https://sputniknews.com.tr/20240329/ali-koctan-super-kupa-uyarisi-maca-bilet-almayin-2-nisani-bekleyin--1082211522.html
Ali Koç'tan Süper Kupa uyarısı: 'Maça bilet almayın, 2 Nisan'ı bekleyin'
Ali Koç'tan Süper Kupa uyarısı: 'Maça bilet almayın, 2 Nisan'ı bekleyin'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T19:35+0300
2024-03-29T19:35+0300
2024-03-29T19:40+0300
spor
ali koç
fenerbahçe
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan Süper Kupa finali için açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, sarı-lacivertli taraftarlara bilet almamaları yönünde çağrıda bulunan Koç, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240329/ali-koctan-yuksek-divan-kurulu-toplantisinda-cok-sert-mesajlar-yalan-her-seyiniz-yalan-1082208215.html
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Ali Koç'tan Süper Kupa uyarısı: 'Maça bilet almayın, 2 Nisan'ı bekleyin'
19:35 29.03.2024 (güncellendi: 19:40 29.03.2024)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan Süper Kupa finali için açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında, sarı-lacivertli taraftarlara bilet almamaları yönünde çağrıda bulunan Koç, şu ifadeleri kullandı:
"TFF, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Fenerbahçelilere sesleniyorum, lütfen 7 Nisan için bilet temininde bulunmayın. Herhangi bir seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan akşamını bekleyin."