https://sputniknews.com.tr/20240328/van-golu-kahverengiye-boyandi-1082150267.html

Van Gölü kahverengiye boyandı

Van Gölü kahverengiye boyandı

Sputnik Türkiye

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yağmur ve sel sonrası dere yataklarından dökülen sular, Van Gölü’nü kahverengiye boyadı. 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T10:18+0300

2024-03-28T10:18+0300

2024-03-28T10:18+0300

yaşam

van

van gölü

sel

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Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu.Yağış sonrası sel suları dere yataklarından Van Gölü’ne döküldü. İlçenin Ahlat-Tatvan yolu üzerindeki 10 kilometrelik hattan dökülen sel suları sonrası Van Gölü kahverengiye boyanırken ortaya çıkan görüntü ise havadan görüntülendi.Öte yandan, kara yolunu kullanan sürücüler ise sel suları ve masmavi Van Gölü suyunun oluşturduğu görüntü karşısında şaşırdı.

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van

van gölü

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van, van gölü, sel