https://sputniknews.com.tr/20240328/bakan-kacir-380-bin-kilometre-otedeki-aya-kendi-teknolojimizle-erisecegiz-1082170866.html

Bakan Kacır: 380 bin kilometre ötedeki aya, kendi teknolojimizle erişeceğiz

Bakan Kacır: 380 bin kilometre ötedeki aya, kendi teknolojimizle erişeceğiz

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da Gençlik Buluşması'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "380 bin kilometre ötedeki aya, kendi teknolojimizle erişeceğiz. Sizler gibi... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T20:19+0300

2024-03-28T20:19+0300

2024-03-28T20:19+0300

mehmet fatih kacır

ay

ay

ay

ay

türkiye

alper gezeravcı

recep tayyip erdoğan

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- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın katılımıyla düzenlenen Gençlik Buluşması'nda, bütün projelerinin kalbinde Türk gençliğinin yer aldığını söyledi.Türkiye'de 20. yüzyılda da yerli ve milli havacılık anlamında çok önemli girişimlerde bulunulduğunu ancak dönemin siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkları nedeniyle bir sonuca ulaşılamadığını dile getiren Kacır, "Türkiye bugün savunma sanayisinde, havacılıkta dünyaya parmak ısırtan başarı hikayelerine imza atıyorsa bu, Türk gençliği sayesindedir. Sizler gibi gencecik insanların oluşturduğu mühendislik takımları, teknoloji ekipleri, Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na taşıyan büyük başarılara imza attı" ifadelerini kullandı.- "Bu ülkenin öz evlatları alın teriyle, akıl teriyle Türk'ün imzasını gökyüzüne atmıştır"Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş ile bazı ilgililerin yıllar önce ülkedeki havacılık girişimlerini anlatan Kacır, şöyle devam etti:'Gözümüz daha yükseklerde'Kacır, havacılıktan sonra özellikle uzay teknolojilerinde çok başarılı olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Maalesef 1980'ler 1990'lar Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda kayıp yıllar oldu. Dünyada bilgisayar devrimi, internet devrimi muhteşem bir hızla gelişirken, Türkiye o yılları siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklarla maalesef heba etti" dedi.2000'li yıllara gelindiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki sağlam iradeyle başlatılan mücadelenin sonuçsuz kalmadığını ve bugün uzay teknolojilerinde de önemli başarılara imza atıldığını söyleyen Kacır, "Nihayetinde 600 kilometreden, metre altı çözünürlükle görüntü almamızı sağlayan, elektro optik kamerası dahil, tüm kritik alt sistemleriyle yerli ve milli görüntüleme uydumuz İmece'yi, Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023'te uzaya göndermeyi başardık ama durmuyoruz, daha yapacak çok işimiz var. 8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderecek. Kendi haberleşme uydularını yapabilen 11 ülkeden biri olacağız" değerlendirmesinde bulundu.'Türkiye hibrit roket motoru teknolojisinde dünyada ilk 4 ülkeden biri'TÜRKSAT 6A'nın 36 bin kilometrede görev yapacağını anlatan Kacır, "Gözümüz daha yükseklerde. 380 bin kilometre ötedeki aya, kendi teknolojimizle erişeceğiz. Sizler gibi genç insanların, genç mühendislerin, bilim insanlarının emeğiyle bu gerçekleşecek. Türkiye hibrit roket motoru teknolojisinde dünyada ilk 4 ülkeden biri bugün. İnşallah önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğimiz Ay Projesi ile bu teknolojiyi uzayda gerçekleştiren ilk ülke olmayı hedefliyoruz. Bunu başarırsak uyduların yörüngeler arası transferini sağlayan uzay araçlarını Türkiye'de üretme imkanına sahip olacağız" ifadesini kullandı.Kacır, Milli Uzay Programı'nın hedeflerini, gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı, uzay ve uydu teknolojilerini de yerli ve milli olarak geliştirmenin, Cumhuriyetin mayasındaki "tam bağımsızlık" iddiasını güçlendireceğini vurguladı

https://sputniknews.com.tr/20240323/sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-turksat-6a-icin-tarih-verdi-1081982653.html

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