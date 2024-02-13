Abdulkadir Selvi: Hakan Fidan hem Özbek’e hem Koç’a 'Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz' diye soruyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yirminci yüz yılın en iyi yüz kitabı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sivas katliamı davası AYM'nin gündeminde
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti sosyal medyaya taşındı
12:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Son on yılın telefon ve internet ücretleri enflasyonu
14:08
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:07
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
4 dk
EKSEN
Trump'ın NATO çıkışı ve Avrupa'da panik havası
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Putin’in röportajı Beyaz Saray’da histeriye yol açtı
17:43
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ‘geleceğin helikopteri’ programını sonlandırdı
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
11 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçiden itiraf: Ordunun sadece 2 aylık silah stoku kaldı
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Ukrayna ordusu, yeni genelkurmay başkanının emirlerine itaat etmeyebilir
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Ukrayna ordusundaki yeni atamalar, cephedeki durumu değiştirmeyecek
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin’in röportajı yaklaşık bir milyar kez izlendi
18:49
2 dk
SESLİ HABER
İsviçreli siyasetçi: Putin’in röportajının etkisi büyük oldu
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası: NATO, Kiev’e silah sevkiyatını devralmak istiyor
19:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Prosopagnozi, yüzleri tanıyamama hastalığı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
10 dk
30 DAKİKA
Seçimin kaderini emekliler mi belirleyecek?
10:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Milli halterci Avrupa rekoru kırdı
12:07
83 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240213/abdulkadir-selvi-hakan-fidan-hem-ozbeke-hem-koca-siz-benden-daha-mi-ataturkcusunuz-diye-soruyor-1080678675.html
Abdulkadir Selvi: Hakan Fidan hem Özbek’e hem Koç’a 'Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz' diye soruyor
Abdulkadir Selvi: Hakan Fidan hem Özbek’e hem Koç’a 'Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz' diye soruyor
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Süper Kupa maçının oynanmamasının ardından yaşananları hatırlattı ve "Hakan Fidan hem Dursun Özbek’e hem Ali Koç’a telefonda, “Türk Silahlı... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T12:09+0300
2024-02-13T12:09+0300
türkiye
türkiye
süper kupa
hakan fidan
ali koç
dursun özbek
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/07/1080515214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_199a6b4d0cb58f0069f648b7e1d407fb.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan'da oynanmayan Süper Kupa maçını hatırlattı ve sürece dair değerlendirmelerde bulundu.Dışişleri Bakanı Fidan'ın hem Galatasaray Başkanı hem de Fenerbahçe Başkanı'nı aradığını söyleyen Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında "Süper Kupa krizinin yaşandığı gece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayın iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir krize dönüşmesine izin vermeyen devlet adamlarımızdan biriydi. Hakan Fidan hem Dursun Özbek’e hem Ali Koç’a telefonda, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?” diye soruyor. Dört dörtlük bir soru." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240106/fenerbahce-baskani-ali-koctan-super-kupa-aciklamasi-biz-hicbir-sozlesme-gormedik-1079370926.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/07/1080515214_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_2e7df3624b3570cfe4a920b399355e9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, süper kupa, hakan fidan, ali koç, dursun özbek
türkiye, süper kupa, hakan fidan, ali koç, dursun özbek

Abdulkadir Selvi: Hakan Fidan hem Özbek’e hem Koç’a 'Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz' diye soruyor

12:09 13.02.2024
© Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© Arda Küçükkaya
Abone ol
Abdulkadir Selvi, Süper Kupa maçının oynanmamasının ardından yaşananları hatırlattı ve "Hakan Fidan hem Dursun Özbek’e hem Ali Koç’a telefonda, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?” diye sordu" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan'da oynanmayan Süper Kupa maçını hatırlattı ve sürece dair değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın hem Galatasaray Başkanı hem de Fenerbahçe Başkanı'nı aradığını söyleyen Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında "Süper Kupa krizinin yaşandığı gece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayın iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir krize dönüşmesine izin vermeyen devlet adamlarımızdan biriydi. Hakan Fidan hem Dursun Özbek’e hem Ali Koç’a telefonda, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?” diye soruyor. Dört dörtlük bir soru." dedi.
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
SPOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Süper Kupa açıklaması: Biz hiçbir sözleşme görmedik
6 Ocak, 00:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала