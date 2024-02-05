https://sputniknews.com.tr/20240205/kiralarda-tavan-zam-orani-belli-oldu-1080407121.html
Kiralarda tavan zam oranı belli oldu
Kiralarda tavan zam oranı belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı, aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T10:22+0300
2024-02-05T10:22+0300
2024-02-05T10:29+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64.86 aylık yüzde 6.70 arttı.Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Şubat ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu.Kira zammı ne kadar oldu?Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 54.72 oldu.Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.
https://sputniknews.com.tr/20240202/kredi-kartinda-yeni-donemde-uyarilar-pes-pese-geliyor-asgari-odeme-tuzagina-dusmeyin-1080293566.html
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Kiralarda tavan zam oranı belli oldu
10:22 05.02.2024 (güncellendi: 10:29 05.02.2024)
Ocak ayı kira artış oranı, aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64.86 aylık yüzde 6.70 arttı.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Şubat ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu.
Kira zammı ne kadar oldu?
Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 54.72 oldu.
Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.