https://sputniknews.com.tr/20240328/uyusturucu-saticilarina-operasyonu-bakan-yerlikaya-duyurdu-434-zehir-taciri-yakalandi-1082148020.html
Uyuşturucu satıcılarına operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 434 zehir taciri yakalandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 434 zehir taciri yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-9 Operasyonları'nda 1 ton 43 kilogram uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T09:10+0300
2024-03-28T09:10+0300
2024-03-28T09:10+0300
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlü tarafından 41, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik NARKOÇELİK-9 operasyonu düzenlendiğini aktardı.Operasyonlar kapsamında; 1 ton 43 kilogram uyuşturucu maddenin ve 387 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 434 zehir tacirinin yakalandığı açıklamasını yaptı.
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ali yerlikaya
Uyuşturucu satıcılarına operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 434 zehir taciri yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-9 Operasyonları'nda 1 ton 43 kilogram uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya operasyonlarda 434 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlü tarafından 41, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik NARKOÇELİK-9 operasyonu düzenlendiğini aktardı.
Operasyonlar kapsamında; 1 ton 43 kilogram uyuşturucu maddenin ve 387 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 434 zehir tacirinin yakalandığı açıklamasını yaptı.