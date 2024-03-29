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https://sputniknews.com.tr/20240329/abd-baskani-biden-bazi-arap-ulkeleri-israili-tanimaya-hazir-1082189880.html
ABD Başkanı Biden: Bazı Arap ülkeleri İsrail'i tanımaya hazır
ABD Başkanı Biden: Bazı Arap ülkeleri İsrail'i tanımaya hazır
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Basra Körfezi'ndeki birkaç Arap ülkesinin Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı çözmek için gelecekte yapılacak olası bir anlaşma kapsamında... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T11:26+0300
2024-03-29T11:26+0300
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25 milyon dolar toplama hedefiyle New York'ta Demokrat Parti'nin organize ettiği bağış gecesine katılan Biden, İsrail-Filistin çatışmasının nasıl sona erebileceğine dair açıklama yaptı.Biden, "Suudi Arabistan'ın yanı sıra Mısır, Ürdün ve Katar dahil diğer tüm Arap ülkeleriyle çalıştım. İsrail'i tamamen tanımaya hazırlar. Gazze'deki sürecin sonrası için eylem plan hazırlanmalı ve iki devletin kurulmasını öngören bir anlaşma yapılmalı" dedi.ABD Başkanı, İsrail-Filistin çatışması sona erdikten sonraki dönemi kapsayacak eylem planının her iki tarafın çıkarlarını gözetmesi gerektiğini de belirtti.Biden, Obama ve Clinton protesto edildiBiden, 2024 başkanlık seçimleri çerçevesinde düzenlenen bağış kampanyası için gittiği New York’ta Filistin destekçisi grup tarafından protesto edildi.New York’taki ünlü gösteri merkezi Radio City Music Hall binası önünde toplanan yüzlerce sivil aktivist, Biden’ın Gazze’deki sivilleri öldüren İsrail’e verdiği destekten dolayı gösteri düzenledi.25 milyon dolar toplama hedefiyle Demokrat Parti’nin organize ettiği bağış gecesine katılan Biden’la birlikte, ona destek veren eski başkanlardan Barack Obama ve Bill Clinton da protestocuların hedefi oldu.İsrail’in Gazze’deki sivilleri öldürmeye devam etmesi ve ABD’nin bölgede kalıcı bir ateşkese destek vermemesine tepki gösteren göstericiler, 'Soykırımcı Joe', 'Filistin özgürleşecek, Biden bunu görecek' şeklinde slogan attı.Filistin destekçileri, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlik alanında, Gazze’de acil ateşkes talep ederken, 2024 başkanlık yarışı çerçevesinde ön seçimlerin devam ettiği̇ New York’ta Demokrat seçmene, sandıkta boş oy kullanarak tepki verme çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240321/biden-hukumeti-cumhuriyetcilere-bogun-egdi-abd-buyukelciliklerinde-lgbt-bayraklari-asilmayacak-1081905299.html
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abd, arap ülkeleri, israil, israil-filistin, joe biden, barack obama, bill clinton, protesto, suudi arabistan, mısır, ürdün, katar, gazze, gazze şeridi
abd, arap ülkeleri, israil, israil-filistin, joe biden, barack obama, bill clinton, protesto, suudi arabistan, mısır, ürdün, katar, gazze, gazze şeridi

ABD Başkanı Biden: Bazı Arap ülkeleri İsrail'i tanımaya hazır

11:26 29.03.2024
© İHA / Samuel Corum / POOLJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© İHA / Samuel Corum / POOL
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ABD Başkanı Joe Biden, Basra Körfezi'ndeki birkaç Arap ülkesinin Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı çözmek için gelecekte yapılacak olası bir anlaşma kapsamında İsrail'i tanımaya hazır olduğunu söyledi. Etkinlikte Biden'ın yanı sıra eski başkanlar Obama ve Clinton da protestoların hedefi oldu.
25 milyon dolar toplama hedefiyle New York'ta Demokrat Parti'nin organize ettiği bağış gecesine katılan Biden, İsrail-Filistin çatışmasının nasıl sona erebileceğine dair açıklama yaptı.
Biden, "Suudi Arabistan'ın yanı sıra Mısır, Ürdün ve Katar dahil diğer tüm Arap ülkeleriyle çalıştım. İsrail'i tamamen tanımaya hazırlar. Gazze'deki sürecin sonrası için eylem plan hazırlanmalı ve iki devletin kurulmasını öngören bir anlaşma yapılmalı" dedi.
ABD Başkanı, İsrail-Filistin çatışması sona erdikten sonraki dönemi kapsayacak eylem planının her iki tarafın çıkarlarını gözetmesi gerektiğini de belirtti.

Biden, Obama ve Clinton protesto edildi

Biden, 2024 başkanlık seçimleri çerçevesinde düzenlenen bağış kampanyası için gittiği New York’ta Filistin destekçisi grup tarafından protesto edildi.

New York’taki ünlü gösteri merkezi Radio City Music Hall binası önünde toplanan yüzlerce sivil aktivist, Biden’ın Gazze’deki sivilleri öldüren İsrail’e verdiği destekten dolayı gösteri düzenledi.

25 milyon dolar toplama hedefiyle Demokrat Parti’nin organize ettiği bağış gecesine katılan Biden’la birlikte, ona destek veren eski başkanlardan Barack Obama ve Bill Clinton da protestocuların hedefi oldu.

İsrail’in Gazze’deki sivilleri öldürmeye devam etmesi ve ABD’nin bölgede kalıcı bir ateşkese destek vermemesine tepki gösteren göstericiler, 'Soykırımcı Joe', 'Filistin özgürleşecek, Biden bunu görecek' şeklinde slogan attı.

Filistin destekçileri, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlik alanında, Gazze’de acil ateşkes talep ederken, 2024 başkanlık yarışı çerçevesinde ön seçimlerin devam ettiği̇ New York’ta Demokrat seçmene, sandıkta boş oy kullanarak tepki verme çağrısında bulundu.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
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