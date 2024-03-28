https://sputniknews.com.tr/20240328/polonya-ukraynadan-tahil-ithalatini-kisitlamakta-kararli-1082165218.html

Polonya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını kısıtlamakta kararlı

Polonya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını kısıtlamakta kararlı

Sputnik Türkiye

Ukrayna'dan ucuz tahıl ithalatına karşı protestolarını sürdüren Polonyalı çiftçilerin ithal edilen ürünleri ülkeye sokmamakta kararlı göründüğü anlaşılırken... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T17:04+0300

2024-03-28T17:04+0300

2024-03-28T17:04+0300

ukrayna krizi

ukrayna

tahıl

polonya

donald tusk

denis şmıgal

sınır

çiftçi

protesto

avrupa birliği

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal'i ağırlarken, son dönemde Avrupa genelinde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestolarını görüştü.Tusk, mevkidaşı Şmıgal ile sınır bölgesindeki çiftçi ablukası hakkında istişare etmek için Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.Polonya Başbakanı, Ukrayna'dan ithal edilecek mallara sınırlama getirilmesini ve ihtiyaç sahibi ülkelerle yapılan ithalatın artırılmasını teklif etti.Polonyalı çiftçiler, hükümetin, Ukrayna'dan ucuza tarım ürünü ithalatını askıya almayı kabul etmesi üzerine protestolarını 21 Mart'ta sonlandırmıştı.Avrupa'da çiftçi protestolarıBaşta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesindeki çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.Tepki gösterilen konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240222/kievden-polonyalilari-kizdiracak-aciklama-ciftcileri-bizi-asagilamak-icin-protesto-ediyor-1081001192.html

ukrayna

polonya

avrupa birliği

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ukrayna, tahıl, polonya, donald tusk, denis şmıgal, sınır, çiftçi, protesto, avrupa birliği