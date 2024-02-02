https://sputniknews.com.tr/20240202/kredi-kartinda-yeni-donemde-uyarilar-pes-pese-geliyor-asgari-odeme-tuzagina-dusmeyin-1080293566.html
Kredi kartında yeni dönemde uyarılar peş peşe geliyor: Asgari ödeme tuzağına düşmeyin
Kredi kartında yeni dönemde uyarılar peş peşe geliyor: Asgari ödeme tuzağına düşmeyin
Bankalardan müşterilerine 'kartınız kapatılabilir' mesajı gönderilirken; söz konusu alımlarla ilgili 'tek bir şart'ın sunulabileceği belirtildi. Ayrıca BDDK... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T08:12+0300
2024-02-02T08:12+0300
2024-02-02T08:12+0300
ekonomi
kredi
kredi kartı
kredi borcu
kredi kartı limiti
banka
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yorum
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Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken, kredi kartı harcamalarındaki artış sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi program hayata geçirilirken yeni adımların gelebileceği sinyali verilmişti. Son dakika haberine göre, kredi kartı asgari ödeme oranlarının 2024 yılı için artırılacağına dair işaretler var.Prof. Dr. Şenol Babuşçu, seçim sonrası dönemde zamlar, vergi artışları ve yeni vergilerin gündeme geleceğini belirtti. Artışların ve yeni vergilerin kredi kartları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsaması bekleniyor:Öte yandan yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranının gerilediği, 25 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarındaki limit kullanım oranının ise arttığı görülüyor. TUKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, bu artışın ardında asgari ödeme tutarına dikkat çekiyor. Asgari ödeme tutarı, tüketicinin ödeyebileceği en düşük miktarı temsil eder. Ancak asgari ödeme tutarı ödenirse, kalan borç faiz ile bir sonraki aya devredilir. Bu durumda tüketiciler, asgari ödeme tutarını ödemeye devam ettikçe borçları artabilir ve faiz maliyeti yükselebilir.Asgari ödeme tuzağına düşmeyinHüseyin Ölmez, 'Asgari ödeme tuzağı' olarak adlandırdığı bu durumun tüketicilere yüksek faiz maliyeti getirdiğini ve ödenemeyen meblağların bankacılık uygulamalarında donuk kredi olarak biriktiğini ifade ediyor. Tüketicilerin alım gücünün düşmesinin de ödeme güçlüğüne neden olduğuna dikkat çekiyor.BDDK verilerinde dikkat çeken iki önemli husus olduğunu ifade eden Ölmez, birincisinin kanuni takipteki borçların hızla artması ve donuk kredi niteliğindeki borçların takip hesaplarına intikal etmesi, ikincisinin ise yüksek limitli kartlardaki kullanım oranının gerilemesi, düşük limitli kartlardaki kullanım oranının ise artması olduğunu belirtiyor. Bu durumun toplumsal sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor ve tüketici finansmanında yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguluyor.Bankalar mesaj attıBu ay bazı bankalar, müşterilerine gönderdikleri kart ekstrelerinde, “Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir” uyarısına yer verdi. Bazı bankalar ise SMS yoluyla kart kullanan müşterilerini bilgilendirdi.
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kredi, kredi kartı, kredi borcu, kredi kartı limiti, banka, uyarı, uzman, yorum
kredi, kredi kartı, kredi borcu, kredi kartı limiti, banka, uyarı, uzman, yorum
Kredi kartında yeni dönemde uyarılar peş peşe geliyor: Asgari ödeme tuzağına düşmeyin
Bankalardan müşterilerine 'kartınız kapatılabilir' mesajı gönderilirken; söz konusu alımlarla ilgili 'tek bir şart'ın sunulabileceği belirtildi. Ayrıca BDDK tarafından belirlenen asgari ödeme oranlarında, yakın bir zamanda değişiklik olması bekleniyor. TUKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez önemli uyarılarda bulundu.
Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken, kredi kartı harcamalarındaki artış sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi program hayata geçirilirken yeni adımların gelebileceği sinyali verilmişti.
Son dakika haberine göre, kredi kartı asgari ödeme oranlarının 2024 yılı için artırılacağına dair işaretler var.
Prof. Dr. Şenol Babuşçu, seçim sonrası dönemde zamlar, vergi artışları ve yeni vergilerin gündeme geleceğini belirtti. Artışların ve yeni vergilerin kredi kartları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsaması bekleniyor:
1.
Temel hizmetlerde ve ürünlerde zamlar (doğalgaz, elektrik, şehir içi ulaşım, hızlı tren, köprü ve otoyollar, gıda ürünleri)
2.
Vergi oranlarında artışlar (ÖTV, emlak vergisi, kurumlar vergisi, gelir vergisi ve gelir vergisi stopajı, harçlar ve para cezaları)
3.
Yeni vergi türlerinin uygulamaya konulması (servet vergisi, gayrimenkul vergisi)
Öte yandan yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranının gerilediği, 25 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarındaki limit kullanım oranının ise arttığı görülüyor. TUKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, bu artışın ardında asgari ödeme tutarına dikkat çekiyor. Asgari ödeme tutarı, tüketicinin ödeyebileceği en düşük miktarı temsil eder. Ancak asgari ödeme tutarı ödenirse, kalan borç faiz ile bir sonraki aya devredilir. Bu durumda tüketiciler, asgari ödeme tutarını ödemeye devam ettikçe borçları artabilir ve faiz maliyeti yükselebilir.
Asgari ödeme tuzağına düşmeyin
Hüseyin Ölmez, 'Asgari ödeme tuzağı' olarak adlandırdığı bu durumun tüketicilere yüksek faiz maliyeti getirdiğini ve ödenemeyen meblağların bankacılık uygulamalarında donuk kredi olarak biriktiğini ifade ediyor. Tüketicilerin alım gücünün düşmesinin de ödeme güçlüğüne neden olduğuna dikkat çekiyor.
BDDK verilerinde dikkat çeken iki önemli husus olduğunu ifade eden Ölmez, birincisinin kanuni takipteki borçların hızla artması ve donuk kredi niteliğindeki borçların takip hesaplarına intikal etmesi, ikincisinin ise yüksek limitli kartlardaki kullanım oranının gerilemesi, düşük limitli kartlardaki kullanım oranının ise artması olduğunu belirtiyor. Bu durumun toplumsal sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor ve tüketici finansmanında yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguluyor.
Bu ay bazı bankalar, müşterilerine gönderdikleri kart ekstrelerinde, “Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir” uyarısına yer verdi. Bazı bankalar ise SMS yoluyla kart kullanan müşterilerini bilgilendirdi.