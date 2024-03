https://sputniknews.com.tr/20240328/yeniden-refah-partisinden-istifa-eden-22-isim-ak-partiye-katildi-1082144287.html

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden 22 isim AK Parti'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara il ve ilçe teşkilatlarında yönetici olarak görev yapan 22 kişi, AK Parti'ye katıldı. AK Partili Şahin, "Recep Tayyip... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

Ankara il ve ilçe teşkilatlarının çeşitli kademelerinde yönetici olarak görev yapan ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden isimlere, Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen iftar programının ardından AK Parti rozetleri takıldı.Programda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tuttular, CHP ve DEM Partisi'ne kazandırmayı reddettiler. Bu erdemli kararları için şahsım ve AK Parti'miz adına kendilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'nın ilçelerinde yöneticilik, il başkanlığı, il yöneticiliği yapan, partinin genel merkez yöneticiliğinde bulunan kişilerin bu akşam aralarında olduğunu bildiren Şahin, "Bu kutlu yolculuğa onlar da bu akşam katılıyorlar. Evinize, yuvanıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.'Yolumuz hep birlikte açık olsun'AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına şükranlarını sunan Şahin, "Bizlere güç verdiniz, sizlerle birlikte daha güçlüyüz, yolumuz hep birlikte açık olsun inşallah" ifadelerini kullandı.Bu davranışın ve yaklaşımın geçen mayıs ayında Yeniden Refah Partisi'ne oy verenlerin hislerine tercüman niteliğinde olduğunu dile getiren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:Partiye katılanların CHP'ye oy kazandırmanın içlerine sinmediğini ifade eden Şahin, bu tutumun Yeniden Refah Partili seçmenleri nezdinde de ciddi karşılık bulacağını söyledi.'Hep beraber kol kola AK Parti saflarında mücadele edeceğiz'AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da AK Parti'nin cumartesi günü gerçekleştirilen mitingindeki yoğun katılım nedeniyle CHP'nin Ankara'da yapacağı mitingi iptal ettiğini ifade etti.Ramazanın bereketinin her gün kendisini gösterdiğini dile getiren Özcan, "En son seçimlerde Cumhur İttifakı olarak beraber görev yaptığımız, sahada ter döktüğümüz Yeniden Refah Partili il, ilçe başkanlarımız, genel merkez yöneticilerimiz buradalar. İnşallah partimizde hep beraber kol kola AK Parti saflarında mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta partilerine katılanlara "hoş geldiniz" diyerek, seçimde görev yapacaklara her bir oyun çok önemli olduğunu ve buna göre çalışılması gerektiğini hatırlattı.AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da seçim döneminde ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini kaydetti.Cumhur İttifakı'nda hiçbir çıkar hesabının olmadığını belirten Oktay, "Bugün Yeniden Refahlı kardeşlerimiz aynı ilkeli duruşu gösterip il, ilçe ve genel merkezdeki teşkilatlarda çıkarlar değil, Türkiye'nin çıkarı bazında her türlü birlik, beraberlik ve dayanışmanın ilkeler bazında olması gerektiğine inanarak bu gün aramızdalar. İnşallah yine birlikte kol kola yürüyeceğiz" dedi.

