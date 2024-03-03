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Obez kedi Şiraz pilates ve yüzmeyle zayıflıyor
Obez kedi Şiraz pilates ve yüzmeyle zayıflıyor
Sputnik Türkiye
Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan 4 yaşındaki kedi Şiraz, pilates yaparak ve havuzda yüzerek fazla kilolarından kurtulmaya... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
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obez, kedi, plates, фото
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Obez kedi Şiraz pilates ve yüzmeyle zayıflıyor

15:33 03.03.2024
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Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan 4 yaşındaki kedi Şiraz, pilates yaparak ve havuzda yüzerek fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor.
© AABeyza Dikkatli'nin, 2.5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı. Dikkatli, 4 yaşındaki kedisinin kısa sürede 9 kiloya ulaştığını fark etti.
Beyza Dikkatli'nin, 2.5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı. Dikkatli, 4 yaşındaki kedisinin kısa sürede 9 kiloya ulaştığını fark etti. - Sputnik Türkiye
1/14
© AA
Beyza Dikkatli'nin, 2.5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı. Dikkatli, 4 yaşındaki kedisinin kısa sürede 9 kiloya ulaştığını fark etti.
© AADikkatli'nin, fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle kilo aldığı için veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdüğü Şiraz'ın kilo verme süreci başladı.
Dikkatli'nin, fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle kilo aldığı için veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdüğü Şiraz'ın kilo verme süreci başladı. - Sputnik Türkiye
2/14
© AA
Dikkatli'nin, fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle kilo aldığı için veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdüğü Şiraz'ın kilo verme süreci başladı.
© AAHer gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, havuzda da yüzerek kısa sürede 2 kilo vermeyi başardı.
Her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, havuzda da yüzerek kısa sürede 2 kilo vermeyi başardı. - Sputnik Türkiye
3/14
© AA
Her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, havuzda da yüzerek kısa sürede 2 kilo vermeyi başardı.
© AAŞiraz, 2 aydır veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görüyor.
Şiraz, 2 aydır veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görüyor. - Sputnik Türkiye
4/14
© AA
Şiraz, 2 aydır veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görüyor.
© AAEgzersizin yanında diyet de uygulanan Şiraz, kalan 3 kilosunu vermek için terapi programına aralıksız devam ediyor.
Egzersizin yanında diyet de uygulanan Şiraz, kalan 3 kilosunu vermek için terapi programına aralıksız devam ediyor. - Sputnik Türkiye
5/14
© AA
Egzersizin yanında diyet de uygulanan Şiraz, kalan 3 kilosunu vermek için terapi programına aralıksız devam ediyor.
© AAHayvanlardaki obezite sorununa ve uygulanan tedaviye ilişkin açıklamada bulunan veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Denli, obezite sorunuyla gelen kedi ve köpeklerin öncelikle sağlık kontrollerinin yapıldığını, obezitenin nedenine göre uygulanacak tedavinin belirlendiğini anlattı.
Hayvanlardaki obezite sorununa ve uygulanan tedaviye ilişkin açıklamada bulunan veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Denli, obezite sorunuyla gelen kedi ve köpeklerin öncelikle sağlık kontrollerinin yapıldığını, obezitenin nedenine göre uygulanacak tedavinin belirlendiğini anlattı. - Sputnik Türkiye
6/14
© AA
Hayvanlardaki obezite sorununa ve uygulanan tedaviye ilişkin açıklamada bulunan veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Denli, obezite sorunuyla gelen kedi ve köpeklerin öncelikle sağlık kontrollerinin yapıldığını, obezitenin nedenine göre uygulanacak tedavinin belirlendiğini anlattı.
© AARehabilitasyon merkezinde pilates, koşu bandı, havuz ve egzersizlerin yapıldığını belirten Denli, kedi ve köpek için uygulanan protokolün değişiklik gösterdiğini vurguladı.
Rehabilitasyon merkezinde pilates, koşu bandı, havuz ve egzersizlerin yapıldığını belirten Denli, kedi ve köpek için uygulanan protokolün değişiklik gösterdiğini vurguladı. - Sputnik Türkiye
7/14
© AA
Rehabilitasyon merkezinde pilates, koşu bandı, havuz ve egzersizlerin yapıldığını belirten Denli, kedi ve köpek için uygulanan protokolün değişiklik gösterdiğini vurguladı.
© AADenli, "İlk başladıklarında korkuyorlar ve yapmayı reddediyorlar. Onları ödüllendirerek alıştırıyoruz. 'Ben koşu bandına çıkarsam sonunda sevdiğim bir mama verilecek' diye düşünüyorlar. Tabii ki biraz zaman alıyor, kimileri reddediyor kimileri korkuyor ama zamanla her şey oturuyor ve artık keyif almaya başlıyorlar" diye konuştu.
Denli, İlk başladıklarında korkuyorlar ve yapmayı reddediyorlar. Onları ödüllendirerek alıştırıyoruz. 'Ben koşu bandına çıkarsam sonunda sevdiğim bir mama verilecek' diye düşünüyorlar. Tabii ki biraz zaman alıyor, kimileri reddediyor kimileri korkuyor ama zamanla her şey oturuyor ve artık keyif almaya başlıyorlar diye konuştu. - Sputnik Türkiye
8/14
© AA
Denli, "İlk başladıklarında korkuyorlar ve yapmayı reddediyorlar. Onları ödüllendirerek alıştırıyoruz. 'Ben koşu bandına çıkarsam sonunda sevdiğim bir mama verilecek' diye düşünüyorlar. Tabii ki biraz zaman alıyor, kimileri reddediyor kimileri korkuyor ama zamanla her şey oturuyor ve artık keyif almaya başlıyorlar" diye konuştu.
© AAEgzersize alınan kedi ve köpeklerin hızlı kilo kaybetmelerini tavsiye etmediklerini belirten Denli, hızlı kilo kaybı sonucu bazı sağlık problemlerinin ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.
Egzersize alınan kedi ve köpeklerin hızlı kilo kaybetmelerini tavsiye etmediklerini belirten Denli, hızlı kilo kaybı sonucu bazı sağlık problemlerinin ortaya çıkabildiğine dikkati çekti. - Sputnik Türkiye
9/14
© AA
Egzersize alınan kedi ve köpeklerin hızlı kilo kaybetmelerini tavsiye etmediklerini belirten Denli, hızlı kilo kaybı sonucu bazı sağlık problemlerinin ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.
© AAİnsanlar gibi hayvanlarda da kilo verme sürecinde farklılık olduğuna dikkat çeken Denli, iri ya da minyon olmasına bağlı olarak hayvanlar için de sahip olmaları gereken ortalama kiloda değişkenlik olduğunu belirtti.
İnsanlar gibi hayvanlarda da kilo verme sürecinde farklılık olduğuna dikkat çeken Denli, iri ya da minyon olmasına bağlı olarak hayvanlar için de sahip olmaları gereken ortalama kiloda değişkenlik olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye
10/14
© AA
İnsanlar gibi hayvanlarda da kilo verme sürecinde farklılık olduğuna dikkat çeken Denli, iri ya da minyon olmasına bağlı olarak hayvanlar için de sahip olmaları gereken ortalama kiloda değişkenlik olduğunu belirtti.
© AADenli, obez kedi Şiraz'ı 2 ay önce terapiye aldıklarını söyleyerek, şunları kaydetti: "Şiraz, kısırlaştırma operasyonundan sonra kilo almaya başladı. Şiraz çok tembel, hareket etmeyi sevmiyor, mama yemeyi çok seviyor. Bundan dolayı da kilo verirken mutsuz.
Denli, obez kedi Şiraz'ı 2 ay önce terapiye aldıklarını söyleyerek, şunları kaydetti: Şiraz, kısırlaştırma operasyonundan sonra kilo almaya başladı. Şiraz çok tembel, hareket etmeyi sevmiyor, mama yemeyi çok seviyor. Bundan dolayı da kilo verirken mutsuz. - Sputnik Türkiye
11/14
© AA
Denli, obez kedi Şiraz'ı 2 ay önce terapiye aldıklarını söyleyerek, şunları kaydetti: "Şiraz, kısırlaştırma operasyonundan sonra kilo almaya başladı. Şiraz çok tembel, hareket etmeyi sevmiyor, mama yemeyi çok seviyor. Bundan dolayı da kilo verirken mutsuz.
© AA"Hocalarımın yaptığı tetkikler sonucunda diyet mama yemesine karar verildi. Bunun üzerine sporunu da eksik etmiyor. Yaklaşık 3 kilo daha vereceğiz"
Hocalarımın yaptığı tetkikler sonucunda diyet mama yemesine karar verildi. Bunun üzerine sporunu da eksik etmiyor. Yaklaşık 3 kilo daha vereceğiz - Sputnik Türkiye
12/14
© AA
"Hocalarımın yaptığı tetkikler sonucunda diyet mama yemesine karar verildi. Bunun üzerine sporunu da eksik etmiyor. Yaklaşık 3 kilo daha vereceğiz"
© AA19 kiloya ulaşan 5 yaşındaki köpek Rüzgar'ın da fazla kilolarından kurtulmak için egzersize alındığını belirten Denli, Rüzgar'ın 5 kilo daha vermesi gerektiğini söyledi.
19 kiloya ulaşan 5 yaşındaki köpek Rüzgar'ın da fazla kilolarından kurtulmak için egzersize alındığını belirten Denli, Rüzgar'ın 5 kilo daha vermesi gerektiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
13/14
© AA
19 kiloya ulaşan 5 yaşındaki köpek Rüzgar'ın da fazla kilolarından kurtulmak için egzersize alındığını belirten Denli, Rüzgar'ın 5 kilo daha vermesi gerektiğini söyledi.
© AAKöpeklerde de sürecin benzer olduğuna dikkati çeken Denli, köpeklerin daha hızlı uyum sağlayarak, egzersizi oyun haline getirdiğini belirtti.
Köpeklerde de sürecin benzer olduğuna dikkati çeken Denli, köpeklerin daha hızlı uyum sağlayarak, egzersizi oyun haline getirdiğini belirtti. - Sputnik Türkiye
14/14
© AA
Köpeklerde de sürecin benzer olduğuna dikkati çeken Denli, köpeklerin daha hızlı uyum sağlayarak, egzersizi oyun haline getirdiğini belirtti.
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