https://sputniknews.com.tr/20240329/altin-fiyatlarinda-tum-zamanlarin-rekoru-islam-memis-alim-firsatlarini-acikladi-1082190020.html

Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru: İslam Memiş alım fırsatlarını açıkladı

Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru: İslam Memiş alım fırsatlarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları yatırımcıları tarafından yakında mercek altına alınıyor. Ons altın fiyatı 2233 dolara artarak son bir haftada 73 dolarlık kazanç getirdi... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T11:38+0300

2024-03-29T11:38+0300

2024-03-29T11:38+0300

ekonomi

islam memiş

altın

rekor

gram altın

yarım gram altın

külçe altın

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Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası bu yıl 3 faiz indirimi öngörüsünün korunmasının ardından altın fiyatları önce rekor seviyeleri görmüş, ardından da geri çekilmişti. Bu hafta başında ise daha sakin bir seyir izleyen altın fiyatları perşembe günü hareketlendi.Altın fiyatları ivmesini yukarı yöne çevirdi. Dün ons altın ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ons altın güne 2 bin 233 dolardan başlarken, altın gram fiyatı 2323 lira seviyesinden başladı. Altın piyasasındaki artışlar sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş, kritik altın yorumlarında bulundu. 'Bu fiyatlar sağlıklı değil'İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Alım fırsatlarını açıkladı

https://sputniknews.com.tr/20240329/jp-morgandan-borsa-uyarisi-ve-yukselisi-engelleyen-5-neden-secim-sonrasi-piyasada-yon-ne-olacak-1082183914.html

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