Ahmet Hakan: Putin’in yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
HIV tedavisinde büyük adım
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Irak'la ortak harekat merkezi kuruluyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Fahri Trafik Müfettişlerine yönelik ilk kısıtlama park cezasından geldi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TCMB Para Politikaları Kurulu faiz kararı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
TOKYO METROSUNDA TERÖR OLAYI
Aum Şinrikyo tarikatı ve sarin gazı nedir?
17:44
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: AB, Türkiye’nin önüne imkansız koşullar koyuyor
18:23
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Zimbabve’ye karşılıksız 25 bin ton buğday
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Moskova'dan Paris'e 'Ukrayna'ya gönderilen tüm Fransız askerler öldürülecek'
18:44
1 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus elçi Yerhov, Türk-ABD uzlaşısı sonrası Rus-Türk ticaretininin nasıl etkileneceğini yorumladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Fransız askerlerin Ukrayna'ya girmesi ihtimaliyle ilgili açıklama
19:22
2 dk
SESLİ HABER
FKÖ: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
19:48
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Aşık Veysel'in ölüm yıldönümü
20:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekliler seçim sonuçlarını etkileyecek mi?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Vize krizi derinleşiyor
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240322/ahmet-hakan-putinin-yumrugunu-yemeyen-kendi-yumrugunu-balyoz-zannedermis-1081940375.html
Ahmet Hakan: Putin’in yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş
Ahmet Hakan: Putin’in yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Macron'un boks yaparken çekilen fotoğraflrını değerlendirdi ve "Putin’in fotoğrafa bakıp “Tutmayın küçük enişteyi” demesi kaçınılmaz" ifadelerini... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T09:48+0300
2024-03-22T09:48+0300
dünya
ahmet hakan
vladimir putin
rusya
fransa
boks
emmanuel macron
ukrayna
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/15/1081907733_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_94cc18d352c8ddbd1917c7f80a6f4072.jpg
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un basına srvis edilen fotoğrafları hakkında yorumda bulundu.Bugünkü yazısında Macron ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i karşılaştıran Ahmet Hakan, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240321/boksa-baslayan-macron-putini-kisisel-amaclari-icin-mi-kullaniyor-1081908085.html
rusya
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/15/1081907733_107:0:1431:993_1920x0_80_0_0_cae89f41c8fb0f4f3e362bb01e23e60f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, vladimir putin, rusya, fransa, boks, emmanuel macron, ukrayna
ahmet hakan, vladimir putin, rusya, fransa, boks, emmanuel macron, ukrayna

Ahmet Hakan: Putin’in yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş

09:48 22.03.2024
© Macron’un kişisel fotoğrafçısı Soazig de la Moissonnière Macron boks yapıyor
Macron boks yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© Macron’un kişisel fotoğrafçısı Soazig de la Moissonnière
Abone ol
Ahmet Hakan, Macron'un boks yaparken çekilen fotoğraflrını değerlendirdi ve "Putin’in fotoğrafa bakıp “Tutmayın küçük enişteyi” demesi kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un basına srvis edilen fotoğrafları hakkında yorumda bulundu.
Bugünkü yazısında Macron ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i karşılaştıran Ahmet Hakan, şunları söyledi:
"Putin’in fotoğrafa bakıp “Tutmayın küçük enişteyi” demesi kaçınılmaz. İkinci Napolyon olacaktı, ikinci Zelenski oldu. Bir insana hiçbir şey mi yakışmaz arkadaş. Putin’in yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş."
Macron boks yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
DÜNYA
Boksa başlayan Macron, Putin'i kişisel amaçları için mi kullanıyor?
Dün, 12:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала