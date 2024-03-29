https://sputniknews.com.tr/20240329/bakan-isikhan-emekli-ayliklari-icin-tarih-verdi--tekrar-masaya-yatiracagiz-1082175877.html

Bakan Işıkhan, emekli aylıkları için tarih verdi: 'Tekrar masaya yatıracağız'

Bakan Işıkhan, emekli aylıkları için tarih verdi: 'Tekrar masaya yatıracağız'

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Nasıl emeklilerimizin refahını artıracak en iyi ve en yeni uygulamaları bugüne kadar hayata geçirdiysek... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T00:12+0300

2024-03-29T00:12+0300

2024-03-29T00:12+0300

vedat işıkhan

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

ssk

emek

emekli

promosyon

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilere yönelik başlattıkları promosyon ödemesi uygulamasını kamu bankalarında 2 katına çıkararak, 8 ile 12 bin lira arasında olacağını duyurduğunu hatırlatan Işıkhan, "Bunun dışında ölüm aylığı hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon duyurusunu yapmıştık. Bu hafta pazartesi gününden itibaren de promosyonlar için başvurular alınmıştı. Bugün itibariyle kamu bankalarımız emeklilerimize promosyon ödemelerini yapmaya başladılar. Tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.Diğer bankalarla da protokol imzalama sürecini tamamladıklarını dile getiren Işıkhan, "Özel bankalar da, kamu bankaları tutarları asgari olmak üzere promosyon miktarlarını güncelleyecekler. Biz, sağlam politikalarla emeklilerimize mümkün olan en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.'Emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz'Emeklilerin refahını artıracak yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerine dikkati çeken Işıkhan, şunları söyledi:Hiçbir zaman tutamayacakları sözler vermediklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240328/bakan-kacir-380-bin-kilometre-otedeki-aya-kendi-teknolojimizle-erisecegiz-1082170866.html

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vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, ssk, emek, emekli, promosyon