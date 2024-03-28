https://sputniknews.com.tr/20240328/turkiyeden-almanyaya-solingen-uyarisi-aydinlatilmasini-bekliyoruz-1082161657.html
Türkiye'den Almanya'ya Solingen uyarısı: 'Aydınlatılmasını bekliyoruz'
Türkiye'den Almanya'ya Solingen uyarısı: 'Aydınlatılmasını bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Diplomatik kaynaklar "Solingen faciasından 31 yıl sonra yaşanan hadisenin (4 Türk'ün öldüğü yangın) aydınlatılmasını ve şüphelilerin adalet karşısına... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T15:02+0300
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2024-03-28T15:05+0300
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almanya, solingen, türkiye
almanya, solingen, türkiye
Türkiye'den Almanya'ya Solingen uyarısı: 'Aydınlatılmasını bekliyoruz'
15:02 28.03.2024 (güncellendi: 15:05 28.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Diplomatik kaynaklar "Solingen faciasından 31 yıl sonra yaşanan hadisenin (4 Türk'ün öldüğü yangın) aydınlatılmasını ve şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.