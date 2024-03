https://sputniknews.com.tr/20240329/ali-koctan-yuksek-divan-kurulu-toplantisinda-cok-sert-mesajlar-yalan-her-seyiniz-yalan-1082208215.html

Ali Koç'tan Yüksek Divan Kurulu toplantısında çok sert mesajlar: 'Yalan, her şeyiniz yalan'

Ali Koç'tan Yüksek Divan Kurulu toplantısında çok sert mesajlar: 'Yalan, her şeyiniz yalan'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyeleri 2 Nisan tarihinde düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi bir araya geldi. Ali Koç, son dönemde Trabzonspor... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T17:55+0300

2024-03-29T17:55+0300

2024-03-29T18:38+0300

spor

ali koç

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074147711_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_d3dd63587f5d1c4e1c70b6c72463353b.jpg

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile Genel kurul öncesi bir araya geldi. Koç, "Organize bir kötülük içindeyiz. Adaletin tesis edilmediği bir ortamda rekabet etmeye çalışıyor. Fenerbahçe mağduru falan oynamıyor. İnşallah 2 Nisan'daki toplantıda gerekli katılımı sağlayıp, en aklı selim kararı veya kararları hep beraber alırız. Hedefimiz budur. Nasıl bu noktaya geldik? Trabzonspor maçı kesinlikle ve kesinlikle burada toplanmamızın, 2 Nisan'daki toplantının nedeni değildir. Bardağı taşıran damladır. Neden? Şöyle bir inceleyelim, bakalım. Trabzonspor maçındaki olay bize göre tamamen organize, belli bir amaç ve hedef doğrultusunda, o amaç, bizi bir kez daha zorbalıkla şampiyonluktan etmek, Trabzonspor'un amacı demiyorum, organize kötülüğün tavan yaptığı örneklerden bir tanesi. Niye böyle düşünüyoruz?" ifadelerini kullandı.'Stadyumda polis olmaması hiçbir şekilde açıklaması olabilir bir konu değil'Koç, sözlerine şöyle devam etti: 'Futbolcularımızın cezalar alacağına yönelik duyumlar aldık'Fenerbahçeli futbolcuların kavga nedeniyle ceza alacağına yönelik ise Koç, "Duyum almaya başladık. Bizim futbolcularımızın ceza alacağına dair. Sebep olarak da fazla güç kullanmasıymış. Kaçmaları gerekiyormuş, ekstra güç kullanmak zorunda kalmazlardı. Zihniyete bakar mısınız? Sizi kim sevk edecek, sizlerden kim hesap soracak? Bu maçta Fenerbahçe'ye nasıl ceza veririz diye uğraşıyorlar. Baktılar ki pabuç pahalı. O korner direği Mert Müldür'ü yaralasaydı mı işin ciddiyetini anlayacaktık? Ya da otobüsümüz yuvarlansaydı o zaman mı anlayacaktık?" ifadelerini kullandı. 'Trabzon Emniyet Müdürü'nün hala görevde olması, Fenerbahçe'ye bir mesajdır'Maç öncesi hiç üst aramasının yapılmadığını belirten Fenerbahçe Başkanı, "Bir örnek vereyim. Bizim stadımızda maç olduğu zaman, maç mesai günlerinde ise kadın çalışanlarımız ruj, çakmak taşımıyorlar. Niye? Gündüz polis iki bariyer güvenlik vaziyeti alıyor. Öğle yemeğine çıkanlar aranıyorlar, çantalarında bu malzemeler varsa alıyorlar. İstanbul polisi bu kadar dikkatli. Derbilerde, maç bitmeden 5-6 dakika evvel çevik kuvvet sahanın içine girer, tribünleri çevirir, tünele ekstra polis konur. Burada polis yoktu. Pet şişeler sahaya atılıyordu, genelde bardakla verilir, dediler ki iftar, o yüzden pet şişe. Hiç üst araması olmamış maça girerken. Maskeli insanlar... Karadeniz insanı merttir. Maskeyle maça gidildiğini hatırlamıyorum, tribündeler. Gördük ki Fenerbahçe'nin bir kez daha şampiyonluk şansı zorbalıkla elinden alınacaktı. Ne olacaktı Batshuayi atamasa, teknik taktik konuşulacaktı. Hiç bu kadar su atılmamıştı Trabzon'da. Son 10 senede 2 maç iptal edildi. Hiç bu kadar madde atılmamıştı.Sevkler olmadı. Neden olmadı diyoruz? 'Merak etmeyin, olduğu zaman tedbirsiz olur, Adana maçını etkilemez' diyorlar. 7'sinde maç var, onu etkiler mi? O maça mı hazırlanıyorsunuz. Trabzon Emniyet Müdürü'nün hala görevde olması, Fenerbahçe'ye bir mesajdır! ifadelerini kullandı.'Bizi siyasetin içine çekiyorlar' Koç, sözlerine şöyle devam etti:'Devletin 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe'ye borcu vardır'Ali Koç, Fenerbahçe'ye yapılan haksızlara vurgu yaparak, "Pendikspor maçında zorbalıkla şampiyonluğumuz gidiyordu. 2006 Denizli'de şampiyonluğumuzun çalındığı maçtan daha çok durdu o maç. İlk 45 dakikada 16 dakika, 56 dakikada 23. Bir takım nasıl kazanacak? Denizli'de atağa kalkınca konfeti atılıyordu. En çok faul çalınan maç. Pendikspor'un böyle başka maçı var mı? Camiamız uyansın diye söyleniyorum. 2006 hepimizin malumu. Zorbalıkla şampiyonluk gitti. 3 Temmuz'u yaşadık. Kimse yanımızda değilken dimdik ayakta durduk. Her branşta fersah fersah öndeyken bunu bize yaptılar. Sonraki 13 sene malumunuz. Devlete kasteden bu terör örgütü, kimin duvarına tosladı. Sarı lacivert duvara tosladı. E ne oldu? Fenerbahçe'nin finansalları, başarıları, itibarı, repütasyonu yerle bir oldu. Devletin, 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'ne borcu vardır. Bizi övmeye gelince övüyorsunuz, sarı lacivert duvar vs, ne oldu bizim maddi manevi kayıplarımız. Bırakın kayıpları, bir rakibimizi öne çıkarmak için her türlü yola başvurdunuz. 3 Temmuz'da yaşadıklarımız, sonraki davalar, Fenerbahçe zarar nasıl görmemiş? Kim 2 kere Şampiyonlar Ligi'ne yollanmadı, biz, sadece buradan 70 milyon euro var! 2007'de şampiyon gittik Sami Yen'e, su savaşları. 19 polis yaralandı, 1'inin gözü kör oldu, hiçbir şey olmamış gibi devam etti, iptal edilmedi."Tüm her şeyin göz önünde olduğuna da tepki yağdıran Koç, "Gerekli istişareleri yaptık. Bana 100'ün üstünde mektup geldi, kongre üyelerinden. Çok değerli öneriler var. Çok faydalı öneriler var, benim anlayamadığım bir şey var. Bütün bu olanlar, futbol üzerinden toplumu germe, sosyolojik bir sonuca doğru bizleri itme. Haksızlık, adaletsizlik. Bunlar hepsi bizim devlet büyüklerimizin gözü önünde yaşanıyor. Anlayamadığım taraf bu." dedi. 'Yalan, her şeyiniz yalan!'Aziz Yıldırım'a vurgu yapan Ali Koç şunları söyledi:'1959 öncesi şampiyonluklar hakkında komisyon kuralacaktı, nerede?'Fenerbahçe'nin geçmişteki şampiyonluklarının sayılması hakkında da konuşan Ali Koç, "1959 öncesi şampiyonluklar için bastırıyoruz. Komisyon kuracaklarını söylemişlerdi. Komisyon yok, bir şey yok. 2 Nisan'da hiçbir şey yapmadan oturmayacağız. Ne yapacağımız tam belli değil. Ama hiçbir şey yapmadan oturmayacağız ve bunu kesinlikle net olarak söylüyoruz." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240329/istifa-etmisti-kulupler-birliginin-ortak-bir-sekilde-ali-kocun-gorevine-devam-etmesi-karari-aldi-1082202204.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali koç