https://sputniknews.com.tr/20240328/uyusturucu-saticilarina-operasyonu-bakan-yerlikaya-duyurdu-434-zehir-taciri-yakalandi-1082148020.html

Uyuşturucu satıcılarına operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 434 zehir taciri yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 434 zehir taciri yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-9 Operasyonları'nda 1 ton 43 kilogram uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T09:10+0300

2024-03-28T09:10+0300

2024-03-28T09:10+0300

ali yerlikaya

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlü tarafından 41, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik NARKOÇELİK-9 operasyonu düzenlendiğini aktardı.Operasyonlar kapsamında; 1 ton 43 kilogram uyuşturucu maddenin ve 387 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 434 zehir tacirinin yakalandığı açıklamasını yaptı.

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ali yerlikaya