https://sputniknews.com.tr/20240328/zelenskiy-rusya-ile-iliskileri-nedeniyle-bazi-ulkeler-ukrayna-zirvesine-katilmak-istemiyor-1082175453.html
Zelenskiy: Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkeler Ukrayna zirvesine katılmak istemiyor
Zelenskiy: Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkeler Ukrayna zirvesine katılmak istemiyor
Sputnik Türkiye
Zelenskiy, Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkelerin İsviçre'deki Ukrayna konulu zirveye katılmak istemediğini belirtti. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T23:55+0300
2024-03-28T23:55+0300
2024-03-28T23:56+0300
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
ukrayna krizi
zirve
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Amerikan televizyonu CBS'ye verdiği röportajda Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkelerin İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirveye katılmak istemediğini söyledi.Zelenskiy, “Her şey hazır. Ortaklarımızın katılacaklarına dair onay vermelerini bekliyoruz, ancak bu çok zor çünkü tüm ortakların bunu teyit etmesi gerekiyor. Çoğunluk bizim tarafımızda ama bazıları hala Rusya ile ilişkilerindeki dengeyi gözetiyor, çünkü para kazanıyorlar, çünkü sözleşmeleri var” ifadelerini kullandı.Daha önce İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in İsviçre'den Ukrayna konulu bir barış zirvesine ev sahipliği yapmasını istediğini söylemişti.İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne Rusya'nın katılımının alternatifi olmadığını ve barış sürecini Rusya olmadan yürütmenin mümkün olmadığını vurgulamıştı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in 'barış formülünü' tanıtmak için birkaç zirve düzenlemek istediğini belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın resmi olarak davet edilmesi halinde bile İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna konulu konferansa katılma niyetinde olmadığını ifade etmişti.
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vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, zirve
vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, zirve
Zelenskiy: Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkeler Ukrayna zirvesine katılmak istemiyor
23:55 28.03.2024 (güncellendi: 23:56 28.03.2024)
Zelenskiy, Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkelerin İsviçre'deki Ukrayna konulu zirveye katılmak istemediğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Amerikan televizyonu CBS'ye verdiği röportajda Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkelerin İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirveye katılmak istemediğini söyledi.
Zelenskiy, “Her şey hazır. Ortaklarımızın katılacaklarına dair onay vermelerini bekliyoruz, ancak bu çok zor çünkü tüm ortakların bunu teyit etmesi gerekiyor. Çoğunluk bizim tarafımızda ama bazıları hala Rusya ile ilişkilerindeki dengeyi gözetiyor, çünkü para kazanıyorlar, çünkü sözleşmeleri var” ifadelerini kullandı.
Daha önce İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in İsviçre'den Ukrayna konulu bir barış zirvesine ev sahipliği yapmasını istediğini söylemişti.
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne Rusya'nın katılımının alternatifi olmadığını ve barış sürecini Rusya olmadan yürütmenin mümkün olmadığını vurgulamıştı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in 'barış formülünü' tanıtmak için birkaç zirve düzenlemek istediğini belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın resmi olarak davet edilmesi halinde bile İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna konulu konferansa katılma niyetinde olmadığını ifade etmişti.