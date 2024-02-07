https://sputniknews.com.tr/20240207/55-yilin-kar-rekoru-kirildi-kar-kalinligi-96-santimetre-olculdu-1080506918.html
55 yılın kar rekoru kırıldı: Kar kalınlığı 96 santimetre ölçüldü
55 yılın kar rekoru kırıldı: Kar kalınlığı 96 santimetre ölçüldü
Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ardahan'da, 55 yılın rekoru kırıldı. Otomobillerin kara gömüldüğü Ardahan'da Vali Hayrettin Çiçek, "Son 55 yılın en yüksek... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T16:41+0300
2024-02-07T16:41+0300
2024-02-07T16:41+0300
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kar
ardahan
meteoroloji
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Geçen hafta Sibirya soğuklarını yaşayan Ardahan, pazartesi gününden itibaren kar yağışının etkisine girdi.Yağış sebebiyle kapanan yollarda mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarıldı. İl genelinde 220 köy yolu ulaşıma kapandı.Vali: 55 yılın rekoru kırıldıOtomobillerin kara gömüldüğü kentte, belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/artvinde-kuvvetli-kar-yagisi-artvin-ardahan-karayolu-kapandi-1080470696.html
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kar, ardahan, meteoroloji
55 yılın kar rekoru kırıldı: Kar kalınlığı 96 santimetre ölçüldü
Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ardahan'da, 55 yılın rekoru kırıldı. Otomobillerin kara gömüldüğü Ardahan'da Vali Hayrettin Çiçek, "Son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık. 1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını geçme ihtimali var" dedi
Geçen hafta Sibirya soğuklarını yaşayan Ardahan, pazartesi gününden itibaren kar yağışının etkisine girdi.
Yağış sebebiyle kapanan yollarda mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarıldı. İl genelinde 220 köy yolu ulaşıma kapandı.
Vali: 55 yılın rekoru kırıldı
Otomobillerin kara gömüldüğü kentte, belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını bildirdi.