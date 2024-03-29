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Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru: İslam Memiş alım fırsatlarını açıkladı
Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru: İslam Memiş alım fırsatlarını açıkladı
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Altın fiyatları yatırımcıları tarafından yakında mercek altına alınıyor. Ons altın fiyatı 2233 dolara artarak son bir haftada 73 dolarlık kazanç getirdi... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
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Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası bu yıl 3 faiz indirimi öngörüsünün korunmasının ardından altın fiyatları önce rekor seviyeleri görmüş, ardından da geri çekilmişti. Bu hafta başında ise daha sakin bir seyir izleyen altın fiyatları perşembe günü hareketlendi.Altın fiyatları ivmesini yukarı yöne çevirdi. Dün ons altın ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ons altın güne 2 bin 233 dolardan başlarken, altın gram fiyatı 2323 lira seviyesinden başladı. Altın piyasasındaki artışlar sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş, kritik altın yorumlarında bulundu. 'Bu fiyatlar sağlıklı değil'İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Alım fırsatlarını açıkladı
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altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor
altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor

Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru: İslam Memiş alım fırsatlarını açıkladı

11:38 29.03.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AA
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Altın fiyatları yatırımcıları tarafından yakında mercek altına alınıyor. Ons altın fiyatı 2233 dolara artarak son bir haftada 73 dolarlık kazanç getirdi. Piyasalardaki bu grafiğin ardından altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselişini güçlendiren altın için alım fırsatı seviyelerini duyurdu. Peki bugün piyasada son durum ne?
Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası bu yıl 3 faiz indirimi öngörüsünün korunmasının ardından altın fiyatları önce rekor seviyeleri görmüş, ardından da geri çekilmişti. Bu hafta başında ise daha sakin bir seyir izleyen altın fiyatları perşembe günü hareketlendi.
Altın fiyatları ivmesini yukarı yöne çevirdi. Dün ons altın ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ons altın güne 2 bin 233 dolardan başlarken, altın gram fiyatı 2323 lira seviyesinden başladı. Altın piyasasındaki artışlar sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş, kritik altın yorumlarında bulundu.

'Bu fiyatlar sağlıklı değil'

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ons altın dün 2216 dolar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gördü. Beklentimiz ise 2125 dolar. Peki neden bu kadar agresif yükseldi? Normalde dolar kuru yüksekliği nedeniyle ons altının düşmesi gerekirdi. Ancak yükselişin nedenleri şunlar; merkez bankalarının talebi, alımı var ikincisi ise jeopolitik gerilimler tarafta yavaş yavaş fiyatlamalar var. Benim nazarımda bu fiyatlamalar sağlıklı değil. Ons altın tarafında satışlar bekliyorum. 2125 dolar öngörüm hala sürüyor. 2090 dolar seviyesi ihlal edildi. 2125 dolar seviyesi ihlal edildi. Vize almadan 2200 dolar seviyesi yukarı kırıldı. Ancak vize almadan yukarı çıkamazsın. O yüzden ben bu yükselişleri sağlıksız buluyorum. Fake yükselişler. Bu fiyatlar geri çekilecektir.

Alım fırsatlarını açıkladı

"Ons altın 2216 dolara çıktı. Bu yükselişler 2160 dolar seviyesinden başladı. Tam 7 günlük süre içerisinde ons altın tam 56 dolar yükseldi. Ons altın 56 dolarlık yükselişin karşısında gram altının en az 100 TL'lik değer kazanması lazımdı. Yani 2500 lira civarında bir gram altın olması gerekirdi. Altında işçilik tarafında gerileme oldu ve arz tarafındaki problemler giderildi. Dolayısıyla gram altında normalleşme başladı. Agresif yükseliş beklenirken gram altın geriledi. Gram altın tarafında düşüşler kalıcı değil. 2395-2400 lira seviyesinin altındaki rakamlar alım fırsatıdır. Kademeli bir şekilde alım fırsatı sunuyor. 3000-3500 lira seviyesi beklentilerimiz devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil."
Borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
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