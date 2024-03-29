AK Partili Çelik: 'Ülkeyi yöneteceğiz' diyenler bugün en ağır lafları birbirlerine söylüyorlar

"Karşımızda altılı, yedili, sekizli masa denilen şeyin birbirine nasıl girdiğini gördünüz. Cumhur İttifakı, birlik ve beraberlik içinde size hizmet etmek için gün sayıyor. Daha düne kadar 'Altımız, yedimiz bir araya geleceğiz, ülkeyi yöneteceğiz' diyenler bugün en ağır lafları birbirlerine söylüyorlar. Şimdi gelinen noktada görüldü ki bunlara çay bile demletilmez. Herhangi bir becerileri yok. Bu ülkeye verebilecekleri bir şey yok. Onun için bu kalan günleri lütfen iyi değerlendirelim."