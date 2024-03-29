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Ali Koç'tan Süper Kupa uyarısı: 'Maça bilet almayın, 2 Nisan'ı bekleyin'
Ali Koç'tan Süper Kupa uyarısı: 'Maça bilet almayın, 2 Nisan'ı bekleyin'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan Süper Kupa finali için açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, sarı-lacivertli taraftarlara bilet almamaları yönünde çağrıda bulunan Koç, şu ifadeleri kullandı:
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Ali Koç'tan Süper Kupa uyarısı: 'Maça bilet almayın, 2 Nisan'ı bekleyin'

19:35 29.03.2024 (güncellendi: 19:40 29.03.2024)
© İHAFenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© İHA
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan Süper Kupa finali için açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında, sarı-lacivertli taraftarlara bilet almamaları yönünde çağrıda bulunan Koç, şu ifadeleri kullandı:
"TFF, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Fenerbahçelilere sesleniyorum, lütfen 7 Nisan için bilet temininde bulunmayın. Herhangi bir seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan akşamını bekleyin."
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
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