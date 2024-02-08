Muğla'da sokaklar beyaza büründü
© İHA / BEKİR TOSUN-AW137973Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu sokakları beyaza bürüdü
© İHA / BEKİR TOSUN-AW137973
Abone ol
Muğla’nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yağan fındık büyüklüğündeki dolu sokakları beyaza bürüdü.
Meteoroloji tarafından yağış uyarısı yapılan Muğla’da dolu yağışı ise sürpriz oldu. Gök gürültülü sağanak yağmur ile birlikte aniden başlayan dolu yağışı sokaklarda zor anlar yaşattı.
Dolu yağışı sonrası yağan yağmur suları ile birlikte caddelerden akan yağmur suyu caddeleri beyaz tabakaya bürüdü.
© İHA / BEKİR TOSUN-AW137973Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu sokakları beyaza bürüdü
1/4
© İHA / BEKİR TOSUN-AW137973
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu sokakları beyaza bürüdü
© İHA / BEKİR TOSUN-AW137973Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu sokakları beyaza bürüdü
2/4
© İHA / BEKİR TOSUN-AW137973
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu sokakları beyaza bürüdü
© İHA / BEKİR TOSUN-AW137973Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu sokakları beyaza bürüdü
3/4
© İHA / BEKİR TOSUN-AW137973
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu sokakları beyaza bürüdü
© İHA / BEKİR TOSUN-AW137973Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu sokakları beyaza bürüdü
4/4
© İHA / BEKİR TOSUN-AW137973
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu sokakları beyaza bürüdü
1/4
© İHA / BEKİR TOSUN-AW137973
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu sokakları beyaza bürüdü
2/4
© İHA / BEKİR TOSUN-AW137973
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu sokakları beyaza bürüdü
3/4
© İHA / BEKİR TOSUN-AW137973
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu sokakları beyaza bürüdü
4/4
© İHA / BEKİR TOSUN-AW137973
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu sokakları beyaza bürüdü
Dolu yağışı sonrası mazgallar tıkanırken, bölge sakinleri iş yerlerine su girmemesi için dolu ile tıkanan mazgalları kürekle açmaya çalıştı. Tıkanan mazgalı açmaya çalışan bir kişi “Ben bu yaşıma geldim, böyle dolu yağışı görmedim. Mazgalları tıkadı” dedi.