https://sputniknews.com.tr/20240213/abdulkadir-selvi-hakan-fidan-hem-ozbeke-hem-koca-siz-benden-daha-mi-ataturkcusunuz-diye-soruyor-1080678675.html
Abdulkadir Selvi: Hakan Fidan hem Özbek’e hem Koç’a 'Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz' diye soruyor
Abdulkadir Selvi: Hakan Fidan hem Özbek’e hem Koç’a 'Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz' diye soruyor
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Süper Kupa maçının oynanmamasının ardından yaşananları hatırlattı ve "Hakan Fidan hem Dursun Özbek’e hem Ali Koç’a telefonda, “Türk Silahlı... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T12:09+0300
2024-02-13T12:09+0300
2024-02-13T12:09+0300
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türkiye
süper kupa
hakan fidan
ali koç
dursun özbek
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan'da oynanmayan Süper Kupa maçını hatırlattı ve sürece dair değerlendirmelerde bulundu.Dışişleri Bakanı Fidan'ın hem Galatasaray Başkanı hem de Fenerbahçe Başkanı'nı aradığını söyleyen Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında "Süper Kupa krizinin yaşandığı gece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayın iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir krize dönüşmesine izin vermeyen devlet adamlarımızdan biriydi. Hakan Fidan hem Dursun Özbek’e hem Ali Koç’a telefonda, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?” diye soruyor. Dört dörtlük bir soru." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240106/fenerbahce-baskani-ali-koctan-super-kupa-aciklamasi-biz-hicbir-sozlesme-gormedik-1079370926.html
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türkiye, süper kupa, hakan fidan, ali koç, dursun özbek
türkiye, süper kupa, hakan fidan, ali koç, dursun özbek
Abdulkadir Selvi: Hakan Fidan hem Özbek’e hem Koç’a 'Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz' diye soruyor
Abdulkadir Selvi, Süper Kupa maçının oynanmamasının ardından yaşananları hatırlattı ve "Hakan Fidan hem Dursun Özbek’e hem Ali Koç’a telefonda, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?” diye sordu" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan'da oynanmayan Süper Kupa maçını hatırlattı ve sürece dair değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın hem Galatasaray Başkanı hem de Fenerbahçe Başkanı'nı aradığını söyleyen Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında
"Süper Kupa krizinin yaşandığı gece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayın iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir krize dönüşmesine izin vermeyen devlet adamlarımızdan biriydi. Hakan Fidan hem Dursun Özbek’e hem Ali Koç’a telefonda, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?” diye soruyor. Dört dörtlük bir soru.
" dedi.