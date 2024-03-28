https://sputniknews.com.tr/20240328/turkiyede-yerel-secime-katilim-oranlari-ne-1082152383.html

Türkiye'de yerel seçime katılım oranları ne?

Türkiye'de yerel seçime katılım oranları ne?

Sputnik Türkiye

2024 Türkiye yerel seçimlerinin 31 Mart tarihinde yapılması planlanırken, bir yandan da seçmenin yüzde kaçının sandığa gidip oy kullanacağı merak konusu oldu... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T11:27+0300

2024-03-28T11:27+0300

2024-03-28T11:27+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

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yerel yönetim

katılım

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre, Türkiye genelindeki seçmenlerin büyük çoğunluğu her seçimde sandık başına giderek oy kullanıyor.Seçimlerdeki yüksek katılım oranı, vatandaşların yerel yönetimlerde söz sahibi olma isteklerini yansıtırken, ülkelerin demokratik süreçteki olgunluğunu da ortaya koyuyor. Özellikle, yerel düzeyde yaşamı etkileyen kararların alınmasında daha fazla katılım ve ilginin olması demokratik sürecin güçlenmesine katkı sağlıyor.Bu kapsamda Türkiye'de ise 5 yılda 1 yapılan yerel seçimler, o yılın mart ayının son pazar günü düzenlenir.

https://sputniknews.com.tr/20240328/secim-iptal-edilirse-karari-resmi-gazetede--yenileme-secimlerinin-yapilacagi-tarih-belli-oldu-1082144127.html

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