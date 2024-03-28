https://sputniknews.com.tr/20240328/zelenskiy-rusya-ile-iliskileri-nedeniyle-bazi-ulkeler-ukrayna-zirvesine-katilmak-istemiyor-1082175453.html

Zelenskiy: Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkeler Ukrayna zirvesine katılmak istemiyor

Zelenskiy: Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkeler Ukrayna zirvesine katılmak istemiyor

Sputnik Türkiye

Zelenskiy, Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkelerin İsviçre'deki Ukrayna konulu zirveye katılmak istemediğini belirtti. 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T23:55+0300

2024-03-28T23:55+0300

2024-03-28T23:56+0300

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

ukrayna krizi

zirve

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Amerikan televizyonu CBS'ye verdiği röportajda Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkelerin İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirveye katılmak istemediğini söyledi.Zelenskiy, “Her şey hazır. Ortaklarımızın katılacaklarına dair onay vermelerini bekliyoruz, ancak bu çok zor çünkü tüm ortakların bunu teyit etmesi gerekiyor. Çoğunluk bizim tarafımızda ama bazıları hala Rusya ile ilişkilerindeki dengeyi gözetiyor, çünkü para kazanıyorlar, çünkü sözleşmeleri var” ifadelerini kullandı.Daha önce İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in İsviçre'den Ukrayna konulu bir barış zirvesine ev sahipliği yapmasını istediğini söylemişti.İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne Rusya'nın katılımının alternatifi olmadığını ve barış sürecini Rusya olmadan yürütmenin mümkün olmadığını vurgulamıştı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in 'barış formülünü' tanıtmak için birkaç zirve düzenlemek istediğini belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın resmi olarak davet edilmesi halinde bile İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna konulu konferansa katılma niyetinde olmadığını ifade etmişti.

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vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, zirve