ABD Başkanı Biden: Bazı Arap ülkeleri İsrail'i tanımaya hazır

ABD Başkanı Joe Biden, Basra Körfezi'ndeki birkaç Arap ülkesinin Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı çözmek için gelecekte yapılacak olası bir anlaşma kapsamında... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

25 milyon dolar toplama hedefiyle New York'ta Demokrat Parti'nin organize ettiği bağış gecesine katılan Biden, İsrail-Filistin çatışmasının nasıl sona erebileceğine dair açıklama yaptı.Biden, "Suudi Arabistan'ın yanı sıra Mısır, Ürdün ve Katar dahil diğer tüm Arap ülkeleriyle çalıştım. İsrail'i tamamen tanımaya hazırlar. Gazze'deki sürecin sonrası için eylem plan hazırlanmalı ve iki devletin kurulmasını öngören bir anlaşma yapılmalı" dedi.ABD Başkanı, İsrail-Filistin çatışması sona erdikten sonraki dönemi kapsayacak eylem planının her iki tarafın çıkarlarını gözetmesi gerektiğini de belirtti.Biden, Obama ve Clinton protesto edildiBiden, 2024 başkanlık seçimleri çerçevesinde düzenlenen bağış kampanyası için gittiği New York’ta Filistin destekçisi grup tarafından protesto edildi.New York’taki ünlü gösteri merkezi Radio City Music Hall binası önünde toplanan yüzlerce sivil aktivist, Biden’ın Gazze’deki sivilleri öldüren İsrail’e verdiği destekten dolayı gösteri düzenledi.25 milyon dolar toplama hedefiyle Demokrat Parti’nin organize ettiği bağış gecesine katılan Biden’la birlikte, ona destek veren eski başkanlardan Barack Obama ve Bill Clinton da protestocuların hedefi oldu.İsrail’in Gazze’deki sivilleri öldürmeye devam etmesi ve ABD’nin bölgede kalıcı bir ateşkese destek vermemesine tepki gösteren göstericiler, 'Soykırımcı Joe', 'Filistin özgürleşecek, Biden bunu görecek' şeklinde slogan attı.Filistin destekçileri, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlik alanında, Gazze’de acil ateşkes talep ederken, 2024 başkanlık yarışı çerçevesinde ön seçimlerin devam ettiği̇ New York’ta Demokrat seçmene, sandıkta boş oy kullanarak tepki verme çağrısında bulundu.

