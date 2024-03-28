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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240328/turkiyede-yerel-secime-katilim-oranlari-ne-1082152383.html
Türkiye'de yerel seçime katılım oranları ne?
Türkiye'de yerel seçime katılım oranları ne?
Sputnik Türkiye
2024 Türkiye yerel seçimlerinin 31 Mart tarihinde yapılması planlanırken, bir yandan da seçmenin yüzde kaçının sandığa gidip oy kullanacağı merak konusu oldu... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
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31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
yerel yönetim
katılım
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre, Türkiye genelindeki seçmenlerin büyük çoğunluğu her seçimde sandık başına giderek oy kullanıyor.Seçimlerdeki yüksek katılım oranı, vatandaşların yerel yönetimlerde söz sahibi olma isteklerini yansıtırken, ülkelerin demokratik süreçteki olgunluğunu da ortaya koyuyor. Özellikle, yerel düzeyde yaşamı etkileyen kararların alınmasında daha fazla katılım ve ilginin olması demokratik sürecin güçlenmesine katkı sağlıyor.Bu kapsamda Türkiye'de ise 5 yılda 1 yapılan yerel seçimler, o yılın mart ayının son pazar günü düzenlenir.
https://sputniknews.com.tr/20240328/secim-iptal-edilirse-karari-resmi-gazetede--yenileme-secimlerinin-yapilacagi-tarih-belli-oldu-1082144127.html
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türkiye'de yerel seçime katılım oranları, yerel seçime katılım oranı, yerel seçim, yerel seçim kaç yılda bir yapılıyor, yerel seçim 2024, 2024 türkiye yerel seçimleri
türkiye'de yerel seçime katılım oranları, yerel seçime katılım oranı, yerel seçim, yerel seçim kaç yılda bir yapılıyor, yerel seçim 2024, 2024 türkiye yerel seçimleri

Türkiye'de yerel seçime katılım oranları ne?

11:27 28.03.2024
© AA / Arif Hüdaverdi YamanYerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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2024 Türkiye yerel seçimlerinin 31 Mart tarihinde yapılması planlanırken, bir yandan da seçmenin yüzde kaçının sandığa gidip oy kullanacağı merak konusu oldu. Son 5 yerel seçimdeki katılım oranı Sputnik'in derlemesinde.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre, Türkiye genelindeki seçmenlerin büyük çoğunluğu her seçimde sandık başına giderek oy kullanıyor.
Seçimlerdeki yüksek katılım oranı, vatandaşların yerel yönetimlerde söz sahibi olma isteklerini yansıtırken, ülkelerin demokratik süreçteki olgunluğunu da ortaya koyuyor. Özellikle, yerel düzeyde yaşamı etkileyen kararların alınmasında daha fazla katılım ve ilginin olması demokratik sürecin güçlenmesine katkı sağlıyor.
Bu kapsamda Türkiye'de ise 5 yılda 1 yapılan yerel seçimler, o yılın mart ayının son pazar günü düzenlenir.
Türkiye'de yerel seçime katılım oranları ne?

Seçim

Seçmen sayısı

Kullanılan oy

Katılım oranı (%)

Geçerli oy

1999

37.495.217

32.656.070

87,09

31.184.496

2004

43.552.931

33.211.457

76,25

32.268.496

2009

48.006.650

40.932.260

85,18

39,988,763

2014

52.608.398

46.924.877

89,15

44.866.446

2019

57.087.743

48.271.511

84,67

46.263.775

Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
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