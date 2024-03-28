https://sputniknews.com.tr/20240328/zaharova-almanya-nazilerin-kurbanlarina-farkli-davranma-hakkina-sahip-degil-1082160920.html

Zaharova: Almanya, Nazilerin kurbanlarına farklı davranma hakkına sahip değil

Zaharova: Almanya, Nazilerin kurbanlarına farklı davranma hakkına sahip değil

Sputnik Türkiye

Berlin'in Almanların Yahudilere karşı özel bir sorumluluğu bulunduğuna ilişkin açıklamalarını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T14:54+0300

2024-03-28T14:54+0300

2024-03-28T14:55+0300

dünya

almanya

israil

soykırım

yahudi

sovyetler birliği

nazi

nazi almanyası

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078141905_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f4e16b30cad9ad6b2b632c00615d5771.jpg

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feser, Spiegel'e verdiği röportajda, Almanya'nın vatandaşlık başvurusu yapanlara yönelik testte değişiklikler yapacağını ve mülakatlara Holokost, Yahudilik ve İsrail tarihiyle ilgili sorular ekleyeceğini söyleyerek Holokost'un ülkeye Yahudileri ve İsrail Devleti'ni koruma konusunda özel bir sorumluluk yüklediğini kaydetmişti.Telegram hesabından Feser'in açıklamalarına dair bir mesaj paylaşan Zaharova, "Peki ya diğer milletlerden ve uyruklardan işkence gören, yakılan, diri diri gömülen halklar ne olacak? Yalnızca tek bir milliyetten olan Nazi kurbanlarına tazminat ödemek ve yalnızca bir devletin vatandaşlarına karşı tarihi sorumluluk üstlenmek, 80 yıllık suçların ve hataların tekrarlanmasıdır" dedi.Berlin'in uluslararası hukuk hükümlerine aykırı bir politika izlediğinin altını çizen Zaharova, şöyle devam etti:Sovyet vatandaşları da Nazi zulmüne uğramıştıNaziler, 2. Dünya Savaşı sırasında çok sayıda Sovyet vatandaşını da katletmişti. Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Zmiyovskaya Balka'da 1942-1943 yıllarında Holokost sırasında 'SS Einsatzgruppe D' tarafından 27 bin Yahudi ve Sovyet vatandaşı öldürülmüştü.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Holokost benzeri olayların bir daha asla tekrarlanmamasını amaçlayan bir politika izlediğini söylemişti.Putin, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirterek "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" ifadelerini kullanmıştı.Rusya lideri, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240112/almanya-soykirim-davasini-degerlendirdi-israil-kendini-savunuyor-suclama-siyasi-1079585310.html

almanya

israil

sovyetler birliği

nazi almanyası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, israil, soykırım, yahudi, sovyetler birliği, nazi, nazi almanyası