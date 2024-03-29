https://sputniknews.com.tr/20240329/beyoglunda-kucuk-emrah-cinayeti-1082202087.html
Beyoğlu’nda 'Küçük Emrah' cinayeti
Beyoğlu’nda 'Küçük Emrah' cinayeti
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu’nda işlenen mobbing cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı. “Amacım oğlunu öldürmekti, onu bulamayınca babasını öldürdüm.” diyen Mustafa... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T16:10+0300
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Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda pazarcılık yapan Salih Aka (66) tezgahını kurup başına geçmişti. O esnada kapüşonla pazar yerinde yürüyen bir şahıs, Aka'ya silah çekip kurşun yağdırmıştı.Adam hastanede hayatını kaybetmiştiOlayın ardından saldırgan kaçarken, Aka ise ağır şekilde yaralanarak yere savrulmuştu. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı adam yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ameliyata alınan adam kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.“Oğlu ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı”Öte yandan şahsın ifadesi de ortaya çıktı. Geçmişte S. olan soyadını İ. olarak değiştirdiği de öğrenilen katil zanlısının ifadesinde, “Salih Aka'nın oğlu Fırat Aka'nın 5 sene önce Şişli Fulya'da bir marketi vardı. Arada babası da markete geliyordu. Çalıştığı süre içerisinde Salih'in oğlu Fırat bana, ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah', ‘gel buraya' diye aşağılamalarda bulunuyordu. Babası da zaman zaman beni ezikliyordu. Fırat beni bazen kuaföre götürüyordu. Kuafördekilere ‘şunu kırpsınlar da insana dönsün' diyerek bana hakaret ediyordu. Senin sıfatını s.. diyerek aşağılıyordu. Bu durumu gururuma yediremeyip ses çıkartınca da beni darp etti. Artık canıma tak etti işe gitmedim. Salih ve Fırat Aka kimsesiz olmamdan faydalanıp beni işe geri getirdi. Ancak yaşadıklarım aynı şekilde devam etti. Olay günü amacım Fırat'ı öldürmekti. Tezgah açtıkları yere geldim baktım ancak Fırat'ı göremedim. Birkaç kez tur attım, Fırat'ı yine göremeyince babası Salih Aka'ya 4-5 el ateş açtım. Sonrada kaçtım, kaçarken kıyafetlerimi bir çöp konteynırına attım” dediği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240226/muhtar-muhtar-adayini-oldurdu-1081104037.html
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türkiye, istanbul, cinayet
türkiye, istanbul, cinayet
Beyoğlu’nda 'Küçük Emrah' cinayeti
İstanbul Beyoğlu’nda işlenen mobbing cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı. “Amacım oğlunu öldürmekti, onu bulamayınca babasını öldürdüm.” diyen Mustafa S., eski patronunun kendisini sürekli olarak aşağıladığını, “Sefil Bilo, küçük Emrah” gibi lakaplar takıldığını, cinayeti de bu yüzden işlediğini söyledi.
Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda pazarcılık yapan Salih Aka (66) tezgahını kurup başına geçmişti. O esnada kapüşonla pazar yerinde yürüyen bir şahıs, Aka'ya silah çekip kurşun yağdırmıştı.
Adam hastanede hayatını kaybetmişti
Olayın ardından saldırgan kaçarken, Aka ise ağır şekilde yaralanarak yere savrulmuştu. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı adam yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ameliyata alınan adam kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
“Oğlu ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı”
Öte yandan şahsın ifadesi de ortaya çıktı. Geçmişte S. olan soyadını İ. olarak değiştirdiği de öğrenilen katil zanlısının ifadesinde, “Salih Aka'nın oğlu Fırat Aka'nın 5 sene önce Şişli Fulya'da bir marketi vardı. Arada babası da markete geliyordu. Çalıştığı süre içerisinde Salih'in oğlu Fırat bana, ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah', ‘gel buraya' diye aşağılamalarda bulunuyordu. Babası da zaman zaman beni ezikliyordu. Fırat beni bazen kuaföre götürüyordu. Kuafördekilere ‘şunu kırpsınlar da insana dönsün' diyerek bana hakaret ediyordu. Senin sıfatını s.. diyerek aşağılıyordu. Bu durumu gururuma yediremeyip ses çıkartınca da beni darp etti. Artık canıma tak etti işe gitmedim. Salih ve Fırat Aka kimsesiz olmamdan faydalanıp beni işe geri getirdi. Ancak yaşadıklarım aynı şekilde devam etti. Olay günü amacım Fırat'ı öldürmekti. Tezgah açtıkları yere geldim baktım ancak Fırat'ı göremedim. Birkaç kez tur attım, Fırat'ı yine göremeyince babası Salih Aka'ya 4-5 el ateş açtım. Sonrada kaçtım, kaçarken kıyafetlerimi bir çöp konteynırına attım” dediği öğrenildi.