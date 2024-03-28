https://sputniknews.com.tr/20240328/turkiyede-yerel-secime-katilim-oranlari-ne-1082152383.html
Türkiye'de yerel seçime katılım oranları ne?
Türkiye'de yerel seçime katılım oranları ne?
Sputnik Türkiye
2024 Türkiye yerel seçimlerinin 31 Mart tarihinde yapılması planlanırken, bir yandan da seçmenin yüzde kaçının sandığa gidip oy kullanacağı merak konusu oldu... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T11:27+0300
2024-03-28T11:27+0300
2024-03-28T11:27+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
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yerel seçim
yerel yönetim
katılım
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre, Türkiye genelindeki seçmenlerin büyük çoğunluğu her seçimde sandık başına giderek oy kullanıyor.Seçimlerdeki yüksek katılım oranı, vatandaşların yerel yönetimlerde söz sahibi olma isteklerini yansıtırken, ülkelerin demokratik süreçteki olgunluğunu da ortaya koyuyor. Özellikle, yerel düzeyde yaşamı etkileyen kararların alınmasında daha fazla katılım ve ilginin olması demokratik sürecin güçlenmesine katkı sağlıyor.Bu kapsamda Türkiye'de ise 5 yılda 1 yapılan yerel seçimler, o yılın mart ayının son pazar günü düzenlenir.
https://sputniknews.com.tr/20240328/secim-iptal-edilirse-karari-resmi-gazetede--yenileme-secimlerinin-yapilacagi-tarih-belli-oldu-1082144127.html
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türkiye'de yerel seçime katılım oranları, yerel seçime katılım oranı, yerel seçim, yerel seçim kaç yılda bir yapılıyor, yerel seçim 2024, 2024 türkiye yerel seçimleri
türkiye'de yerel seçime katılım oranları, yerel seçime katılım oranı, yerel seçim, yerel seçim kaç yılda bir yapılıyor, yerel seçim 2024, 2024 türkiye yerel seçimleri
Türkiye'de yerel seçime katılım oranları ne?
2024 Türkiye yerel seçimlerinin 31 Mart tarihinde yapılması planlanırken, bir yandan da seçmenin yüzde kaçının sandığa gidip oy kullanacağı merak konusu oldu. Son 5 yerel seçimdeki katılım oranı Sputnik'in derlemesinde.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre, Türkiye genelindeki seçmenlerin büyük çoğunluğu her seçimde sandık başına giderek oy kullanıyor.
Seçimlerdeki yüksek katılım oranı, vatandaşların yerel yönetimlerde söz sahibi olma isteklerini yansıtırken, ülkelerin demokratik süreçteki olgunluğunu da ortaya koyuyor. Özellikle, yerel düzeyde yaşamı etkileyen kararların alınmasında daha fazla katılım ve ilginin olması demokratik sürecin güçlenmesine katkı sağlıyor.
Bu kapsamda Türkiye'de ise 5 yılda 1 yapılan yerel seçimler, o yılın mart ayının son pazar günü düzenlenir.
Türkiye'de yerel seçime katılım oranları ne?
Seçim
Seçmen sayısı
Kullanılan oy
Katılım oranı (%)
Geçerli oy
1999
37.495.217
32.656.070
87,09
31.184.496
2004
43.552.931
33.211.457
76,25
32.268.496
2009
48.006.650
40.932.260
85,18
39,988,763
2014
52.608.398
46.924.877
89,15
44.866.446
2019
57.087.743
48.271.511
84,67
46.263.775