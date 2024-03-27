https://sputniknews.com.tr/20240327/istanbulda-kemal-kilicdaroglu-afisleri-asildi-oyyokmesaji-her-yerde-1082086333.html

İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu afişleri asıldı: ‘Oy yok’ mesajı her yerde

İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu afişleri asıldı: ‘Oy yok’ mesajı her yerde

Sputnik Türkiye

İstanbul’da yerel seçimlere 4 gün kala şehrin bazı noktalarına asılan Kemal Kılıçdaroğlu afişleri dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren bir grup... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T10:38+0300

2024-03-27T10:38+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

afiş

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31 mart yerel seçimleri

istanbul yeniden seçime gidiyor

yerel seçimler

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

chp

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İstanbul’da seçimlere kısa bir süre kala esrarengiz afişler ortaya çıktı. İstanbul'un birçok ilçesine Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri tarafından asıldığı iddia edilen afişlerde "Seni sırtından bıçaklayanlara oy yok" ifadeleri yer aldı.Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tolgahan Erdoğan sosyal medya hesabından söz konusu afişlerin görüntülerini paylaşarak "Seni sırtından hançerleyenlere OY YOK' Kılıçdaroğlu Gönüllüleri yazan pankartlar, Kurultay sonrasında Alevilerin halen Parti Yönetimine ve Hançercilere açıkça tepkili olduğunu gösteriyor" yorumunda bulundu.Tolgahan Erdoğan’ın bu yorumunun yanı sıra afişleri astığı öne sürülen ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ sosyal medya hesabından ise bir açıklama gelmedi.

https://sputniknews.com.tr/20240320/mustafa-sandaldan-secim-afisi-tepkisi-birileri-gelse-erkek-guzellik-yarismasi-mi-var-der-1081866398.html

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