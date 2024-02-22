https://sputniknews.com.tr/20240222/kievden-polonyalilari-kizdiracak-aciklama-ciftcileri-bizi-asagilamak-icin-protesto-ediyor-1081001192.html
Kiev’den Polonyalıları kızdıracak açıklama: Çiftçileri bizi aşağılamak için protesto ediyor
Kiev’den Polonyalıları kızdıracak açıklama: Çiftçileri bizi aşağılamak için protesto ediyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ofisinin danışmanı Mihail Podolyak, Polonyalı çiftçilerin Ukraynalıları küçük düşürmek amacıyla Ukrayna sınırında... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T16:55+0300
2024-02-22T16:55+0300
2024-02-22T16:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
varşova
kiev
mihail podolyak
çiftçi
protesto
tahıl sevkiyatı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070218708_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7856ce061cef1dcb809c96dcb27a701c.jpg
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yerel televizyona açıklamasında, “Polonyalı çiftçiler, belli ki Ukrayna’nın bulunduğu son derece ağır durumun farkında. Ekonomiden bahsetmiyorum, ekonomiyle ilgili her şey ortada, ve bu protestolarla şuna karar vermişler: Gelin buna ek olarak en hassas yerlerine vuralım, Ukrayna sınırına gidip onları küçük düşürelim” ifadesini kullandı.Polonyalı çiftçileri Rusya’yla savaşı ‘dikkate değer bir iş’ olarak görmedikleri için eleştiren Podolyak, “Sadece kâr elde ederek ailelerinin iyiliğini düşünüyorlar, Ukraynalıları hiç düşünmüyorlar” diye ekledi.Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırındaki protestolarını salı günü güçlendirerek sınır kapılarına, demiryolu istasyonlarına ve limanlara erişimi tamamen engellemişti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Başbakanı Donald Tusk’a, 24 Şubat’ta Ukrayna-Polonya sınırına gelerek sorunu çözme çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy, hükümet üyeleriyle birlikte sınıra geleceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240218/polonyada-ciftci-protestolari-devam-ediyor--1080858538.html
ukrayna
polonya
varşova
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070218708_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_ef2a0f0e5330e3e4f7647176f2a45bdb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, polonya, varşova, kiev, mihail podolyak, çiftçi, protesto, tahıl sevkiyatı
ukrayna, polonya, varşova, kiev, mihail podolyak, çiftçi, protesto, tahıl sevkiyatı
Kiev’den Polonyalıları kızdıracak açıklama: Çiftçileri bizi aşağılamak için protesto ediyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ofisinin danışmanı Mihail Podolyak, Polonyalı çiftçilerin Ukraynalıları küçük düşürmek amacıyla Ukrayna sınırında protesto düzenlediğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yerel televizyona açıklamasında, “Polonyalı çiftçiler, belli ki Ukrayna’nın bulunduğu son derece ağır durumun farkında. Ekonomiden bahsetmiyorum, ekonomiyle ilgili her şey ortada, ve bu protestolarla şuna karar vermişler: Gelin buna ek olarak en hassas yerlerine vuralım, Ukrayna sınırına gidip onları küçük düşürelim” ifadesini kullandı.
Polonyalı çiftçileri Rusya’yla savaşı ‘dikkate değer bir iş’ olarak görmedikleri için eleştiren Podolyak, “Sadece kâr elde ederek ailelerinin iyiliğini düşünüyorlar, Ukraynalıları hiç düşünmüyorlar” diye ekledi.
Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırındaki protestolarını salı günü güçlendirerek sınır kapılarına, demiryolu istasyonlarına ve limanlara erişimi tamamen engellemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Başbakanı Donald Tusk’a, 24 Şubat’ta Ukrayna-Polonya sınırına gelerek sorunu çözme çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy, hükümet üyeleriyle birlikte sınıra geleceğini belirtmişti.