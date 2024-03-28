https://sputniknews.com.tr/20240328/zaharova-almanya-nazilerin-kurbanlarina-farkli-davranma-hakkina-sahip-degil-1082160920.html
Zaharova: Almanya, Nazilerin kurbanlarına farklı davranma hakkına sahip değil
Zaharova: Almanya, Nazilerin kurbanlarına farklı davranma hakkına sahip değil
Sputnik Türkiye
Berlin'in Almanların Yahudilere karşı özel bir sorumluluğu bulunduğuna ilişkin açıklamalarını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T14:54+0300
2024-03-28T14:54+0300
2024-03-28T14:55+0300
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feser, Spiegel'e verdiği röportajda, Almanya'nın vatandaşlık başvurusu yapanlara yönelik testte değişiklikler yapacağını ve mülakatlara Holokost, Yahudilik ve İsrail tarihiyle ilgili sorular ekleyeceğini söyleyerek Holokost'un ülkeye Yahudileri ve İsrail Devleti'ni koruma konusunda özel bir sorumluluk yüklediğini kaydetmişti.Telegram hesabından Feser'in açıklamalarına dair bir mesaj paylaşan Zaharova, "Peki ya diğer milletlerden ve uyruklardan işkence gören, yakılan, diri diri gömülen halklar ne olacak? Yalnızca tek bir milliyetten olan Nazi kurbanlarına tazminat ödemek ve yalnızca bir devletin vatandaşlarına karşı tarihi sorumluluk üstlenmek, 80 yıllık suçların ve hataların tekrarlanmasıdır" dedi.Berlin'in uluslararası hukuk hükümlerine aykırı bir politika izlediğinin altını çizen Zaharova, şöyle devam etti:Sovyet vatandaşları da Nazi zulmüne uğramıştıNaziler, 2. Dünya Savaşı sırasında çok sayıda Sovyet vatandaşını da katletmişti. Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Zmiyovskaya Balka'da 1942-1943 yıllarında Holokost sırasında 'SS Einsatzgruppe D' tarafından 27 bin Yahudi ve Sovyet vatandaşı öldürülmüştü.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Holokost benzeri olayların bir daha asla tekrarlanmamasını amaçlayan bir politika izlediğini söylemişti.Putin, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirterek "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" ifadelerini kullanmıştı.Rusya lideri, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240112/almanya-soykirim-davasini-degerlendirdi-israil-kendini-savunuyor-suclama-siyasi-1079585310.html
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almanya, israil, soykırım, yahudi, sovyetler birliği, nazi, nazi almanyası
almanya, israil, soykırım, yahudi, sovyetler birliği, nazi, nazi almanyası
Zaharova: Almanya, Nazilerin kurbanlarına farklı davranma hakkına sahip değil
14:54 28.03.2024 (güncellendi: 14:55 28.03.2024)
Berlin'in Almanların Yahudilere karşı özel bir sorumluluğu bulunduğuna ilişkin açıklamalarını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın Nazilerin kurbanlarına farklı davranma hakkına sahip olmadığını belirtti.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feser, Spiegel'e verdiği röportajda, Almanya'nın vatandaşlık başvurusu yapanlara yönelik testte değişiklikler yapacağını ve mülakatlara Holokost, Yahudilik ve İsrail tarihiyle ilgili sorular ekleyeceğini söyleyerek Holokost'un ülkeye Yahudileri ve İsrail Devleti'ni koruma konusunda özel bir sorumluluk yüklediğini kaydetmişti.
Telegram hesabından Feser'in açıklamalarına dair bir mesaj paylaşan Zaharova, "Peki ya diğer milletlerden ve uyruklardan işkence gören, yakılan, diri diri gömülen halklar ne olacak? Yalnızca tek bir milliyetten olan Nazi kurbanlarına tazminat ödemek ve yalnızca bir devletin vatandaşlarına karşı tarihi sorumluluk üstlenmek, 80 yıllık suçların ve hataların tekrarlanmasıdır" dedi.
Berlin'in uluslararası hukuk hükümlerine aykırı bir politika izlediğinin altını çizen Zaharova, şöyle devam etti:
Nazi Almanyası yalnızca tek bir millete karşı değil, birçok millete karşı suç işledi. Aslında, ulusal sosyalizmi kınayan Nürnberg Mahkemesi'nin kullandığı 'insanlığa karşı suçlar' ifadesi de bunu anlatıyor. Berlin'in, 3. Reich'taki Nazi suçlarının kurbanlarına farklı davranma konusunda ahlaki bir hakka sahip değil. Gaz odalarında tüm milletler eşit şekilde boğuldu ve Treblinka fırınlarının ateşleri etnik kökene ve dilsel aidiyete bakılmaksızın yakıldı. Ayrıca Naziler, kuruluş belgelerinde çeşitli ulusal, dini ve sosyal grupları yok etme ve köleleştirme planlarına yer verdiler. Nazizmin Avrupa'da başını kaldırmasına izin vermeyeceğiz!
Sovyet vatandaşları da Nazi zulmüne uğramıştı
Naziler, 2. Dünya Savaşı sırasında çok sayıda Sovyet vatandaşını da katletmişti. Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Zmiyovskaya Balka'da 1942-1943 yıllarında Holokost sırasında 'SS Einsatzgruppe D' tarafından 27 bin Yahudi ve Sovyet vatandaşı öldürülmüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Holokost benzeri olayların bir daha asla tekrarlanmamasını amaçlayan bir politika izlediğini söylemişti.
Putin, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirterek "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" ifadelerini kullanmıştı.
Rusya lideri, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurgulamıştı.