https://sputniknews.com.tr/20240329/bakan-kacirdan-gezeravci-iddialarina-yanit-simdi-de-ulkenin-astronotu-ile-gurur-duymuyorlar-1082209528.html

Bakan Kacır'dan Gezeravcı iddialarına yanıt: Şimdi de ülkenin astronotu ile gurur duymuyorlar

Bakan Kacır'dan Gezeravcı iddialarına yanıt: Şimdi de ülkenin astronotu ile gurur duymuyorlar

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi malzeme olarak... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T18:34+0300

2024-03-29T18:34+0300

2024-03-29T18:34+0300

politika

alper gezeravcı

togg

kaan

astronot

teknofest

mehmet fatih kacır

türkiye

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Kacır, Alper Gezeravcı'nın siyasi malzeme olarak kullanıldığı iddialarına karşı, Gezeravcı'nın başarılarının ve Türkiye'nin milli projelerinin görmezden gelindiğini belirtti. Bu durumu üzüntüyle karşıladığını ifade eden Kacır, "TOGG'u yaptık, mutlu olamadılar. TCG Anadolu'yu küçümsediler. TEKNOFEST'leri hiçbir zaman sahiplenmediler. KAAN'ın uçuşuyla iftihar etmediler. Şimdi Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar. Bu gururu gençlerimizle paylaşmamızı da kıskanıyorlar. Dünyanın her yerinde astronotlar bu misyonları tamamladıktan sonra o ülkedeki gençlerle, öğrencilerle, çocuklarla buluşmalar gerçekleştirir. Biz de bu misyonun başlangıcında Türk gençliğine ve Türk çocuklarına bir söz vermiştik; 'Alper Gezeravcı yeniden dünyaya döndüğünde 81 şehrimizde sizlerle buluşacak, bu deneyimi sizinle paylaşacak' demiştik" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, şu ana kadar Alper Gezeravcı ile 12 ilde 25'i üniversite olmak üzere 29 program yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye'nin milli teknoloji hamleleri ve uzay programlarının eleştirilere rağmen başarıyla sürdüğünü vurgulayan Kacır, milli projelere sahip çıkılması gerektiğini ve bu tür başarıların siyasi çekişmelerin ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240312/alper-gezeravci-uzaydan-cektigi-kuzey-kibris-fotograflarini-paylasti-1081626620.html

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alper gezeravcı, togg, kaan, astronot, teknofest, mehmet fatih kacır, türkiye