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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240327/mansur-yavastan-kizinin-londradaki-dairesiyle-ilgili-aciklama-32-yil-taksitle-alindi-1082087028.html
Mansur Yavaş'tan kızının Londra'daki dairesiyle ilgili açıklama: '32 yıl taksitle alındı'
Mansur Yavaş'tan kızının Londra'daki dairesiyle ilgili açıklama: '32 yıl taksitle alındı'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
mansur yavaş
mal
mal varlığı
mal beyanı
ankara
turgut altınok
seçim
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evinin alım süreciyle ilgili açıklama yaptı.Yavaş'ın İletişim Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yavaş'ın, temiz ve şeffaf siyaset adına 21 Şubat 2024'te mal varlığını açıkladığı ve tüm adaylara kamu görevinde bulundukları süre içerisindeki mal varlıklarını açıklama çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.Açıklamada, temiz siyaset hareketinin dalga dalga Türkiye’ye yayıldığı, birçok il ve ilçe belediye başkan adayının mal varlığını açıkladığına dikkat çekildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'32 yıl taksitle ile alındı'Mansur Yavaş'ın kızının evinin satın alma ücreti ve banka opsiyonları açıklanarak şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20240320/abb-baskan-adayi-altinoktan-mal-varligiyla-ilgili-haberlere-iliskin-aciklama-abesle-istigaldir-1081896648.html
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mansur yavaş, mal, mal varlığı, mal beyanı, ankara, turgut altınok, seçim
mansur yavaş, mal, mal varlığı, mal beyanı, ankara, turgut altınok, seçim

Mansur Yavaş'tan kızının Londra'daki dairesiyle ilgili açıklama: '32 yıl taksitle alındı'

10:33 27.03.2024 (güncellendi: 10:50 27.03.2024)
© AA / Fatih KurtAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AA / Fatih Kurt
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evinin alım süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Yavaş'ın İletişim Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yavaş'ın, temiz ve şeffaf siyaset adına 21 Şubat 2024'te mal varlığını açıkladığı ve tüm adaylara kamu görevinde bulundukları süre içerisindeki mal varlıklarını açıklama çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, temiz siyaset hareketinin dalga dalga Türkiye’ye yayıldığı, birçok il ve ilçe belediye başkan adayının mal varlığını açıkladığına dikkat çekildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bu durum, Türk siyaseti için olumlu ve temiz bir sayfa olarak tarihe geçmiştir. Bu süreçte, rakibimiz Sayın Turgut Altınok’un da kamuoyu baskısıyla mal varlığını açıklamak zorunda kaldığı bilinmektedir. Ne var ki bu umumi bildirimin eksik yapıldığı hem kendi beyanlarından hem de kendi ailesinin beyanlarından ortaya çıkmıştır. Bunun karşılığında Sayın Altınok 'Tüm mal varlığım Mansur Yavaş’ın kızının Londra’daki evi kadar etmez' diyerek, kendi mal varlığında açıklayamadığı kısımları spekülasyon ile örtme girişiminde bulunmuştur."

'32 yıl taksitle ile alındı'

Mansur Yavaş'ın kızının evinin satın alma ücreti ve banka opsiyonları açıklanarak şöyle denildi:
"Çağlayan Yavaş, evini 465 bin sterline almıştır. 465 bin sterlinin 372 bin 999 sterlini banka kredisi çekilmiştir. Bu kredi, İngiltere’de uygulanan, kira öder gibi ev sahibi olunan 'mortgage' sistemi ile çekilmiş olup 384 ay, yani 32 yıl taksitle geri ödenecektir. Sayın Mansur Yavaş, bu ev alınırken kızına 100 bin pound hibe etmiş, bunu da mal beyanında açıkça belirtmiştir. Sayın Mansur Yavaş, 2009 yılından beri mal varlığını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca 1999 yılından itibaren tüm banka kartı hareketlerinin incelenmesi için de açık çağrıda bulunmuştur. Hal böyle iken, açıkladığı kadar açıklamadığı mal varlığının da kamuoyunda çokça tartışıldığı kişilerin 32 yıl taksitle alınan bir ev üzerinden spekülasyon yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Yüzlerce daire için tek kuruş vergi ödememiş birisinin kamuoyunu manipüle etme çabası, milletimizin gözünde itibarsız bir girişim olarak kalmaya mahkumdur. Rakibimizin açıklamadıkları kendine kalsın; açıkladığı mal varlığının 10’da 1’ine, hatta 100’de 1’ine mal varlığı takası yapma teklifimiz geçerlidir. Çok mal sahibi olmak tek başına şaibeli bir durum değildir. Ancak bunu kamuoyuyla paylaşmamak şaibeli bir durumdur. Rakibimizi derhal hissedar olduğu şirketin mal varlığı dahil tüm varlıklarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz."
Turgut Altınok - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
ABB Başkan adayı Altınok'tan mal varlığıyla ilgili haberlere ilişkin açıklama: 'Abesle iştigaldir'
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