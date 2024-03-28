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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240328/zelenskiy-rusya-ile-iliskileri-nedeniyle-bazi-ulkeler-ukrayna-zirvesine-katilmak-istemiyor-1082175453.html
Zelenskiy: Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkeler Ukrayna zirvesine katılmak istemiyor
Zelenskiy: Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkeler Ukrayna zirvesine katılmak istemiyor
Sputnik Türkiye
Zelenskiy, Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkelerin İsviçre'deki Ukrayna konulu zirveye katılmak istemediğini belirtti. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T23:55+0300
2024-03-28T23:56+0300
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
ukrayna krizi
zirve
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Amerikan televizyonu CBS'ye verdiği röportajda Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkelerin İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirveye katılmak istemediğini söyledi.Zelenskiy, “Her şey hazır. Ortaklarımızın katılacaklarına dair onay vermelerini bekliyoruz, ancak bu çok zor çünkü tüm ortakların bunu teyit etmesi gerekiyor. Çoğunluk bizim tarafımızda ama bazıları hala Rusya ile ilişkilerindeki dengeyi gözetiyor, çünkü para kazanıyorlar, çünkü sözleşmeleri var” ifadelerini kullandı.Daha önce İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in İsviçre'den Ukrayna konulu bir barış zirvesine ev sahipliği yapmasını istediğini söylemişti.İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne Rusya'nın katılımının alternatifi olmadığını ve barış sürecini Rusya olmadan yürütmenin mümkün olmadığını vurgulamıştı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in 'barış formülünü' tanıtmak için birkaç zirve düzenlemek istediğini belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın resmi olarak davet edilmesi halinde bile İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna konulu konferansa katılma niyetinde olmadığını ifade etmişti.
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vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, zirve
vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, zirve

Zelenskiy: Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkeler Ukrayna zirvesine katılmak istemiyor

23:55 28.03.2024 (güncellendi: 23:56 28.03.2024)
© AP Photo / Markus SchreiberUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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Zelenskiy, Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkelerin İsviçre'deki Ukrayna konulu zirveye katılmak istemediğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Amerikan televizyonu CBS'ye verdiği röportajda Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkelerin İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirveye katılmak istemediğini söyledi.
Zelenskiy, “Her şey hazır. Ortaklarımızın katılacaklarına dair onay vermelerini bekliyoruz, ancak bu çok zor çünkü tüm ortakların bunu teyit etmesi gerekiyor. Çoğunluk bizim tarafımızda ama bazıları hala Rusya ile ilişkilerindeki dengeyi gözetiyor, çünkü para kazanıyorlar, çünkü sözleşmeleri var” ifadelerini kullandı.
Daha önce İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in İsviçre'den Ukrayna konulu bir barış zirvesine ev sahipliği yapmasını istediğini söylemişti.
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne Rusya'nın katılımının alternatifi olmadığını ve barış sürecini Rusya olmadan yürütmenin mümkün olmadığını vurgulamıştı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in 'barış formülünü' tanıtmak için birkaç zirve düzenlemek istediğini belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın resmi olarak davet edilmesi halinde bile İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna konulu konferansa katılma niyetinde olmadığını ifade etmişti.
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