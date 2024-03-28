https://sputniknews.com.tr/20240328/yskdan-iftar-karari-oy-sayimi-araliksiz-yapilacak-1082170635.html

YSK'dan 'iftar' kararı: 'Oy sayımı aralıksız yapılacak'

YSK'dan 'iftar' kararı: 'Oy sayımı aralıksız yapılacak'

Sputnik Türkiye

Bahçe İlçe Seçim Kurulunun "iftar saatinde kısa bir mola verilip verilmeyeceğini" sorduğu YSK, ilgili kanuni düzenleme uyarınca "oy sayım ve döküm işlemlerinin... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T19:52+0300

2024-03-28T19:52+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

ysk

seçim

sandık

oy sayımı

ramazan

oruç

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçiminin "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini" açıkladı.Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca YSK'ya gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda "sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı" ifade edildi ve "sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği" soruldu.Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 100. maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır' hükmü bulunduğu hatırlatıldı.YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine" oy birliğiyle karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240328/sukru-gencten-chp-genel-baskani-ozelin-cekil-cagrisina-yanit-1082170079.html

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ysk, seçim, sandık, oy sayımı, ramazan, oruç