Yılbaşında asgari ücret ve emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 50 artış yaptık. Bayram ikramiyelerini de aynı oranda artırdık.

Bize karşı ortalığı ayağa kaldıranlar CHP'nin küstahlıkları karşısında uslu bir kediye döndü Bize karşı ortalığı ayağa kaldıranlar CHP'nin küstahlıkları karşısında uslu bir kediye döndü

İhtirasları öylesine gözleri bürümüş ki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. PKK'ya göz kırpıyorlar İhtirasları öylesine gözleri bürümüş ki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. PKK'ya göz kırpıyorlar

Yüksek enflasyon ortamında kime ne verirseniz verin istediğiniz neticeyi alamıyorsunuz. Yüksek enflasyon ortamında kime ne verirseniz verin istediğiniz neticeyi alamıyorsunuz.

Yatırım bütçemizin tamamını sadece bu artışa tahsis etsek bile yetmeye mümkün olmaz. Yatırım bütçemizin tamamını sadece bu artışa tahsis etsek bile yetmeye mümkün olmaz.

Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız

Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor