Uyuşturucu satıcılarına operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 434 zehir taciri yakalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
07:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Şubatta 144 işçi hayatını kaybetti
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sigorta poliçesi yaptırırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrencilere sağlık raporu şartı getirildi
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yetkilinin kovulma sebebi: Çinli diplomata hakaret
14:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
ABD'deki gemi kazası küresel ekonomiyi etkiler mi?
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Macron, ABD’yi kızdırdı
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri uyardı: Sosyal ağlarda Lavrov’u içeren deepfake dolaşıyor
18:25
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
18:33
9 dk
SESLİ HABER
FSB: Ukrayna, teröristleri kahraman gibi karşılayacaktı
18:47
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ordusu, Ukrayna'daki Fransız askerleri yok eder
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
Oy ve Ötesi’nden Özderici: Gönüllü sayımız 200 binden 30 bine düştü
19:10
103 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
07:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mert Aydın: Bu oyunlar İstanbul’un prestijini yükseltecek
08:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
https://sputniknews.com.tr/20240328/uyusturucu-saticilarina-operasyonu-bakan-yerlikaya-duyurdu-434-zehir-taciri-yakalandi-1082148020.html
Uyuşturucu satıcılarına operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 434 zehir taciri yakalandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 434 zehir taciri yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-9 Operasyonları'nda 1 ton 43 kilogram uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T09:10+0300
2024-03-28T09:10+0300
ali yerlikaya
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4894adb37590fbf67449894e74c12bc8.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlü tarafından 41, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik NARKOÇELİK-9 operasyonu düzenlendiğini aktardı.Operasyonlar kapsamında; 1 ton 43 kilogram uyuşturucu maddenin ve 387 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 434 zehir tacirinin yakalandığı açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240328/istanbulda-kendi-afislerinin-asilmasina-dair-konusan-kilicdaroglu-son-kez-diyerek-anlatti-1082145358.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_55178658830f5f3a9807675123e0f24a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya
ali yerlikaya

Uyuşturucu satıcılarına operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 434 zehir taciri yakalandı

09:10 28.03.2024
© AAİsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon
İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-9 Operasyonları'nda 1 ton 43 kilogram uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya operasyonlarda 434 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlü tarafından 41, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik NARKOÇELİK-9 operasyonu düzenlendiğini aktardı.
Operasyonlar kapsamında; 1 ton 43 kilogram uyuşturucu maddenin ve 387 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 434 zehir tacirinin yakalandığı açıklamasını yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
İstanbul’da kendi afişlerinin asılmasına dair konuşan Kılıçdaroğlu: 'Son kez' diyerek anlattı
06:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала