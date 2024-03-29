https://sputniknews.com.tr/20240329/arda-gulere-tarihi-teklif-hazirligi-1082186987.html
Arda Güler'e tarihi teklif hazırlığı
Arda Güler'e tarihi teklif hazırlığı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler süre alamamaktan şikayet ederken, bu durumdan faydalanmak isteyen dev kulüpler Başkan... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T11:13+0300
2024-03-29T11:13+0300
2024-03-29T11:13+0300
spor
arda güler
teklif
transfer
real madrid
futbol
florentino perez
fenerbahçe
gol
bayern münih
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La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler yeni takımında forma şansı bulamamaktan şikayet ederken bir iddia gündeme geldi.İspanyol basınında yer alan habere göre; Alman ekibi Bayern Münih, Arda Güler için harekete geçti. Alman devinin, genç yıldız arayışında olduğu belirtilen haberde, bu isimlerden birinin de Arda Güler olduğu ve rekor bir teklife hazırlanıldığı belirtildi.Haberin devamında Bayern Münih yetkililerinin Real Madrid başkanı Florentino Perez ile iyi ilişkilerde bulunduğu, Alman yetkililerinin Arda Güler için sürpriz bir teklif yapabileceği iddia edildi.Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e katılan Arda Güler, İspanyol deviyle 7 karşılaşmaya çıktı. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240329/fenerbahcede-pfdkye-sevk-edilecek-oyuncular-belli-oluyor-1082181833.html
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arda güler, teklif, transfer, real madrid, futbol, florentino perez, fenerbahçe, gol, bayern münih, la liga
arda güler, teklif, transfer, real madrid, futbol, florentino perez, fenerbahçe, gol, bayern münih, la liga
Arda Güler'e tarihi teklif hazırlığı
Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler süre alamamaktan şikayet ederken, bu durumdan faydalanmak isteyen dev kulüpler Başkan Perez'in kapısını çalmaya devam ediyor. Bu kapsamda dev bir kulübün daha İspanyol devine tarihi bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler yeni takımında forma şansı bulamamaktan şikayet ederken bir iddia gündeme geldi.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Alman ekibi Bayern Münih, Arda Güler için harekete geçti. Alman devinin, genç yıldız arayışında olduğu belirtilen haberde, bu isimlerden birinin de Arda Güler olduğu ve rekor bir teklife hazırlanıldığı belirtildi.
Haberin devamında Bayern Münih yetkililerinin Real Madrid başkanı Florentino Perez ile iyi ilişkilerde bulunduğu, Alman yetkililerinin Arda Güler için sürpriz bir teklif yapabileceği iddia edildi.
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e katılan Arda Güler, İspanyol deviyle 7 karşılaşmaya çıktı. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.