Harita yenilendi, Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar, sağanak, fırtına alarmı
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Meteoroloji yeni haritayı paylaştı. Kar, karla karışık yağmur ve fırtına uyarıları peş peşe geldi. Sarı ve turuncu kod uyarısı yapılan 12 kentte alarm verildi. Peki, bugün (6 Şubat) hava nasıl olacak? Deprem bölgesinde hava nasıl?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ver Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sinop, ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Uyarılar
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Trabzon ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın Doğu Karadeniz’de kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Fırtına geliyor
Batı Karadeniz'in doğusunda (Kastamonu-Samsun arası) rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Doğu Karadeniz'in kuzeyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Deprem bölgesi hava durumu
Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 14°. 8 Şubat 2024 Perşembe Kahramanmaraş hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 9 Şubat 2024 Cuma Kahramanmaraş hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 10 Şubat 2024 Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.
Hatay için 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. Yarın için Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 8 Şubat 2024 Perşembe Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 9 Şubat 2024 Cuma Hatay hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 10 Şubat 2024 Cumartesi Hatay hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.
Gaziantep için 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 8 Şubat 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 12°. 9 Şubat 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 10 Şubat 2024 Cumartesi Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°.
Elazığ 1/11 derece
Malatya 2/13 derece
Şanlıurfa 4/15 derece
Adana 7/19 derece
Kilis 4/16 derece
Adıyaman 2/14 derece
Diyarbakır 1/12 derece
Osmaniye 6/19 derece
Sarı kodlu uyarı verilen yerler
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Rize ile Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75kg/m2), 700 m rakım üzeri yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı (20-60 cm) bekleniyor. Rüzgarın da batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, sel, heyelan, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ağrı
Artvin
Bitlis
Erzurum
Hakkari
Kars
Rize
Van
Bayburt
Şırnak
Ardahan
Iğdır
Okulların tatil edildiği yerler
Van’ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Muradiye ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle 6 Şubat Salı tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Erciş ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 06.02.2024 salı günü itibariyle tüm köy okullarımız ve taşımalı okullarımız için eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Merkez okullarımız, Haydarbey, Yukarı ve Aşağı Işıklı İlköğretim okulunda eğitime devam edilecektir." denildi.
Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle; 6 Şubat 2024 Salı günü tüm eğitim-öğretim kurumlarına 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerine idari izin verilmiştir" denildi.
İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İpekyolu ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köy okullarımız ile köylerden gelen taşımalı eğitim çerçevesinde öğrencilere 6 Şubat 2024 tarihinde bir günlük tatil kararı alınmıştır" denildi.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 4°C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA 1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin, gece saatlerinde Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin, gece saatlerinde Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Tokat çevrelerinin, yarın zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin nediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile yarın Tokat ve Amasya çevrelerinde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın Trabzon ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Tokat çevrelerinin, yarın zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin nediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile yarın Tokat ve Amasya çevrelerinde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın Trabzon ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yarın yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yarın yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile bu akşam saatlerinde Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile bu akşam saatlerinde Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -5°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -6°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
MALATYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -5°C, 7°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SİİRT 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu