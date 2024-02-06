https://sputniknews.com.tr/20240206/artvinde-kuvvetli-kar-yagisi-artvin-ardahan-karayolu-kapandi-1080470696.html

Artvin’de kuvvetli kar yağışı: Artvin-Ardahan karayolu kapandı

Artvin’de kuvvetli kar yağışı: Artvin-Ardahan karayolu kapandı

Artvin'de etkili olan kar sebebiyle Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapandı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T16:38+0300

2024-02-06T16:38+0300

2024-02-06T16:38+0300

türkiye

artvin

kar

ardahan

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Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar 80 santimetreye ulaştı.Bölgedeki yoğun kar nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapandı.Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.Artvin-Şavşat kara yolunda meydana gelen ufak çaplı heyelanlar yüzünden ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.Şavşat ilçesinde yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için de enerji nakil hatlarında onarım çalışmaları devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240206/harita-yenilendi-meteoroloji-saat-vererek-uyardi-kar-saganak-firtina-alarmi-1080450060.html

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