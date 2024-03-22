https://sputniknews.com.tr/20240322/ahmet-hakan-putinin-yumrugunu-yemeyen-kendi-yumrugunu-balyoz-zannedermis-1081940375.html
Ahmet Hakan: Putin’in yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş
Ahmet Hakan: Putin’in yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Macron'un boks yaparken çekilen fotoğraflrını değerlendirdi ve "Putin’in fotoğrafa bakıp “Tutmayın küçük enişteyi” demesi kaçınılmaz" ifadelerini... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T09:48+0300
2024-03-22T09:48+0300
2024-03-22T09:48+0300
dünya
ahmet hakan
vladimir putin
rusya
fransa
boks
emmanuel macron
ukrayna
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un basına srvis edilen fotoğrafları hakkında yorumda bulundu.Bugünkü yazısında Macron ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i karşılaştıran Ahmet Hakan, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240321/boksa-baslayan-macron-putini-kisisel-amaclari-icin-mi-kullaniyor-1081908085.html
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ahmet hakan, vladimir putin, rusya, fransa, boks, emmanuel macron, ukrayna
ahmet hakan, vladimir putin, rusya, fransa, boks, emmanuel macron, ukrayna
Ahmet Hakan: Putin’in yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş
Ahmet Hakan, Macron'un boks yaparken çekilen fotoğraflrını değerlendirdi ve "Putin’in fotoğrafa bakıp “Tutmayın küçük enişteyi” demesi kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un basına srvis edilen fotoğrafları hakkında yorumda bulundu.
Bugünkü yazısında Macron ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i karşılaştıran Ahmet Hakan, şunları söyledi:
"Putin’in fotoğrafa bakıp “Tutmayın küçük enişteyi” demesi kaçınılmaz. İkinci Napolyon olacaktı, ikinci Zelenski oldu. Bir insana hiçbir şey mi yakışmaz arkadaş. Putin’in yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş."