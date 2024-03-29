https://sputniknews.com.tr/20240329/belcika-f-16larin-bakimi-icin-ukraynaya-100-milyon-euro-tahsis-edecek-1082220802.html

Belçika, F-16'ların bakımı için Ukrayna'ya 100 milyon euro tahsis edecek

Belçika, F-16'ların bakımı için Ukrayna'ya 100 milyon euro tahsis edecek

Sputnik Türkiye

Belçika Savunma Bakanı Dedonder, Brüksel’in F-16'ların bakımı için Ukrayna'ya 100 milyon euro tahsis edeceğini açıkladı. 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T23:59+0300

2024-03-29T23:59+0300

2024-03-29T23:59+0300

ukrayna krizi

f-16

f-16

belçika

ukrayna

ukrayna krizi

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Le Soir gazetesinin aktardığına göre, Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Belçika'nın Batılı ülkelerin Kiev'e tedarik etmesi gereken F-16 savaş uçaklarının bakımı için Ukrayna'ya 100 milyon euro tahsis edeceğini söyledi.Dedonder, “Bakanlar Kurulu cuma günü Ukrayna'ya 25. askeri yardım paketini onayladı. F-16 savaş uçaklarının bakımı için 100 milyon euro tahsis edilecek" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240329/fsb-stavropol-bolgesinde-teror-saldirisini-onledi-1082215497.html

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