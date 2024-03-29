https://sputniknews.com.tr/20240329/cumhurbaskani-basdanismani-akif-cagatay-kilic-abdli-heyetle-gorustu-1082213603.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD'li heyetle görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD'li heyetle görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetiyle görüştü. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ayrıca IŞİD ve aşırıcılık ile mücadele, PKK ve gerçekleştirdiği organize suç faaliyetleri, Ukrayna krizi, İsrail’in Filistin’e karşı insanlık dışı saldırıları ve Filistin’deki insanlık dramı ele alındı.Görüşmede, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240329/bakan-fidandan-abd-ve-ab-aciklamasi-on-yargilarin-hala-baskin-cikabildigine-sahit-oluyoruz-1082211143.html
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abd, abd, akif çağatay kılıç, cumhurbaşkanı, pkk, işid, jeffry flake, ukrayna, ukrayna krizi
abd, abd, akif çağatay kılıç, cumhurbaşkanı, pkk, işid, jeffry flake, ukrayna, ukrayna krizi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD'li heyetle görüştü
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetiyle görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ayrıca IŞİD ve aşırıcılık ile mücadele, PKK ve gerçekleştirdiği organize suç faaliyetleri, Ukrayna krizi, İsrail’in Filistin’e karşı insanlık dışı saldırıları ve Filistin’deki insanlık dramı ele alındı.
Görüşmede, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh yer aldı.