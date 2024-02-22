https://sputniknews.com.tr/20240222/kievden-polonyalilari-kizdiracak-aciklama-ciftcileri-bizi-asagilamak-icin-protesto-ediyor-1081001192.html

Kiev’den Polonyalıları kızdıracak açıklama: Çiftçileri bizi aşağılamak için protesto ediyor

Kiev’den Polonyalıları kızdıracak açıklama: Çiftçileri bizi aşağılamak için protesto ediyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ofisinin danışmanı Mihail Podolyak, Polonyalı çiftçilerin Ukraynalıları küçük düşürmek amacıyla Ukrayna sınırında... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T16:55+0300

2024-02-22T16:55+0300

2024-02-22T16:55+0300

ukrayna krizi

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mihail podolyak

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protesto

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yerel televizyona açıklamasında, “Polonyalı çiftçiler, belli ki Ukrayna’nın bulunduğu son derece ağır durumun farkında. Ekonomiden bahsetmiyorum, ekonomiyle ilgili her şey ortada, ve bu protestolarla şuna karar vermişler: Gelin buna ek olarak en hassas yerlerine vuralım, Ukrayna sınırına gidip onları küçük düşürelim” ifadesini kullandı.Polonyalı çiftçileri Rusya’yla savaşı ‘dikkate değer bir iş’ olarak görmedikleri için eleştiren Podolyak, “Sadece kâr elde ederek ailelerinin iyiliğini düşünüyorlar, Ukraynalıları hiç düşünmüyorlar” diye ekledi.Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırındaki protestolarını salı günü güçlendirerek sınır kapılarına, demiryolu istasyonlarına ve limanlara erişimi tamamen engellemişti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Başbakanı Donald Tusk’a, 24 Şubat’ta Ukrayna-Polonya sınırına gelerek sorunu çözme çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy, hükümet üyeleriyle birlikte sınıra geleceğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240218/polonyada-ciftci-protestolari-devam-ediyor--1080858538.html

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ukrayna, polonya, varşova, kiev, mihail podolyak, çiftçi, protesto, tahıl sevkiyatı