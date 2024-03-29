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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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AK Partili Çelik: 'Ülkeyi yöneteceğiz' diyenler bugün en ağır lafları birbirlerine söylüyorlar
AK Partili Çelik: 'Ülkeyi yöneteceğiz' diyenler bugün en ağır lafları birbirlerine söylüyorlar
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Daha düne kadar 'Altımız, yedimiz bir araya geleceğiz, ülkeyi yöneteceğiz' diyenler bugün en ağır lafları birbirlerine... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pozantı ilçesi İnönü Caddesi'ndeki MHP Seçmen İletişim Merkezi önünde düzenlenen iftar programına katıldı.Burada yaptığı konuşmada Çelik, "Var gücümüzle sandığa doğru hep beraber gidiyoruz. İnşallah ülkemizin her tarafında demokrasi bayramını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoru." ifadesini kullandı.Muhalefeti eleştiren Çelik, şöyle konuştu:Çelik, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Pozantı Belediye Başkan adayı Ali Avan'a destek istedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240328/meral-aksenerden-chpye-bana-abla-mabla-demeyin-artik-1082173996.html
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pozantı, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
pozantı, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel

AK Partili Çelik: 'Ülkeyi yöneteceğiz' diyenler bugün en ağır lafları birbirlerine söylüyorlar

01:33 29.03.2024
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Daha düne kadar 'Altımız, yedimiz bir araya geleceğiz, ülkeyi yöneteceğiz' diyenler bugün en ağır lafları birbirlerine söylüyorlar. Şimdi gelinen noktada görüldü ki bunlara çay bile demletilmez" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pozantı ilçesi İnönü Caddesi'ndeki MHP Seçmen İletişim Merkezi önünde düzenlenen iftar programına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Çelik, "Var gücümüzle sandığa doğru hep beraber gidiyoruz. İnşallah ülkemizin her tarafında demokrasi bayramını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoru." ifadesini kullandı.
Muhalefeti eleştiren Çelik, şöyle konuştu:
"Karşımızda altılı, yedili, sekizli masa denilen şeyin birbirine nasıl girdiğini gördünüz. Cumhur İttifakı, birlik ve beraberlik içinde size hizmet etmek için gün sayıyor. Daha düne kadar 'Altımız, yedimiz bir araya geleceğiz, ülkeyi yöneteceğiz' diyenler bugün en ağır lafları birbirlerine söylüyorlar. Şimdi gelinen noktada görüldü ki bunlara çay bile demletilmez. Herhangi bir becerileri yok. Bu ülkeye verebilecekleri bir şey yok. Onun için bu kalan günleri lütfen iyi değerlendirelim."
Çelik, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Pozantı Belediye Başkan adayı Ali Avan'a destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı 'Gençler darbe yaparsa ben darbeyi destekliyorum' dedi. Bu kafa, zihniyet halen diridir. Bunlar hiçbir şekilde ders almazlar. Gençleri sadece ve sadece demokrasiyle, siyasetle, bilimle, teknolojiyle, şerefle yan yana saymak gerekirken bunlar hala gençleri darbe ve benzeri çirkin işlerle yan yana saymaya devam ediyorlar."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
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