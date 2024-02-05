https://sputniknews.com.tr/20240205/kiralarda-tavan-zam-orani-belli-oldu-1080407121.html

Kiralarda tavan zam oranı belli oldu

Kiralarda tavan zam oranı belli oldu

Ocak ayı kira artış oranı, aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64.86 aylık yüzde 6.70 arttı.Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Şubat ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu.Kira zammı ne kadar oldu?Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 54.72 oldu.Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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