İstanbul’da kendi afişlerinin asılmasına dair konuşan Kılıçdaroğlu: 'Son kez' diyerek anlattı
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone ol
İstanbul’da yerel seçimlere 4 gün kala şehrin bazı noktalarına asılan Kemal Kılıçdaroğlu afişleri dikkat çekmişti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu afişler hakkında açıklama yaparak, "Tekrar ediyorum; Partimin tüm adaylarına desteğim tamdır" dedi.
Yerel seçimlere az bir süre kala eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir takım iddialar ortaya atılmış, İstanbul’da seçimlere kısa bir süre kala esrarengiz afişler ortaya çıkmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri tarafından asıldığı iddia edilen afişlerde "Seni sırtından bıçaklayanlara oy yok" ifadeleri yer almıştı. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tüm iddialara ve afişlere yanıt verdi:
"Sahte pankartçılara;
Sahte pankartlardan medet umanlara,
Bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere,
Sahte pankartlardan medet umanlara,
Bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere,
Kötü kalpli insanlara…
'Bilal'e anlatır gibi' son kez anlatıyorum…
'Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez' şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben,
'Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor.' denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben,
Partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben,
Defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben,
Bütün bunlara rağmen, "Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor" iftirasına uğrayan yine ben..
Tekrar ediyorum; PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR!
Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum: Evet, birgün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim!
Bunu da asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır…"
'Bilal'e anlatır gibi' son kez anlatıyorum…
'Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez' şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben,
'Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor.' denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben,
Partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben,
Defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben,
Bütün bunlara rağmen, "Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor" iftirasına uğrayan yine ben..
Tekrar ediyorum; PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR!
Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum: Evet, birgün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim!
Bunu da asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır…"