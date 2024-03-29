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Bağış kutusuna atılan paralarla 15 yıldır sahipsiz kedileri besliyor: 'Gelmediğim günü de bilirler'
Bağış kutusuna atılan paralarla 15 yıldır sahipsiz kedileri besliyor: 'Gelmediğim günü de bilirler'
Sputnik Türkiye
Trabzon'da tarihi İskenderpaşa Camisi'nin avlusunda 40 yıldır kitap satarak hayatını sürdüren İsmail Gürsoy, tezgahın yanına koyduğu bağış kutusu ile sahipsiz... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T13:51+0300
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bağış
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Gürsoy, İskenderpaşa Camisi avlusunda babası Halil Gürsoy'un başladığı kitap satışını 40 yıldır devam ettiriyor.Tarihi caminin avlusunu çevreleyen duvar üzerine dizdiği kitapların yanına 'Kediler İçin Yardım Kutusu' yazılı kutu koyan 60 yaşındaki Gürsoy, esnaf ve cami cemaatinden topladığı paralarla sahipsiz kediler için yiyecek alıyor.'Kitapçı İsmail' olarak tanındığını belirten Gürsoy, "40 yıldır bu taşın üzerinde kitap satıyorum. Baba mesleğidir. Daha evvel babam yapmıştı. 60 yıldır bu caminin avlusundayız. Sırf benimle geçen zaman 40 yıl" dedi.Kedileri küçük yaşlardan beri çok sevdiğinin altını çizen Gürsoy, çocukluğunda Ganita mevkisinde bahçeli evlerinde ailecek kedileri beslediklerini de anlattı.Cami avlusunda 15 yıldır kedileri beslediğini dile getiren Gürsoy şu cümleleri kaydetti:Kediler için hazırladığı bağış kutusunun yoğun ilgi gördüğünü belirten Gürsoy, "Trabzon'un hayırsever insanları, arkadaşlarımız, halkımız kedilerin yiyecekleri için yardım ederler, yedirmesi bana kalır. Bu hayvanlar Allah'ın bizlere emanetidir. Onları beslemek zorundayız" dedi.Gürsoy, hayvan sevgisinin önemine işaret ederek, yaşadığı sürece elinden geldiği kadar kedileri beslemeye devam edeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240303/obez-kedi-siraz-pilates-ve-yuzmeyle-zayifliyor-1081316193.html
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türkiye, trabzon, bağış, kedi
türkiye, trabzon, bağış, kedi

Bağış kutusuna atılan paralarla 15 yıldır sahipsiz kedileri besliyor: 'Gelmediğim günü de bilirler'

13:51 29.03.2024
© AA / Ali Fatih AkçayBağış kutusuna atılan paralarla 15 yıldır sahipsiz kedileri besliyor
Bağış kutusuna atılan paralarla 15 yıldır sahipsiz kedileri besliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AA / Ali Fatih Akçay
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Trabzon'da tarihi İskenderpaşa Camisi'nin avlusunda 40 yıldır kitap satarak hayatını sürdüren İsmail Gürsoy, tezgahın yanına koyduğu bağış kutusu ile sahipsiz kedileri besliyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Gürsoy, İskenderpaşa Camisi avlusunda babası Halil Gürsoy'un başladığı kitap satışını 40 yıldır devam ettiriyor.
Tarihi caminin avlusunu çevreleyen duvar üzerine dizdiği kitapların yanına 'Kediler İçin Yardım Kutusu' yazılı kutu koyan 60 yaşındaki Gürsoy, esnaf ve cami cemaatinden topladığı paralarla sahipsiz kediler için yiyecek alıyor.
'Kitapçı İsmail' olarak tanındığını belirten Gürsoy, "40 yıldır bu taşın üzerinde kitap satıyorum. Baba mesleğidir. Daha evvel babam yapmıştı. 60 yıldır bu caminin avlusundayız. Sırf benimle geçen zaman 40 yıl" dedi.
Kedileri küçük yaşlardan beri çok sevdiğinin altını çizen Gürsoy, çocukluğunda Ganita mevkisinde bahçeli evlerinde ailecek kedileri beslediklerini de anlattı.
Cami avlusunda 15 yıldır kedileri beslediğini dile getiren Gürsoy şu cümleleri kaydetti:
Bunlar kitapçı İsmail'in kedileri. Sabahları bunların karınlarını doyuruyorum. Sabah rızıkları burada. Aşağı yukarı 20 kedim var. Her sabah gelir, beni burada bulurlar. Gelmediğim günü de bilirler. Pazar günü buraya gelmezler, benim burada olmadığımı bildikleri için. Diğer her gün buradalar. Yemeklerini yerler, akşama doğru tekrar gelirler.
Kediler için hazırladığı bağış kutusunun yoğun ilgi gördüğünü belirten Gürsoy, "Trabzon'un hayırsever insanları, arkadaşlarımız, halkımız kedilerin yiyecekleri için yardım ederler, yedirmesi bana kalır. Bu hayvanlar Allah'ın bizlere emanetidir. Onları beslemek zorundayız" dedi.
Gürsoy, hayvan sevgisinin önemine işaret ederek, yaşadığı sürece elinden geldiği kadar kedileri beslemeye devam edeceğini söyledi.
Denli, İlk başladıklarında korkuyorlar ve yapmayı reddediyorlar. Onları ödüllendirerek alıştırıyoruz. 'Ben koşu bandına çıkarsam sonunda sevdiğim bir mama verilecek' diye düşünüyorlar. Tabii ki biraz zaman alıyor, kimileri reddediyor kimileri korkuyor ama zamanla her şey oturuyor ve artık keyif almaya başlıyorlar diye konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2024
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