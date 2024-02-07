https://sputniknews.com.tr/20240207/55-yilin-kar-rekoru-kirildi-kar-kalinligi-96-santimetre-olculdu-1080506918.html

55 yılın kar rekoru kırıldı: Kar kalınlığı 96 santimetre ölçüldü

55 yılın kar rekoru kırıldı: Kar kalınlığı 96 santimetre ölçüldü

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ardahan'da, 55 yılın rekoru kırıldı. Otomobillerin kara gömüldüğü Ardahan'da Vali Hayrettin Çiçek, "Son 55 yılın en yüksek... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T16:41+0300

2024-02-07T16:41+0300

2024-02-07T16:41+0300

türkiye

kar

ardahan

meteoroloji

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Geçen hafta Sibirya soğuklarını yaşayan Ardahan, pazartesi gününden itibaren kar yağışının etkisine girdi.Yağış sebebiyle kapanan yollarda mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarıldı. İl genelinde 220 köy yolu ulaşıma kapandı.Vali: 55 yılın rekoru kırıldıOtomobillerin kara gömüldüğü kentte, belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240206/artvinde-kuvvetli-kar-yagisi-artvin-ardahan-karayolu-kapandi-1080470696.html

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