https://sputniknews.com.tr/20240206/harita-yenilendi-meteoroloji-saat-vererek-uyardi-kar-saganak-firtina-alarmi-1080450060.html

Harita yenilendi, Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar, sağanak, fırtına alarmı

Harita yenilendi, Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar, sağanak, fırtına alarmı

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı. Kar, karla karışık yağmur ve fırtına uyarıları peş peşe geldi. Sarı ve turuncu kod uyarısı yapılan 12 kentte alarm verildi... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T06:30+0300

2024-02-06T06:30+0300

2024-02-06T06:30+0300

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Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ver Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sinop, ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.UyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Trabzon ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın Doğu Karadeniz’de kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.Fırtına geliyorBatı Karadeniz'in doğusunda (Kastamonu-Samsun arası) rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Doğu Karadeniz'in kuzeyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Deprem bölgesi hava durumuKahramanmaraş için 5 günlük hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 14°. 8 Şubat 2024 Perşembe Kahramanmaraş hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 9 Şubat 2024 Cuma Kahramanmaraş hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 10 Şubat 2024 Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.Hatay için 5 günlük hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. Yarın için Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 8 Şubat 2024 Perşembe Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 9 Şubat 2024 Cuma Hatay hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 10 Şubat 2024 Cumartesi Hatay hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.Gaziantep için 5 günlük hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 8 Şubat 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 12°. 9 Şubat 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 10 Şubat 2024 Cumartesi Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°.Sarı kodlu uyarı verilen yerlerYapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Rize ile Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75kg/m2), 700 m rakım üzeri yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı (20-60 cm) bekleniyor. Rüzgarın da batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, sel, heyelan, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Okulların tatil edildiği yerlerVan’ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Muradiye ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle 6 Şubat Salı tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Erciş ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 06.02.2024 salı günü itibariyle tüm köy okullarımız ve taşımalı okullarımız için eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Merkez okullarımız, Haydarbey, Yukarı ve Aşağı Işıklı İlköğretim okulunda eğitime devam edilecektir." denildi.Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle; 6 Şubat 2024 Salı günü tüm eğitim-öğretim kurumlarına 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerine idari izin verilmiştir" denildi.İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İpekyolu ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köy okullarımız ile köylerden gelen taşımalı eğitim çerçevesinde öğrencilere 6 Şubat 2024 tarihinde bir günlük tatil kararı alınmıştır" denildi.MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin, gece saatlerinde Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Tokat çevrelerinin, yarın zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin nediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile yarın Tokat ve Amasya çevrelerinde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın Trabzon ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile bu akşam saatlerinde Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240205/kiralarda-tavan-zam-orani-belli-oldu-1080407121.html

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