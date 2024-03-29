https://sputniknews.com.tr/20240329/bakan-kacirdan-gezeravci-iddialarina-yanit-simdi-de-ulkenin-astronotu-ile-gurur-duymuyorlar-1082209528.html
Bakan Kacır'dan Gezeravcı iddialarına yanıt: Şimdi de ülkenin astronotu ile gurur duymuyorlar
Bakan Kacır'dan Gezeravcı iddialarına yanıt: Şimdi de ülkenin astronotu ile gurur duymuyorlar
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi malzeme olarak... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T18:34+0300
2024-03-29T18:34+0300
2024-03-29T18:34+0300
politika
alper gezeravcı
togg
kaan
astronot
teknofest
mehmet fatih kacır
türkiye
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Kacır, Alper Gezeravcı'nın siyasi malzeme olarak kullanıldığı iddialarına karşı, Gezeravcı'nın başarılarının ve Türkiye'nin milli projelerinin görmezden gelindiğini belirtti. Bu durumu üzüntüyle karşıladığını ifade eden Kacır, "TOGG'u yaptık, mutlu olamadılar. TCG Anadolu'yu küçümsediler. TEKNOFEST'leri hiçbir zaman sahiplenmediler. KAAN'ın uçuşuyla iftihar etmediler. Şimdi Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar. Bu gururu gençlerimizle paylaşmamızı da kıskanıyorlar. Dünyanın her yerinde astronotlar bu misyonları tamamladıktan sonra o ülkedeki gençlerle, öğrencilerle, çocuklarla buluşmalar gerçekleştirir. Biz de bu misyonun başlangıcında Türk gençliğine ve Türk çocuklarına bir söz vermiştik; 'Alper Gezeravcı yeniden dünyaya döndüğünde 81 şehrimizde sizlerle buluşacak, bu deneyimi sizinle paylaşacak' demiştik" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, şu ana kadar Alper Gezeravcı ile 12 ilde 25'i üniversite olmak üzere 29 program yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye'nin milli teknoloji hamleleri ve uzay programlarının eleştirilere rağmen başarıyla sürdüğünü vurgulayan Kacır, milli projelere sahip çıkılması gerektiğini ve bu tür başarıların siyasi çekişmelerin ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini de dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240312/alper-gezeravci-uzaydan-cektigi-kuzey-kibris-fotograflarini-paylasti-1081626620.html
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alper gezeravcı, togg, kaan, astronot, teknofest, mehmet fatih kacır, türkiye
Bakan Kacır'dan Gezeravcı iddialarına yanıt: Şimdi de ülkenin astronotu ile gurur duymuyorlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi malzeme olarak kullanıldığı iddialarına karşı açıklamalarda bulundu.
Kacır, Alper Gezeravcı'nın siyasi malzeme olarak kullanıldığı iddialarına karşı, Gezeravcı'nın başarılarının ve Türkiye'nin milli projelerinin görmezden gelindiğini belirtti. Bu durumu üzüntüyle karşıladığını ifade eden Kacır, "TOGG'u yaptık, mutlu olamadılar. TCG Anadolu'yu küçümsediler. TEKNOFEST'leri hiçbir zaman sahiplenmediler. KAAN'ın uçuşuyla iftihar etmediler. Şimdi Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar. Bu gururu gençlerimizle paylaşmamızı da kıskanıyorlar. Dünyanın her yerinde astronotlar bu misyonları tamamladıktan sonra o ülkedeki gençlerle, öğrencilerle, çocuklarla buluşmalar gerçekleştirir. Biz de bu misyonun başlangıcında Türk gençliğine ve Türk çocuklarına bir söz vermiştik; 'Alper Gezeravcı yeniden dünyaya döndüğünde 81 şehrimizde sizlerle buluşacak, bu deneyimi sizinle paylaşacak' demiştik" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, şu ana kadar Alper Gezeravcı ile 12 ilde 25'i üniversite olmak üzere 29 program yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu programlarda ben öğrenci kardeşlerimizle Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunu, havacılık ve uzay alanında bugüne kadar neleri nasıl başardığımızı ve bundan sonraki hedeflerimizi paylaşıyorum. Alper Gezeravcı Bey de Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaları, deneyleri ve bunların bilim literatürüne ve Türkiye'ye getireceği kazanımları anlatıyor. Bundan kimsenin gocunmaması gerekir. 'Bu milli projelere ve işlere sahip çıksalar bunlardan rahatsız olmazlar' diye düşünüyorum. Ama bunlara vaktiyle sahip çıkmadıkları için biz bu işleri yaptığımızda da tabii rahatsızlık duyuyorlar."
Türkiye'nin milli teknoloji hamleleri ve uzay programlarının eleştirilere rağmen başarıyla sürdüğünü vurgulayan Kacır, milli projelere sahip çıkılması gerektiğini ve bu tür başarıların siyasi çekişmelerin ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini de dile getirdi.