https://sputniknews.com.tr/20240328/polonya-ukraynadan-tahil-ithalatini-kisitlamakta-kararli-1082165218.html
Polonya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını kısıtlamakta kararlı
Polonya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını kısıtlamakta kararlı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan ucuz tahıl ithalatına karşı protestolarını sürdüren Polonyalı çiftçilerin ithal edilen ürünleri ülkeye sokmamakta kararlı göründüğü anlaşılırken... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T17:04+0300
2024-03-28T17:04+0300
2024-03-28T17:04+0300
ukrayna krizi
ukrayna
tahıl
polonya
donald tusk
denis şmıgal
sınır
çiftçi
protesto
avrupa birliği
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal'i ağırlarken, son dönemde Avrupa genelinde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestolarını görüştü.Tusk, mevkidaşı Şmıgal ile sınır bölgesindeki çiftçi ablukası hakkında istişare etmek için Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.Polonya Başbakanı, Ukrayna'dan ithal edilecek mallara sınırlama getirilmesini ve ihtiyaç sahibi ülkelerle yapılan ithalatın artırılmasını teklif etti.Polonyalı çiftçiler, hükümetin, Ukrayna'dan ucuza tarım ürünü ithalatını askıya almayı kabul etmesi üzerine protestolarını 21 Mart'ta sonlandırmıştı.Avrupa'da çiftçi protestolarıBaşta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesindeki çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.Tepki gösterilen konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240222/kievden-polonyalilari-kizdiracak-aciklama-ciftcileri-bizi-asagilamak-icin-protesto-ediyor-1081001192.html
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ukrayna, tahıl, polonya, donald tusk, denis şmıgal, sınır, çiftçi, protesto, avrupa birliği
ukrayna, tahıl, polonya, donald tusk, denis şmıgal, sınır, çiftçi, protesto, avrupa birliği
Polonya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını kısıtlamakta kararlı
Ukrayna'dan ucuz tahıl ithalatına karşı protestolarını sürdüren Polonyalı çiftçilerin ithal edilen ürünleri ülkeye sokmamakta kararlı göründüğü anlaşılırken, bu nedenle arası giderek açılan iki ülkenin başbakanları bir araya geldi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal'i ağırlarken, son dönemde Avrupa genelinde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestolarını görüştü.
Tusk, mevkidaşı Şmıgal ile sınır bölgesindeki çiftçi ablukası hakkında istişare etmek için Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.
Polonya Başbakanı, Ukrayna'dan ithal edilecek mallara sınırlama getirilmesini ve ihtiyaç sahibi ülkelerle yapılan ithalatın artırılmasını teklif etti.
Polonyalı çiftçiler, hükümetin, Ukrayna'dan ucuza tarım ürünü ithalatını askıya almayı kabul etmesi üzerine protestolarını 21 Mart'ta sonlandırmıştı.
Avrupa'da çiftçi protestoları
Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesindeki çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.
Tepki gösterilen konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.
Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.