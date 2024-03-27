https://sputniknews.com.tr/20240327/istanbulda-kemal-kilicdaroglu-afisleri-asildi-oyyokmesaji-her-yerde-1082086333.html
İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu afişleri asıldı: ‘Oy yok’ mesajı her yerde
İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu afişleri asıldı: ‘Oy yok’ mesajı her yerde
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yerel seçimlere 4 gün kala şehrin bazı noktalarına asılan Kemal Kılıçdaroğlu afişleri dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren bir grup... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T10:38+0300
2024-03-27T10:38+0300
2024-03-27T11:07+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
afiş
seçim
31 mart yerel seçimleri
istanbul yeniden seçime gidiyor
yerel seçimler
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
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İstanbul’da seçimlere kısa bir süre kala esrarengiz afişler ortaya çıktı. İstanbul'un birçok ilçesine Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri tarafından asıldığı iddia edilen afişlerde "Seni sırtından bıçaklayanlara oy yok" ifadeleri yer aldı.Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tolgahan Erdoğan sosyal medya hesabından söz konusu afişlerin görüntülerini paylaşarak "Seni sırtından hançerleyenlere OY YOK' Kılıçdaroğlu Gönüllüleri yazan pankartlar, Kurultay sonrasında Alevilerin halen Parti Yönetimine ve Hançercilere açıkça tepkili olduğunu gösteriyor" yorumunda bulundu.Tolgahan Erdoğan’ın bu yorumunun yanı sıra afişleri astığı öne sürülen ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ sosyal medya hesabından ise bir açıklama gelmedi.
https://sputniknews.com.tr/20240320/mustafa-sandaldan-secim-afisi-tepkisi-birileri-gelse-erkek-guzellik-yarismasi-mi-var-der-1081866398.html
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kemal kılıçdaroğlu, afiş, seçim, 31 mart yerel seçimleri, istanbul yeniden seçime gidiyor, yerel seçimler, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ekrem imamoğlu, politika
İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu afişleri asıldı: ‘Oy yok’ mesajı her yerde
10:38 27.03.2024 (güncellendi: 11:07 27.03.2024)
İstanbul’da yerel seçimlere 4 gün kala şehrin bazı noktalarına asılan Kemal Kılıçdaroğlu afişleri dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren bir grup tarafından asıldığı öne sürülen afişlerde “Seni sırtından bıçaklayanlara oy yok!” mesajı yazıldığı görüldü.
İstanbul’da seçimlere kısa bir süre kala esrarengiz afişler ortaya çıktı. İstanbul'un birçok ilçesine Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri tarafından asıldığı iddia edilen afişlerde "Seni sırtından bıçaklayanlara oy yok" ifadeleri yer aldı.
Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tolgahan Erdoğan sosyal medya hesabından söz konusu afişlerin görüntülerini paylaşarak "Seni sırtından hançerleyenlere OY YOK' Kılıçdaroğlu Gönüllüleri yazan pankartlar, Kurultay sonrasında Alevilerin halen Parti Yönetimine ve Hançercilere açıkça tepkili olduğunu gösteriyor" yorumunda bulundu.
Tolgahan Erdoğan’ın bu yorumunun yanı sıra afişleri astığı öne sürülen ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ sosyal medya hesabından ise bir açıklama gelmedi.