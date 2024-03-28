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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Şükrü Genç’ten CHP Genel Başkanı Özel'in 'Çekil' çağrısına yanıt
Şükrü Genç’ten CHP Genel Başkanı Özel'in 'Çekil' çağrısına yanıt
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, mevcut Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Genç'e çekilme çağrısında bulunarak, "Seçimi kazandık, ondan sonra... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T19:39+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
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sarıyer
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özgür özel
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şükrü genç
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Sarıyer'deki halk buluşmasında, mevcut Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Şükrü Genç'e 'Son çağrımdır' diyerek, adaylıktan çekilme çağrısında bulundu.CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu'nun ilçenin bir evladı olduğunu belirten Özel, bir kişinin ne kadar partili olduğunu göreve geldiği gün değil, görevden gittiği gün, aday olduğu gün değil, aday yapılmadığı gün bakılması gerektiğini söyledi.Özel, şunları kaydetti:'AK Parti'nin gelme tehlikesi var'Özel, açıklamasında şunları söyledi:"Partinin adı belli. Cumhuriyet Halk Partisi. Bayrağı belli, amblemi belli, kurucusu belli. Mevcut genel başkanı belli. Partinin adayı da belli, Oktay Aksu. Bu partinin nasıl kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise, amblemi 6 oksa, Genel Başkanı Özgür Özel ise bu partinin Sarıyer adayı da Oktay Aksu'dur. Şu anda CHP'nin adayının karşısında adaylaştığınız için AK Parti'nin gelme tehlikesi var. Sen hem partiye, Sarıyer gibi bir yere AK Partili birini getirmeye, bu riske alet olacaksın, 'günü gelince partiye döneceğim' diyeceksin, yok öyle yağma.'Ondan sonra 'Döneyim' Vallahi kusura bakma, affetmeyiz, affedemeyiz, affedemeyiz'Genç'ten Özel'in çağrısına yanıtŞükrü Genç, Özel'in çağrısına yanıt olarak çekilemeyceğini belirterek, CHP liderinden kendi adayını çekmesini istedi.HaberTürk'ten Esra Toptaş'ın aktardığına göre Genç, Özel’e “Çekilmiyorum, sen Oktay’ı çek, oyları bölme" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240328/ozgur-ozel-hakkinda-zibidi-benzetmesi-nedeniyle-suc-duyurusu--1082164616.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sarıyer, sarıyer belediyesi, ak parti, rozet, özgür özel, oktay aksu, şükrü genç
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sarıyer, sarıyer belediyesi, ak parti, rozet, özgür özel, oktay aksu, şükrü genç

Şükrü Genç’ten CHP Genel Başkanı Özel'in 'Çekil' çağrısına yanıt

19:39 28.03.2024 (güncellendi: 19:42 28.03.2024)
© AA / Erhan ElaldıSarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AA / Erhan Elaldı
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CHP Genel Başkanı Özel, mevcut Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Genç'e çekilme çağrısında bulunarak, "Seçimi kazandık, ondan sonra 'Döneyim' Vallahi kusura bakma, affetmeyiz, affedemeyiz" dedi. Genç, Özel'in çağrısına, "Çekilmiyorum, sen Oktay'ı çek, oyları bölme" yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Sarıyer'deki halk buluşmasında, mevcut Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Şükrü Genç'e 'Son çağrımdır' diyerek, adaylıktan çekilme çağrısında bulundu.
CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu'nun ilçenin bir evladı olduğunu belirten Özel, bir kişinin ne kadar partili olduğunu göreve geldiği gün değil, görevden gittiği gün, aday olduğu gün değil, aday yapılmadığı gün bakılması gerektiğini söyledi.
Özel, şunları kaydetti:
"Bazıları diyor ki, 'Ben yıllarca bu partinin adayı oldum' çok iyi, hadi o zaman gençleşme zamanı, değişim zamanı, hadi bakalım sen tecrübeni başka tarafa akıt. Gel burada yeni bir heyecanı başlatalım. 'Olmaz, ben partinin adayıysam partideyim, yoksa karşıdayım. Ben rozeti çıkarırım çekmeceye atarım.' Bir de diyormuş ki, 'Ben de partiliyim, sonra partiye geri gelirim.'"

'AK Parti'nin gelme tehlikesi var'

Özel, açıklamasında şunları söyledi:
"Partinin adı belli. Cumhuriyet Halk Partisi. Bayrağı belli, amblemi belli, kurucusu belli. Mevcut genel başkanı belli. Partinin adayı da belli, Oktay Aksu. Bu partinin nasıl kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise, amblemi 6 oksa, Genel Başkanı Özgür Özel ise bu partinin Sarıyer adayı da Oktay Aksu'dur. Şu anda CHP'nin adayının karşısında adaylaştığınız için AK Parti'nin gelme tehlikesi var. Sen hem partiye, Sarıyer gibi bir yere AK Partili birini getirmeye, bu riske alet olacaksın, 'günü gelince partiye döneceğim' diyeceksin, yok öyle yağma.

'Ondan sonra 'Döneyim' Vallahi kusura bakma, affetmeyiz, affedemeyiz, affedemeyiz'

Son çağrımdır, partinin genel başkanı olarak. Geçmişte aradım, 'Yapma Başkanım' dedim. Aradım, 'Yapma, büyüğümüzsün' dedim. 'Gel genel merkezde birlikte çalışalım' dedim. Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AK Parti tehlikesi, kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor, AK Parti tehdit ediyor. Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın. Çekilirsin, pazartesi günü gelirim rozetimi kendim takarım. Yok, şimdi çekilmedin, pazara getirdin, bize korkulu rüyayı gördürttün, pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra 'Döneyim' Vallahi kusura bakma, affetmeyiz, affedemeyiz, affedemeyiz."

Genç'ten Özel'in çağrısına yanıt

Şükrü Genç, Özel'in çağrısına yanıt olarak çekilemeyceğini belirterek, CHP liderinden kendi adayını çekmesini istedi.
HaberTürk'ten Esra Toptaş'ın aktardığına göre Genç, Özel’e “Çekilmiyorum, sen Oktay’ı çek, oyları bölme" yanıtını verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
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