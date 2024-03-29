Ali Koç'tan Süper Kupa uyarısı: 'Maça bilet almayın, 2 Nisan'ı bekleyin'

"TFF, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Fenerbahçelilere sesleniyorum, lütfen 7 Nisan için bilet temininde bulunmayın. Herhangi bir seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan akşamını bekleyin."