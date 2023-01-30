https://sputniknews.com.tr/20230130/yeni-solingen-kil-payi-atlatildi-almanyada-yasayan-turk-aile-komsusunun-silah-saldirisina-ugradi-1066341248.html

Yeni ‘Solingen’ kıl payı atlatıldı: Almanya'da yaşayan Türk aile silahlı saldırıya uğradı

Yeni ‘Solingen’ kıl payı atlatıldı: Almanya'da yaşayan Türk aile silahlı saldırıya uğradı

Almanya’nın Düsseldorf şehri yakınlarındaki Heiligenhaus kentinde yaşayan Aktaş ailesi komşusunun silahlı saldırısına uğradı. Ailenin evi de komşusu tarafından... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T10:40+0300

2023-01-30T10:40+0300

2023-01-30T10:42+0300

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düsseldorf

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Almanya’nın Düsseldorf şehri yakınlarındaki kentte yaşayan Aktaş ailesi komşusunun silahlı saldırısına uğradı.Hürriyet gazetesinden İskender Güngör'ün haberine göre Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaletindeki Düsseldorf şehri yakınlarında meydana gelen saldırıda çıkan yangını kısa sürede olay mahalline gelen itfaiye söndürerek, faciayı önledi. Alman polisi 33 yaşındaki faili tutukladı. Zanlının yabancı düşmanı olduğu iddia ediliyor. Zanlının pompalı tüfekle ateş açmasıyla yaralanan Mehmet Aktaş (30) ve eşi Aleyna Aktaş (25) çifti ayrı hastanelere kaldırılarak, ameliyata alındı. Mehmet Aktaş böbreklerine isabet eden saçmalardan dolayı Essen Üniversite kliniğinde tedavi altına alındı. Ayağından yaralanan eşi Aleyna Aktaş ise Helbert kentinde hastaneye kaldırıldı.Saldırgan uyuşturucu bağımlısı çıktıOlayın çıkış sebebinin Trabzon Sürmene kökenli Türk aile ile uyuşturucu ve alkol bağımlısı komşuları arasında aylar önce çıkan tartışmadan kaynaklandığı öğrenildi. Yaralanan Mehmet Aktaş’ın aynı ismi taşıyan akrabası Mehmet Aktaş yeğeninin komşusunun kullandığı maddeler nedeniyle evine kötü kokular geldiğinden defalarca tartıştıklarını bildirerek şunları söyledi:Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu aradıOlayın yaşanmasından sonra Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, yaralanan çifti ayrı ayrı hastanede ziyaret ettikten sonra saldırının gerçekleştiği mahalleye giderek çevre sakinleri ve Aktaş ailesinin evini de ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret sırasında Büyükelçi aracılığıyla yaralı Mehmet Aktaş’ın babası Mustafa Aktaş ile telefonda görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete Düsseldorf ve Essen başkonsolosları da katıldı. Büyükelçi, geldiğini duyan ve kendisiyle görüşmek isteyen mahalledeki diğer Türklerle bir araya geldi ve sohbet etti. Büyükelçi Şen, saldırganın tutuklandığını ve İslam ya da yabancı düşmanlığı gibi benzer suçların saldırının ardından rol oynayıp oynamadığının araştırıldığını kaydetti. Büyükelçi Şen, olayın aydınlatılmasından sonra saldırganın en ağır cezaya çarptırılmasını beklediklerini ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

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almanya, türkiye, ırkçı hareket, saldırgan, düsseldorf