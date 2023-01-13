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https://sputniknews.com.tr/20230113/cavusoglundan-isvecteki-eyleme-tepki-hem-irkci-hem-de-nefret-sucu-iceren-bir-eylem-1065719641.html
Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki eyleme tepki: 'Hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylem'
Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki eyleme tepki: 'Hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylem'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir" dedi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te PKK tarafından yapılan gösteriye tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "İsveç'teki gösteri nefret suçu içeren bir eylemdir. Sadece kınayarak kaçamazlar, sorumlulukları var. PKK, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasını istemiyor. İsveç'te terör örgütünün faaliyetleri sürüyor. İsveç bu eylemin sorumluluğundan kaçamaz. Sadece kınayarak kaçamazlar, sorumlulukları var. NATO genel sekreterinin bir teklifi oldu. 3'lü toplantının 3'sü Brüksel'de olsun diye. Bu toplantıyı Bürüksel'de gerçekleştirebiliriz. Onlar da hangi maddelerin gerçekleşip hangilerinin gerçekleşmediğini görürler." dedi.
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mevlüt çavuşoğlu
mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki eyleme tepki: 'Hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylem'

16:43 13.01.2023 (güncellendi: 17:08 13.01.2023)
© AAMevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te PKK tarafından yapılan gösteriye tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "İsveç'teki gösteri nefret suçu içeren bir eylemdir. Sadece kınayarak kaçamazlar, sorumlulukları var. PKK, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasını istemiyor. İsveç'te terör örgütünün faaliyetleri sürüyor. İsveç bu eylemin sorumluluğundan kaçamaz. Sadece kınayarak kaçamazlar, sorumlulukları var. NATO genel sekreterinin bir teklifi oldu. 3'lü toplantının 3'sü Brüksel'de olsun diye. Bu toplantıyı Bürüksel'de gerçekleştirebiliriz. Onlar da hangi maddelerin gerçekleşip hangilerinin gerçekleşmediğini görürler." dedi.
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