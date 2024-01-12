https://sputniknews.com.tr/20240112/almanya-soykirim-davasini-degerlendirdi-israil-kendini-savunuyor-suclama-siyasi-1079585310.html
Almanya 'soykırım' davasını değerlendirdi: 'İsrail kendini savunuyor, suçlama siyasi'
Almanya 'soykırım' davasını değerlendirdi: 'İsrail kendini savunuyor, suçlama siyasi'
Alman hükümeti, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze'de 'soykırım' yaptığı yönündeki iddiaları sert bir dille rededederek bu suçlamanın 'siyasi araç'... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T18:26+0300
2024-01-12T18:26+0300
2024-01-12T18:26+0300
israil- filistin çatışması
steffen hebestreit
almanya
alman hükümeti
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin sorunu
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Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan 'soykırım' suçlamasını reddettiklerini belirterek İsrail'in 7 Ekim'deki 'insanlık dışı' saldırılardan sonra 'kendini savunduğunu' dile getirdi.Hebestreit, "Alman tarihi ve insanlığa karşı işlenen suçlar ışığında, Alman hükümeti özellikle Holokost'un ardından 1948'de imzalanan BM Soykırım Sözleşmesi'ne bağlıdır" dedi. Hebestreit, Sözleşme'nin bir başka Holokost'u önlemek için uluslararası hukuk kapsamında 'merkezi bir araç' olduğunu dile getirerek bu nedenle Sözleşme'nin "Siyasi bir araç haline getirilmesine kesinlikle karşıyız" dedi.Bu suçlamanın hiçbir dayanağı olmadığının altını çizen Hebestreit, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü askeri operasyon konusunda uluslararası toplumda farklı görüşler olduğunu kabul ettikleri ifade ederek, "Ancak Alman hükümeti Uluslararası Adalet Divanı önünde İsrail'e yöneltilen soykırım suçlamasını kesin ve açık bir dille reddetmektedir" dedi.Hebestreit Almanya'nın, devletlerin çok taraflı bir konvansiyonun kullanımına açıklık getirilmesini talep etmelerine izin veren bir madde uyarınca Uluslararası Adalet Divanı nezdinde üçüncü taraf olarak müdahale edeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/almanya-israilin-gazzedeki-eylemleri-soykirim-olarak-degerlendirilemez-1079364333.html
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steffen hebestreit, almanya, alman hükümeti, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, soykırım, uluslararası adalet divanı, birleşmiş milletler (bm), holokost
steffen hebestreit, almanya, alman hükümeti, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, soykırım, uluslararası adalet divanı, birleşmiş milletler (bm), holokost
Almanya 'soykırım' davasını değerlendirdi: 'İsrail kendini savunuyor, suçlama siyasi'
Alman hükümeti, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze'de 'soykırım' yaptığı yönündeki iddiaları sert bir dille rededederek bu suçlamanın 'siyasi araç' haline gelmesine karşı uyardı.
Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan 'soykırım' suçlamasını reddettiklerini belirterek İsrail'in 7 Ekim'deki 'insanlık dışı' saldırılardan sonra 'kendini savunduğunu' dile getirdi.
Hebestreit, "Alman tarihi ve insanlığa karşı işlenen suçlar ışığında, Alman hükümeti özellikle Holokost'un ardından 1948'de imzalanan BM Soykırım Sözleşmesi'ne bağlıdır" dedi. Hebestreit, Sözleşme'nin bir başka Holokost'u önlemek için uluslararası hukuk kapsamında 'merkezi bir araç' olduğunu dile getirerek bu nedenle Sözleşme'nin "Siyasi bir araç haline getirilmesine kesinlikle karşıyız" dedi.
Bu suçlamanın hiçbir dayanağı olmadığının altını çizen Hebestreit, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü askeri operasyon konusunda uluslararası toplumda farklı görüşler olduğunu kabul ettikleri ifade ederek, "Ancak Alman hükümeti Uluslararası Adalet Divanı önünde İsrail'e yöneltilen soykırım suçlamasını kesin ve açık bir dille reddetmektedir" dedi.
Hebestreit Almanya'nın, devletlerin çok taraflı bir konvansiyonun kullanımına açıklık getirilmesini talep etmelerine izin veren bir madde uyarınca Uluslararası Adalet Divanı nezdinde üçüncü taraf olarak müdahale edeceğini söyledi.