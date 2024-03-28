https://sputniknews.com.tr/20240328/ozgur-ozel-hakkinda-zibidi-benzetmesi-nedeniyle-suc-duyurusu--1082164616.html

Özgür Özel hakkında 'zibidi' benzetmesi nedeniyle suç duyurusu

Özgür Özel hakkında 'zibidi' benzetmesi nedeniyle suç duyurusu

Sputnik Türkiye

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı 'kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler'... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T16:38+0300

2024-03-28T16:38+0300

2024-03-28T16:39+0300

türkiye

özgür özel

suç duyurusu

şehit

gazi

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Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in bir mitingde “Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi" ifadelerini kullanması üzerine hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel haddini aşan açıklamalarda bulunmuştur. Bunun üzerine Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak suç duyurusunda bulunacağız. CHP Genel Başkanı hadsiz Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan vatandaşlarımıza utanmadan, sıkılmadan ‘zibidi’ dedi. ‘Tayyip Bey'in çağrısına oraya dizilen kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale’de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi’ ifadesini kullandı. CHP, Mustafa Kemal Atatürk’ün kemiklerini sızlatmaya devam ediyor. Özgür Özel’i kınıyoruz. 15 Temmuz şehit ve gazilerine zibidi diyemezsin, haddini bil” diye konuştu.

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özgür özel, suç duyurusu, şehit, gazi