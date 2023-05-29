Dışişleri Bakanlığı: Solingen saldırısından bu yana Avrupa'da ırkçılık arttı
10:19 29.05.2023 (güncellendi: 10:24 29.05.2023)
© AASolingen anması
© AA
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te düzenlenen saldırıdan bu yana Avrupa'da ırkçılığın arttığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993'te ırkçı grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin, alçak saldırının 30. yılında saygı ve rahmetle anıldığı belirtildi.
Açıklamada, saldırının 30. yılı dolayısıyla Solingen'de düzenlenecek anma törenlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'ın katılacağı belirtilerek, "Bu vesileyle, ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılarda hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımızı ve Solingen saldırısında aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla örnek bir duruş sergileyen, yakın zaman önce kaybettiğimiz Mevlüde Genç’i de hürmet ve rahmetle yad ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
© AASolingen saldırısından bu yana 30 yılda yabancı düşmanlığının, ırkçılık ve İslam düşmanlığının Avrupa'da artmaya devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, bunun kaygıyla izlendiği bildirildi.
Solingen saldırısından bu yana 30 yılda yabancı düşmanlığının, ırkçılık ve İslam düşmanlığının Avrupa'da artmaya devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, bunun kaygıyla izlendiği bildirildi.
© AA
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve bu tür trajedilerin tekrarlanmaması için yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, sadece belirli bir topluma ve bireylere değil tüm insanlığa karşı tehdit teşkil eden bu düşmanca zihniyete karşı mücadelesini her düzeyde ve her platformda kararlılıkla sürdürecektir."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Solingen faciasının üstünden 30 sene geçti. Vahşice katledilen beş kardeşimizi ve bu ırkçı saldırıda evlatlarını kaybeden, geçen yıl yitirdiğimiz Mevlüde Genç’i rahmetle anıyorum. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.
#Solingen faciasının üstünden 30 sene geçti. Vahşice katledilen beş kardeşimizi ve bu ırkçı saldırıda evlatlarını kaybeden, geçen yıl yitirdiğimiz Mevlüde Genç’i rahmetle anıyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 29, 2023
Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla mücadelemiz sürecek. pic.twitter.com/LBq0f1v24o