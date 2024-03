https://sputniknews.com.tr/20240329/bakan-fidandan-abd-ve-ab-aciklamasi-on-yargilarin-hala-baskin-cikabildigine-sahit-oluyoruz-1082211143.html

Bakan Fidan'dan ABD ve AB açıklaması: Ön yargıların hala baskın çıkabildiğine şahit oluyoruz

Bakan Fidan'dan ABD ve AB açıklaması: Ön yargıların hala baskın çıkabildiğine şahit oluyoruz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, "ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere müttefik ve ortaklardan barışın tesisi ve bölgesel kalkınma yolundaki çabalara yapıcı katkı... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T19:45+0300

2024-03-29T19:45+0300

2024-03-29T19:52+0300

hakan fidan

türkiye

abd

abd

ab

ab

ab

ege

ege

akdeniz

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1d/1082211189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af53186474ce5381cd49d04964a3a400.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İzmir İş Dünyası Buluşması" etkinliğinde konuştu.Bakan Fidan, iş dünyasının gerçekleştirdiği etkinlikleri çok kıymetli bulduğunu, dünyanın büyük bir belirsizlik içinde seyrettiği şu günlerde istişareyle ve ortak akılla hareket etmeye çok ihtiyaç olduğunu söyledi.Ege Bölgesi'nin tüm çağlardan beri medeniyet, kültür, ekonomi, ticaret ve ulaşımının beşiği konumunda olduğunu belirten Fidan, "Bu nedenle genç Cumhuriyet'imizin ilk iktisat kongresinin İzmir'de toplanması da hiç tesadüf değildir. Ege'miz Türk milletinin dinamizmini üretime ve ihracata yansıtan, Türkiye markasının bütün dünyada tanıtılmasında her daim başı çeken bir bölge oldu" dedi.Fidan, müteşebbislerin küresel ölçekte önünü açmanın devletin ana stratejileri arasında olduğunu anlatarak, bakan olarak göreve başladıktan sonra temel önceliklerinden birisinin de bu olduğunu ifade etti.13 yıl istihbarat teşkilatını yönettikten sonra göreve geldiğinde yayımladığı ilk genelgenin ekonomiyle alakalı olduğunu kaydeden Fidan, şunları söyledi:'Güvenliğe temel tehdit, terörizmdir'Barış ve kalkınma vizyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki dış politikanın her adımında, her hamlesinde görüldüğünü ifade eden Fidan, Ukrayna'daki savaşı ve Gazze'deki mezalimi, adil ve kalıcı barış temelinde sona erdirme arayışlarında ön planda olduklarına işaret etti.'Hiçbir zaman Ege'de veya Doğu Akdeniz'de husumet yaratma arayışında olmadık'Balkanlar ve Güney Kafkasya'da bölgesel sahiplenme kültürünü yerleştirerek barış ve istikrar için zemini kuvvetlendirmeye çalıştıklarını aktaran Fidan, şöyle konuştu:"Komşumuz Yunanistan ile olumlu gündem üzerinden ilişkilerimizi geliştirip, sorunları çözmeye çalışıyoruz. Biz esasen hiçbir zaman Ege'de veya Doğu Akdeniz'de husumet yaratma arayışında olmadık. Ancak, yaşamsal çıkarlarımızı korumaktan da katiyen geri durmayacağız. Ülkemiz için olsun, bölgemiz için olsun, güvenliğe temel tehdit, terörizmdir. Terörist örgütlerle mücadelemizde eşi benzeri olmayan bir seviyeye ulaştık. Bu başarının üç temel unsuru var. Güçlü siyasi liderlik, milli stratejik kabiliyetlerimiz ve başta Irak olmak üzere komşularımızla yeni ve yapıcı bir angajman süreci. Geldiğimiz bu kritik safhada terörün kökünü tamamen kurutmaya kararlıyız.Gerçekleşmesi için büyük destek verdiğimiz Irak'ın Kalkınma Yolu ve Orta Koridor gibi projelerle, bölgesel ve küresel bağlantısallığı tahkim ediyoruz. Enerji güvenliğimizi de sağlama alıyoruz. Bunu yaparken ortaklarımızla karşılıklı çıkarların korunmasını ve bölgesel işbirliğini teşvik eden bir anlayışı benimsiyoruz."'Bu stratejik yaklaşımı çoğu zaman göremiyoruz'Türkiye'nin hedefinin belli olduğunu ve bu hedefe giden stratejilerin sonuç odaklı olduğunu bildiren Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Hükümetimizin İzmir’e yönelik hedefleri çok büyük'Hükümetin İzmir'e yönelik hedeflerinin de çok büyük olduğuna dikkati çeken Fidan, İzmir'i en gelişmiş enerji ve ulaşım ağlarıyla donatılmış, bilgi, teknoloji ve inovasyonu ticari başarıya tahvil eden, bütün küresel stratejik pazarlara erişebilen, gençler için parlak bir gelecek perspektifi sunan, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya öncülük eden bir dünya şehri yapmak istediklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240213/abdulkadir-selvi-hakan-fidan-hem-ozbeke-hem-koca-siz-benden-daha-mi-ataturkcusunuz-diye-soruyor-1080678675.html

türkiye

abd

ab

ege

akdeniz

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, abd, abd, ab, ab, ab, ege, ege, akdeniz, akdeniz, doğu akdeniz, istihbarat, istihbarat, recep tayyip erdoğan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan