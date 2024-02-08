https://sputniknews.com.tr/20240208/muglada-sokaklar-beyaza-burundu-1080556698.html

Muğla'da sokaklar beyaza büründü

Muğla'da sokaklar beyaza büründü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yağan fındık büyüklüğündeki dolu sokakları beyaza bürüdü. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T23:24+0300

2024-02-08T23:24+0300

2024-02-08T23:24+0300

türkiye

muğla

dolu

dolu yağışı

sağanak

sağanak yağış

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/08/1080556776_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_80f56407c5500bc7f054fe88114a53f1.jpg

Meteoroloji tarafından yağış uyarısı yapılan Muğla’da dolu yağışı ise sürpriz oldu. Gök gürültülü sağanak yağmur ile birlikte aniden başlayan dolu yağışı sokaklarda zor anlar yaşattı. Dolu yağışı sonrası yağan yağmur suları ile birlikte caddelerden akan yağmur suyu caddeleri beyaz tabakaya bürüdü. Dolu yağışı sonrası mazgallar tıkanırken, bölge sakinleri iş yerlerine su girmemesi için dolu ile tıkanan mazgalları kürekle açmaya çalıştı. Tıkanan mazgalı açmaya çalışan bir kişi “Ben bu yaşıma geldim, böyle dolu yağışı görmedim. Mazgalları tıkadı” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240207/55-yilin-kar-rekoru-kirildi-kar-kalinligi-96-santimetre-olculdu-1080506918.html

türkiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muğla, dolu, dolu yağışı, sağanak, sağanak yağış