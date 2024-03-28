https://sputniknews.com.tr/20240328/van-golu-kahverengiye-boyandi-1082150267.html
Van Gölü kahverengiye boyandı
Van Gölü kahverengiye boyandı
Sputnik Türkiye
Bitlis’in Ahlat ilçesinde yağmur ve sel sonrası dere yataklarından dökülen sular, Van Gölü’nü kahverengiye boyadı. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T10:18+0300
2024-03-28T10:18+0300
2024-03-28T10:18+0300
yaşam
van
van gölü
sel
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Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu.Yağış sonrası sel suları dere yataklarından Van Gölü’ne döküldü. İlçenin Ahlat-Tatvan yolu üzerindeki 10 kilometrelik hattan dökülen sel suları sonrası Van Gölü kahverengiye boyanırken ortaya çıkan görüntü ise havadan görüntülendi.Öte yandan, kara yolunu kullanan sürücüler ise sel suları ve masmavi Van Gölü suyunun oluşturduğu görüntü karşısında şaşırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/muglada-sokaklar-beyaza-burundu-1080556698.html
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van, van gölü, sel
Van Gölü kahverengiye boyandı
Bitlis’in Ahlat ilçesinde yağmur ve sel sonrası dere yataklarından dökülen sular, Van Gölü’nü kahverengiye boyadı.
Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu.
Yağış sonrası sel suları dere yataklarından Van Gölü’ne döküldü. İlçenin Ahlat-Tatvan yolu üzerindeki 10 kilometrelik hattan dökülen sel suları sonrası Van Gölü kahverengiye boyanırken ortaya çıkan görüntü ise havadan görüntülendi.
Öte yandan, kara yolunu kullanan sürücüler ise sel suları ve masmavi Van Gölü suyunun oluşturduğu görüntü karşısında şaşırdı.