https://sputniknews.com.tr/20240328/sukru-gencten-chp-genel-baskani-ozelin-cekil-cagrisina-yanit-1082170079.html

Şükrü Genç’ten CHP Genel Başkanı Özel'in 'Çekil' çağrısına yanıt

Şükrü Genç’ten CHP Genel Başkanı Özel'in 'Çekil' çağrısına yanıt

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, mevcut Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Genç'e çekilme çağrısında bulunarak, "Seçimi kazandık, ondan sonra... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T19:39+0300

2024-03-28T19:39+0300

2024-03-28T19:42+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

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sarıyer belediyesi

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oktay aksu

şükrü genç

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Sarıyer'deki halk buluşmasında, mevcut Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Şükrü Genç'e 'Son çağrımdır' diyerek, adaylıktan çekilme çağrısında bulundu.CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu'nun ilçenin bir evladı olduğunu belirten Özel, bir kişinin ne kadar partili olduğunu göreve geldiği gün değil, görevden gittiği gün, aday olduğu gün değil, aday yapılmadığı gün bakılması gerektiğini söyledi.Özel, şunları kaydetti:'AK Parti'nin gelme tehlikesi var'Özel, açıklamasında şunları söyledi:"Partinin adı belli. Cumhuriyet Halk Partisi. Bayrağı belli, amblemi belli, kurucusu belli. Mevcut genel başkanı belli. Partinin adayı da belli, Oktay Aksu. Bu partinin nasıl kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise, amblemi 6 oksa, Genel Başkanı Özgür Özel ise bu partinin Sarıyer adayı da Oktay Aksu'dur. Şu anda CHP'nin adayının karşısında adaylaştığınız için AK Parti'nin gelme tehlikesi var. Sen hem partiye, Sarıyer gibi bir yere AK Partili birini getirmeye, bu riske alet olacaksın, 'günü gelince partiye döneceğim' diyeceksin, yok öyle yağma.'Ondan sonra 'Döneyim' Vallahi kusura bakma, affetmeyiz, affedemeyiz, affedemeyiz'Genç'ten Özel'in çağrısına yanıtŞükrü Genç, Özel'in çağrısına yanıt olarak çekilemeyceğini belirterek, CHP liderinden kendi adayını çekmesini istedi.HaberTürk'ten Esra Toptaş'ın aktardığına göre Genç, Özel’e “Çekilmiyorum, sen Oktay’ı çek, oyları bölme" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240328/ozgur-ozel-hakkinda-zibidi-benzetmesi-nedeniyle-suc-duyurusu--1082164616.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sarıyer, sarıyer belediyesi, ak parti, rozet, özgür özel, oktay aksu, şükrü genç